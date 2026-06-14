Mouni Roy: ‘मी गे आहे…’ अभिनेत्रीच्या एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर उडाली खळबळ; विभक्त झाल्याच्या चर्चांना नवं वळण?

टीव्हीवरून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलेली लोकप्रिय अभिनेत्री मौनी रॉय सध्या ‘है जवानी तो इश्क होना है’ या चित्रपटात दिसत आहे. या चित्रपटातील तिच्या स्टाईलची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. इतकेच नाही, तर मौनी रॉयच्या वैयक्तिक आयुष्यातही बरेच काही घडले आहे. खरे तर, गेल्या महिन्यात तिने तिचा पती सूरज नंबियारपासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. आता, मौनी रॉयने तिच्या लैंगिक प्रवृत्तीबद्दलच्या अफवांवर प्रतिक्रिया दिली आहे. अशाप्रकारे, तिने ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर दिले आहे.
मौनी रॉयने स्वतःबद्दलची सर्वात विचित्र अफवा उघड केली आहे. ती म्हणाली की, जेव्हा तिने याबद्दल ऐकले तेव्हा तिला धक्का बसला. आता, मोनिका शर्मासोबतच्या एका मुलाखतीदरम्यान, मौनी रॉयने या अफवेवर भाष्य केले. बॉलिवूडमधील तिच्याबद्दलच्या सर्वात मोठ्या अफवेबद्दल विचारले असता, अभिनेत्री म्हणाली, “अरे, ती अफवा म्हणजे मी समलैंगिक आहे.” अभिनेत्रीने पुढे सांगितले, “या अफवांमध्ये काहीही तथ्य नाही आणि मी समलैंगिक नाही.” पती सूरज नंबियारपासून विभक्त झाल्यानंतरच्या कठीण काळात मित्रांकडून मिळालेल्या पाठिंब्याचा उल्लेख करत मौनी रॉय म्हणाली, “मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते की मला असे मित्र आणि कुटुंब लाभले आहे जे प्रत्येक परिस्थितीत माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहेत.” मौनी रॉयने तिच्या मैत्रिणींकडून मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दलही सांगितले, “माझ्या आयुष्यात नेहमीच खूप चांगल्या मैत्रिणी आहेत. त्या सुख-दुःखात आणि कठीण काळात सावलीसारख्या माझ्या पाठीशी उभ्या राहिल्या आहेत. पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या मैत्रिणी असणे महत्त्वाचे आहे. माझ्या मैत्रिणी खरोखरच अप्रतिम आहेत.”
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मौनी रॉयने गेल्या महिन्यात, मे महिन्यात, पती सूरज नंबियारपासून विभक्त झाल्याची घोषणा केली. या जोडप्याने सोशल मीडियावर एक संयुक्त निवेदन शेअर करून त्यांच्या विभक्त होण्याची घोषणा केली. त्यांचे लग्न २०२२ मध्ये झाले होते. अशाप्रकारे, मौनी रॉय आणि सूरज नंबियार यांचा विवाह चार वर्षे टिकला. त्यांच्या विभक्त झाल्यानंतर, विविध प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
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