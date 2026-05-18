

  
IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

IPL 2026 Playoff Scenario: आरसीबीची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्रीनंतर आता ३ जागांसाठी ७ संघामध्ये चुरस पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे कोणते संघ प्लेऑफच्या रेसमध्ये बाजी मारणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 04:11 PM
इंडियन प्रिमियर लीग २०२६ आता निर्णायक आणि रोमांचक टप्प्यावर पोहोचली आहे. लीग स्टेजमध्ये फक्त ८ सामने बाकी आहेत. तरीही प्लेऑफसाठी फक्त एकच संघ क्वालिफाय झाला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने १३ पैकी ९ सामने जिंकून १८ गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहे. आरसीबी (RCB) प्लेऑफमध्ये आपली जागा निश्चित करणारा पहिला संघ ठरला आहे. आता उर्वरित तीन जागांसाठी ७ संघासामध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक सामन्यानंतर पॉईंट्स टेबलचे गणित बदलत आहे. यामुळे प्लेऑफच्या रेसमध्ये कोणते संघ क्वालिफाय करणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

कोणते संघ मारणार बाजी?

गुजरात टायटन्स – गुजरात टायटन्स (GT) संघ सध्या मजबूत स्थितीत आहे. जर गुजरातने आपला शेवटचा सामना चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध जिंकला तर प्लेऑफसाठी क्वालिफाय करणारा दुसरा संघ बनेल. याशिवाय, जर सनरायझर्स हैदराबादने CSK ला हरवले किंवा लखनौ सुपर जायंट्सने राजस्थान रॉयल्सला हरवले, तर GT एकही सामना न खेळता क्वालिफाय करेल.

सनरायझर्स हैदराबाद – जर सनरायझर्स हैदराबादने (SRH) चेन्नई सुपर किंग्सचा पराभव केला, तर त्यांचा प्लेऑफचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, जर ते चेन्नईविरुद्ध सामना हरले तर त्यांना आरसीबीविरुद्धचा सामना जिंकावा लागेल. अशा परिस्थितीत शकतात नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरू शकतो.

चेन्नई सुपर किंग्स – चेन्नई सुपर किंग्ससाठी (CSK) आता प्रत्येक सामना ‘करो या मरो’ असा झाला आहे. सीएसकेला सनरायझर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्स या दोन्ही संघांविरुद्ध विजय मिळवावा लागेल. १६ गुणांनंतरही त्यांचे भवितव्य इतर संघांच्या निकालांवर आणि नेट रन रेटवर अवलंबून असेल.

राजस्थान रॉयल्स – दिल्लीविरुद्धच्या पराभवानंतरही, राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम आहे. जर त्यांनी त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले, तर ते १६ गुणांपर्यंत पोहोचतील. मात्र, जर सीएसके आणि एसआरएच हे संघही १६ गुणांपर्यंत पोहोचले, तर निर्णय नेट रन रेटवर अवलंबून असेल.

कोलकाता नाइट रायडर्स – कोलकाता नाइट रायडर्सने (KKR) गुजरात टायटन्सवर विजय मिळवल्यानंतर ते अजूनही प्लेऑफच्या रेसमध्ये जिवंत आहेत. केकेआरने उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले तरी ते जास्तीत जास्त १५ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतो. परंतु, त्यांना आपला नेट रन रेटही टिकवून ठेवावा लागेल.

पंजाब किंग्स – पराभवाच्या सिक्सरमुळे पंजाब किंग्स (PBKS) आता अडचणीत सापडला आहे. एकेकाळी प्लेऑफसाठी प्रबळ दावेदार मानल्या जाणाऱ्या पंजाबला आता आपला शेवटचा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागेल. याशिवाय, इतर संघानी त्यांचे सामने गमवावेत अशी आशा करावी लागेल.

दिल्ली कॅपिटल्स – दिल्ली कॅपिटल्सच्या (DC) विजयाने प्लेऑफच्या रेसमध्ये नवीन वळण आणले असले तरी त्यांची परिस्थिती सध्या कठीण दिसत आहे. दिल्ली जास्तीत जास्त केवळ १४ गुणांपर्यंतच पोहोचू शकतो. त्यांचा खराब नेट रन रेटमुळे त्यांचे प्लेऑफचे समीकरण बदलू शकते.

आरसीबी क्वालिफाय झाल्यामुळे सर्व संघावरील दबाव प्रचंड वाढला आहे. काही संघांचे भवितव्य त्यांच्याच हातात आहे, तर इतर संघाना इतर सामन्यांच्या निकालांची वाट पाहावी लागेल. हे आगामी ८ सामने प्लेऑफचे चित्र स्पष्ट करतील. त्यामुळे अनिश्चितताने भरलेल्या आयपीएल स्पर्धेत कोणते संघ बाजी मारणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

Published On: May 18, 2026 | 04:07 PM

