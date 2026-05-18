CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

CBSE OSM System 2026 : सीबीएसईच्या ९८ लाखांहून अधिक उत्तरपत्रिकांची डिजिटल तपासणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी १९ मे पासून अर्ज केल्यावर गुण वाढल्यास फी कशी परत मिळणार? जाणून घ्या सविस्तर रिपोर्ट

Updated On: May 18, 2026 | 04:21 PM
  • उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी पाहण्यास 100 रूपये फी
  • निकालांच्या पारदर्शकतेत वाढ
  • ९८ लाख ६६ हजार उत्तरपत्रिका तपासल्या स्कॅनिंगद्वारे
CBSE Board Exam Revaluation Fees: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी एक दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. बोर्डाच्या या निर्णयानुसार आता विद्यार्थ्यांना आपल्या उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी पाहण्यासाठी केवळ 100 रूपये फी द्यावी लागेल. जी यापूर्वी 700 रुपये होती. तसेच एखाद्या विशिष्ट प्रश्नांची पुनर्तपासणी (Revaluation) करण्यासाठी प्रतिप्रश्न केवळ 25 रुपये फी आकारली जाईल.

निकालांच्या पारदर्शकतेत वाढ

निकालांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गुणदानाबाबत विद्यार्थी व पालकांमध्ये असणाऱ्या चिंतेला दूर करण्यासाठी बोर्डाने हे पाऊल उचलले आहे. अलिकडच्या काळात पेपर तपासणी आणि गुण देण्याच्या पद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते, त्यामुळे बोर्डाने हा निर्णय घेतला आहे.

उत्तरपत्रिकाची केली डिजिटल तपासणी

यंदा बोर्डाने सीबीएसईच्या उत्तरपत्रिका डिजिटली तपासल्या आहेत. सध्या ऑन स्क्रिन मार्किंगची पद्धत दिल्ली विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठासह देशातील अनेक मोठ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये वापरली जात आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षी सुमारे ९८ लाख ६६ हजार उत्तरपत्रिका स्कॅन करून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पाठवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या मानवी कारणामुळे होणाऱ्या चुका संपुष्टात आल्या आहेत, असा दावा बोर्डाने केला आहे.

तसेच फिकट शाई किंवा स्कॅनिंगच्या समस्येमुळे स्पष्ट न दिसणाऱ्या सुमारे १३ हजार उत्तरपत्रिका पारंपारिक पद्धतीने तपासण्यात आल्या.

१९ मे पासून अर्ज करता येणार, पालकांना मोठा दिलासा

ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्या गुणांबद्दल काही शंका किंवा संशय असेल, तर त्यांनी 19 मे 2026 पासून आपल्या गुणपत्रिकांच्या पडताळणी (Verification) आणि पुनर्मूल्यांकनाकरिता ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. जर पुनर्तपासणीत विद्यार्थ्यांचे गुण वाढले तर त्यांची अतिरिक्त फी बोर्डाकडून परत केली जाईल, असे सीबीएसई बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.

Published On: May 18, 2026 | 04:21 PM

CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..
CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

