Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

Abhidnya Bhave Share Poem For Her Husband : अभिनेत्रीने नुकतंच तिच्या पतीच्या वाढदिवसानिमित्ताने एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. पतीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत केली हटके कविता.

Updated On: May 18, 2026 | 01:12 PM
abhidnya bhave

फोटो सौजन्य: अभिज्ञा भावे

Follow Us:
Follow Us:
  • अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता;
  • वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “
Abhidnya Bhave Share Poem For Her Husband :  कधी खलनायिका तर कधी हळवी अशी भुमिका साकारणारी अभिनेत्री अभिज्ञा भावे हिने फक्त मराठीच नाही तर हिंदीमध्ये देखील आपल्या अभिनयाची छाप सोडली. अभिनेत्रीने नुकतंच तिच्या पतीच्या वाढदिवसानिमित्ताने एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. अभिज्ञाने 2021मध्ये मेहुल पै याच्याशी लग्नगाठ बांधली. आज मेहुलचा वाढदिवस या निमित्ताने अभिज्ञाने पतीसाठी खास हटके स्टाईलने शुभेच्छा दिल्या आहेत.

अभिज्ञाने एक व्हिडीओ शेअर केला आहेत यात ती आणि मेहुल एका डोंगरावर फिरत असतात तेव्हा अभिज्ञा माळरानावरची फुलं गोळा करते आणि मेहुलला देते त्यावेळी मेहुल अभिज्ञाला म्हणतो की, तुझ्या कष्टासाठी Thank You. हा व्हिडीओ शेअर करत अभिज्ञा कॅप्शनमध्ये लिहिते की,प्रिय नवरोबा, रोज तू सगळ्यांसाठी कविता करतोस आणि आज मी तुझ्यासाठी कविता केलीये.

Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Abhidnya bhave (@abhidnya.u.b)

फोटो काढायला तर आवडतात,
तरी करतोस भारी नखरे,
आहे तुला गोडाची आवड,
तरी तब्बेतीमुळे खायला लागतात तुला खाकरे!
सगळ्यांवर प्रेम तुझं भारी,
तरी व्यक्त होताना वाटतोस तू खडूस,
शिस्त सगळी पाळतोस,
पण घरात आल्यावर घालतोस लहान मुलांसारखा धुडगूस!
कधी कधी इतका राग येतो तुझा,
पण कमी नाही होत तुझावरचं प्रेम (I donno why)
In good and mainly bad days,
MY LOVE FOR YOU WILL BE THE SAME

(you know what i am muchhhh better then you)

चाळीसाव्या वाढदिवसाच्या खुप खुप शुभेच्छा. आता तरी मोठा हो, असं म्हणत तिने तिच्या नवऱ्याला वाढदिवसाच्या हटके शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

Web Title: Actress abhigynna bhaves funny poem for her husband mehul shared a special post on his birthday

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 01:12 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

May 18, 2026 | 01:12 PM
मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

May 18, 2026 | 01:04 PM
Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

May 18, 2026 | 01:00 PM
China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

May 18, 2026 | 12:57 PM
NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

May 18, 2026 | 12:56 PM
तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

May 18, 2026 | 12:54 PM
Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM