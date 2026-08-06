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Shreya Kalra: 20 लाख फॉलोअर्स, कोट्यवधींची संपत्ती; ‘लॉक अप 2’ची विजेती श्रेया कालरा नेमकी कोण?

Updated On: Aug 06, 2026 | 10:09 AM IST
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सारांश

Shreya Kalra: 'लॉक अप २'ची विजेती श्रेया कालरा कोण आहे? २० लाख इन्स्टाग्राम फॉलोअर्स, १.५ ते ३ कोटींची नेटवर्थ, 'रोडीज'पासून सुरू झालेला तिचा प्रवास जाणून घ्या.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Shreya Kalra:  नेटफ्लिक्सवरील लोकप्रिय रिअॅलिटी शो ‘लॉक अप २’चा ग्रँड फिनाले ५ ऑगस्ट रोजी पार पडला. या पर्वाची विजेती म्हणून श्रेया कालरा हिने ट्रॉफीवर नाव कोरले. अंतिम फेरीत तिने शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी, योगेश रावत आणि राम कपूर यांना मागे टाकत विजेतेपद पटकावले. पहिल्या दिवसापासूनच दमदार खेळ आणि रणनीतीमुळे श्रेया या सीझनमधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या स्पर्धकांपैकी एक ठरली.

कोण आहे श्रेया कालरा?

२९ वर्षीय श्रेया कालरा ही मध्य प्रदेशातील इंदूरची सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर, पॉडकास्टर आणि रिअॅलिटी टीव्ही स्टार आहे. २०२० मध्ये एमटीव्ही ‘रोडीज’मध्ये वाइल्ड कार्ड स्पर्धक म्हणून सहभागी झाल्यानंतर तिला मोठी लोकप्रियता मिळाली. त्यानंतर ती अभिनेता पारस कलनावतसोबत ‘जरिया तू’ या म्युझिक व्हिडिओमध्येही झळकली.

२० लाख इन्स्टाग्राम फॉलोअर्स, स्वतःचा पॉडकास्ट

श्रेया सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय असून इन्स्टाग्रामवर तिचे सुमारे २० लाख फॉलोअर्स आहेत. ती ‘Don’t Spill Too Much’ या नावाचा पॉडकास्टही होस्ट करते. या पॉडकास्टमध्ये विविध कंटेंट क्रिएटर्स आणि सेलिब्रिटींशी संवाद साधला जातो.

टिकटॉकपासून सोशल मीडिया स्टारपर्यंतचा प्रवास

२०१८ मध्ये श्रेयाने टिकटॉकवर डान्स, लिप-सिंक आणि फॅशनसंबंधित व्हिडिओ पोस्ट करून करिअरची सुरुवात केली. टिकटॉकवर बंदी आल्यानंतर तिने इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबवर लक्ष केंद्रित केले. सातत्यपूर्ण कंटेंटमुळे तिने सोशल मीडियावर मोठा चाहता वर्ग निर्माण केला.

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मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, श्रेयाचे नाव इन्फ्लुएन्सर आणि ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम अभिनेता ऋषभ जैस्वालसोबत जोडले जाते. दोघांची ओळख २०२१ मध्ये एका नेटफ्लिक्स प्रोजेक्टदरम्यान झाली. त्यानंतर त्यांची मैत्री वाढली आणि ते रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. चाहत्यांनी या जोडीला ‘ऋष्या’ असे नावही दिले आहे.

 

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किती आहे श्रेया कालराची नेटवर्थ?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, श्रेया कालराची एकूण संपत्ती १.५ कोटी ते ३ कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. ब्रँड डील्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्रमोशन्स आणि ‘लॉक अप २’सारख्या रिअॅलिटी शोमधील सहभाग हे तिच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. विजेतेपदामुळे तिच्या लोकप्रियतेत आणि करिअरमध्ये आणखी मोठी भर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Shreya kalra lock upp 2 winner 20 lakh instagram followers net worth roadies journey

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Published On: Aug 06, 2026 | 10:09 AM

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