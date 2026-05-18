इकडे आड अन् तिकडे विहीर! Rishabh Pant समोर अडचणींचा डोंगर; BCCI ‘हा’ निर्णय घेणार?

आयपीएलचा हा हंगाम संपताच टीम इंडियाला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या मैदानात उतरायचे आहे. आयपीएलनंतर भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळणार आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 03:50 PM
ऋषभ पंतचे पद जाणार? (फोटो- सोशल मिडिया)

भारत अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार एकमेव कसोटी सामना 
जसप्रीत बुमराहला बीसीसीआय विश्रांती देण्याची शक्यता 
ऋषभ पंतचे उपकर्णधारपद जाण्याचा अंदाज

IND Vs AFG Test Series: सध्या भारतात आयपीएलचा थरार सुरू आहे. हा थरार शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. 31 मे रोजी आयपीएलचा अंतिम सामना होणार आहे. त्यानंतर भारत 6 जून रोजी अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना खेळणार आहे. मात्र 19 मे रोजी बीसीसीआय काही महत्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेसाठी बीसीसीआय 19 मे रोजी महत्वाची बैठक घेणार आहे. या बैठकीत अनेक वरिष्ठ आणि युवा खेळाडूंच्या टीम इंडियातील भविष्याबाबत मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत ऋषभ पंतबाबत चर्चा होऊ शकते. सध्या ऋषभ पंत कसोटी संघात उपकर्णधार पद सांभाळतो आहे. मात्र त्याचे हे पद काढून घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

सध्या ऋषभ पंत आयपीएलमध्ये लखनौच्या संघाची धुरा सांभाळत आहे. मात्र त्याच्या नेतृत्वात संघाला चांगली खेळी करता आलेली नाही. फलंदाजीत देखील त्याला सातत्य ठेवता आले नाहीये. त्यामुळे बीसीसीआय त्याच्याबाबत एखादा मोठा निर्णय घेऊ शकते. मात्र ऋषभ पंतचे कसोटी क्रिकेटमधील योगदान पाहता, बीसीसीआय असा निर्णय घेणार का हे पहावे लागणार आहे.

IND Vs AFG: विश्रांती द्यायचीच नाही! IPL संपताच टीम इंडिया पुन्हा मैदानात; ‘या’ खेळाडूंना संधी मिळणार?

IPL संपताच टीम इंडिया पुन्हा मैदानात

आयपीएलचा हा हंगाम संपताच टीम इंडियाला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या मैदानात उतरायचे आहे. आयपीएलनंतर भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळणार आहे. आयपीएल संपल्यावर खेळाडूंना विश्रांतीसाठी फारसा वेळ मिळणार नाही. बीसीसीआयच्या आगामी निर्णयानुसार, टीम इंडिया आंतरराष्ट्रीय हंगामाची सुरुवात अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्याने होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण मालिकेसाठी लवकरच भारतीय संघाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी आणि 3 वनडे सामन्यांसाठी भारताचा संघ लवकरच जाहीर केला जाऊ शकतो. अफगाणिस्तानचा संघ भारतात खेळण्यासाठी येणार आहे. मात्र आता बीसीसीआय भारताचा संघ अधिकृतपणे कधी जाहीर करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

आगामी सामन्यांमध्ये भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह खेळणार की नाही याकडे लक्ष लागले आहे. दोन महिन्यांच्या प्रदीर्घ आयपीएल हंगामानंतर बुमराहला विश्रांती दिली जाण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे मोहम्मद सिराज देखील खेळणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह आहे.  सातत्याने क्रिकेट खेळत असल्यामुळे या दोन्ही प्रमुख गोलंदाजांना अफगाणिस्तानविरुद्ध विश्रांती दिली जाते की मायदेशातील सामना असल्याने संघात स्थान मिळते हे पहावे लागणार आहे.

 

Published On: May 18, 2026 | 03:50 PM

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

Imran Khan: 'Absolutely Not' चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात 'या' तारखेला बरसणार सरी

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला 'विनाशकारी' खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

Car Buying Tips : सेकंड-हँड इलेक्ट्रिक कार खरेदी फायदेशीर की तोट्याची? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Cannes Festival 2026 मध्ये मराठीचा डंका, पैठणी, खण मराठमोळ्या संस्कृतीने इंग्रजांचेही दिपले डोळे

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

