Raja Shivaji Collction: मराठी सिनेसृष्टीत नवा इतिहास रचणार? ‘राजा शिवाजी’चा १०० कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश

Riteish Deshmukh Raja Shivaji Collction: अभिनेता रितेश देशमुख यांचा “राजा शिवाजी” हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत असून, प्रदर्शनाच्या १७ व्या दिवशीही चित्रपटाने प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद कायम ठेवला आहे. अभिनेता-दिग्दर्शक रितेश देशमुख यांच्या या ऐतिहासिक ॲक्शन ड्रामाने तिसऱ्या रविवारीही कोट्यवधींची कमाई करत मराठी चित्रपटसृष्टीत नवा विक्रम करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू ठेवली आहे.
चित्रपटाने पहिल्या दोन आठवड्यांतच जोरदार कमाई करत बॉक्स ऑफिसवर आपली मजबूत पकड निर्माण केली होती. त्यानंतर तिसऱ्या आठवड्यातही प्रेक्षकांची गर्दी कायम असल्याचे दिसून आले. विशेषतः रविवारी कुटुंबासह चित्रपट पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षक चित्रपटगृहांकडे वळल्याने कमाईत मोठी वाढ झाली.
या यशामुळे आता ‘सैराट’ या सुपरहिट मराठी चित्रपटाच्या विक्रमालाही ‘राजा शिवाजी’कडून मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. आतापर्यंतच्या कमाईच्या आकडेवारीनुसार, ‘राजा शिवाजी’ लवकरच मराठी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांच्या यादीत अव्वल स्थान गाठण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
चित्रपटातील भव्य युद्धदृश्ये, ऐतिहासिक मांडणी, संगीत आणि रितेश देशमुख यांचा अभिनय प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. सोशल मीडियावरही चित्रपटाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत असून, अनेक प्रेक्षकांकडून चित्रपटाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
Raja Shivaji या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर तिसऱ्या आठवड्यातही दमदार कामगिरी कायम ठेवली आहे. दुसऱ्या आठवड्यात कमाईत किंचित घट झाली असली, तरी Riteish Deshmukh दिग्दर्शित आणि अभिनित या ऐतिहासिक पीरियड ड्रामाला १०० कोटींच्या क्लबपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याचा मोठा फायदा झाला आहे.
चित्रपटाने दुसऱ्या आठवड्यात तब्बल २४.३ कोटी रुपयांची कमाई केली. तिसऱ्या आठवड्याची सुरुवातही सकारात्मक झाली. शुक्रवारी चित्रपटाने १.४५ कोटी रुपयांची निव्वळ कमाई केली, तर शनिवारी प्रेक्षकांची संख्या वाढल्याने कमाईत आणखी वाढ झाली. रविवारी चित्रपटाने २.७० कोटी रुपयांची कमाई करत वीकेंडमध्ये एकूण ३.४५ कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला. सध्या हा चित्रपट देशभरातील २,२२३ शोजमध्ये प्रदर्शित होत आहे.
रविवारी, म्हणजेच प्रदर्शनाच्या १७ व्या दिवशी, चित्रपटाने सुमारे १०.७ कोटी रुपयांची कमाई केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासह चित्रपटाची एकूण कमाई १०० कोटी रुपयांच्या पुढे गेली असून, मराठी चित्रपटसृष्टीत नवा इतिहास रचण्याच्या दिशेने ‘राजा शिवाजी’ची वाटचाल सुरू आहे.
सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, चित्रपटाची एकूण कमाई १०० कोटींच्या क्लबमध्ये दाखल झाली आहे. त्यामुळे आता Sairat या सुपरहिट चित्रपटाच्या विक्रमालाही ‘राजा शिवाजी’कडून मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
चित्रपटाच्या स्टारकास्टमध्ये सलमान खान, अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, संजय दत्त, आणि जेनिलिया देशमुख यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. समीक्षकांकडून चित्रपटाला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला असला, तरी प्रेक्षकांनी चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद दिल्याचे चित्र बॉक्स ऑफिसवरील कमाईतून दिसून येत आहे.
चित्रपटाच्या कमाईबद्दल बोलायचे झाल्यास, ‘राजा शिवाजी’ने प्रदर्शनाच्या पहिल्या आठवड्यात ₹५२.६५ कोटी कमावले.
दुसऱ्या आठवड्यात, चित्रपटाची कमाई ₹२४.३० कोटी होती.
१५ व्या दिवशी, चित्रपटाने ₹१.४५ कोटी आणि १६ व्या दिवशी ₹२.७० कोटी कमावले.
सॅकनिल्कच्या सुरुवातीच्या ट्रेंड रिपोर्टनुसार, ‘राजा शिवाजी’ने १७ व्या दिवशी, म्हणजेच तिसऱ्या रविवारी, ₹३.०५ कोटी कमावले.
यामुळे, ‘राजा शिवाजी’ची १७ दिवसांची कमाई ८४.१५ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
‘राजा शिवाजी’ने प्रदर्शनाच्या १७ दिवसांत ८५ कोटी रुपयांची कमाई केली असून, तो आता ‘सैराट’ला (९० कोटी रुपये) मागे टाकण्याच्या तयारीत आहे. हे साध्य करण्यासाठी त्याला आणखी ६ कोटी रुपये कमवावे लागतील. असे केल्यास ‘राजा शिवाजी’ भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारा मराठी चित्रपट ठरेल आणि इतिहास रचेल. त्यानंतर, देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर १०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडणारा पहिला मराठी चित्रपट बनण्याचे त्याचे ध्येय आहे. ‘राजा शिवाजी’ हा पराक्रम करू शकतो की नाही, हे पाहणे बाकी आहे.
कोईमोई डेटानुसार, भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारे टॉप 10 मराठी चित्रपट
सैराट – ९० कोटी
राजा शिवाजी – ८५ कोटी (१७ दिवस)
बाईपण भारी देवा – ७६.२८ कोटी
वेद – ६१.२ कोटी
नटसम्राट – ४२ कोटी
पावनखिंड – 37.72 कोटी
लय भारी – ३७ कोटी
कट्यार काळजात घुसली – 35 कोटी
ठाकरे – 31.6 कोटी
टाईमपास – 30 कोटी