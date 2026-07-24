शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Rakhi Sawant : ‘विद्यार्थ्यांना त्रास देणाऱ्यांना हेच उत्तर’; सॅनिटरी पॅड हातात घेऊन राखी सावंतचा अनोखा विरोध चर्चेत

Updated On: Jul 24, 2026 | 06:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

दिल्लीत सुरू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत असून, अनेक कलाकारही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. अशातच अभिनेत्री राखी सावंतने पत्रकार परिषदेत सरकारवर जोरदार टीका करत विद्यार्थ्यांवरील कथित अन्यायाचा निषेध व्यक्त केला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राखी सावंतनेही सरकारवर टीका केली आहे.
  • २२ जुलै २०२६ रोजी दादर येथील आंदोलनात सहभाग घेतला होता.
  • सत्ताधारी सरकारवर टीकेची झोड उठवली.
दिल्लीत सुरू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे पडसाद आता देशभर उमटताना दिसत आहेत. विविध ठिकाणी विद्यार्थी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत. मुंबईतील आंदोलनालाही सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यापैकी अनेक जण विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले आहेत. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकर, अभिनेत्री वनिता खरात तसेच अभिनेता रोहित माने यांच्या पत्नीने २२ जुलै २०२६ रोजी दादर येथील आंदोलनात सहभाग घेतला होता. याशिवाय हिप-हॉप इंडस्ट्रीतील रफ्तार आणि एमीवे बंटाई यांनीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. अशातच राखी सावंतनेही सरकारवर टीका केली आहे.

‘मला जबरदस्ती किस केलं अन्..’,करण कुंद्रावर सान्वी तलवारचा धक्कादायक आरोप, नेमकं काय घडलं?

एका पत्रकार परिषदेत राखी सावंतने सत्ताधारी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. तसेच सॅनिटरी पॅड हातात घेत सरकारच्या भूमिकेचा निषेध व्यक्त केला. यावेळी ती म्हणाली, “मला जंतर-मंतरवर जमलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वाईट वाटतं. देशभरातून विद्यार्थी मोठ्या संख्येने जंतर-मंतरवर जमत आहेत. मी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले आहे. मी त्यांना विनंती करू इच्छिते की, या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे.”

सॅनिटरी पॅड हातात घेऊन केला तीव्र निषेध!

इतकं बोलल्यानंतर राखीने हातात सॅनिटरी पॅड घेत माध्यमांसमोर दाखवत म्हटलं, “जे लोक विद्यार्थ्यांना मारत आहेत, त्यांच्यावर मी माझ्या पिरेडचं हे… तुम्ही लोकं एक चांगली शिक्षणव्यवस्था देऊ शकत नाही का? मी तुम्हाला वोट दिला आहे. मी हे तुमच्यावर फेकू इच्छिते.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by cElEbRiTy CaMeRa 🤳 (@celebscamera)

Sarvagunn Sampanna Movie: समाजाच्या ठराविक चौकटींना आव्हान देणारा ‘सरवगुणसंपन्न’; वाणी कपूरने सांगितलं चित्रपटाचं वैशिष्ट्य

राखीच्या या तीव्र निषेधाची चर्चा सर्व माध्यमांवर होत आहे. राखीने केलेल्या या धाडसी निषेधाचे कौतुक अनेकांनी केले आहे तर काही विरोधी प्रतिक्रियाही उमटताना दिसत आहेत.

Web Title: Rakhi sawant protests with sanitary pad demands action over student violence

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 06:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP Protest: आमदार रोहित पाटील थेट दिल्लीतील ‘जंतर-मंतर’वर; NEET आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये मिसळून केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने
1

CJP Protest: आमदार रोहित पाटील थेट दिल्लीतील ‘जंतर-मंतर’वर; NEET आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये मिसळून केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने

CJP Warning To Govt: शनिवार दुपारी ३:३० वाजेपर्यंत…; CJPचा सरकारलाचा शेवटचा ‘अल्टिमेटम’
2

CJP Warning To Govt: शनिवार दुपारी ३:३० वाजेपर्यंत…; CJPचा सरकारलाचा शेवटचा ‘अल्टिमेटम’

CJP Protest: जंतर-मंतरवरील आंदोलनात क्रिकेटपटूंचीही ‘एन्ट्री’! शिखर-सचिनच्या पोस्ट व्हायरल
3

CJP Protest: जंतर-मंतरवरील आंदोलनात क्रिकेटपटूंचीही ‘एन्ट्री’! शिखर-सचिनच्या पोस्ट व्हायरल

‘शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन चालवली’, पीडित तरुणाला समोर आणत राहुल गांधींचा संसदेतून गंभीर आरोप
4

‘शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन चालवली’, पीडित तरुणाला समोर आणत राहुल गांधींचा संसदेतून गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rakhi Sawant : ‘विद्यार्थ्यांना त्रास देणाऱ्यांना हेच उत्तर’; सॅनिटरी पॅड हातात घेऊन राखी सावंतचा अनोखा विरोध चर्चेत

Rakhi Sawant : ‘विद्यार्थ्यांना त्रास देणाऱ्यांना हेच उत्तर’; सॅनिटरी पॅड हातात घेऊन राखी सावंतचा अनोखा विरोध चर्चेत

Jul 24, 2026 | 06:12 PM
Dharmendra Pradhan: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नाहीत? NEET आंदोलनादरम्यान मोठे कारण समोर

Dharmendra Pradhan: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नाहीत? NEET आंदोलनादरम्यान मोठे कारण समोर

Jul 24, 2026 | 06:06 PM
ताबा मिळून 6 वर्षे झाली तरी क्लबहाऊसचं बांधकाम पूर्ण नाहीच! MahaRERA चा बिल्डरला मोठा दणका, पैसे रिफंड करण्याचे आदेश

ताबा मिळून 6 वर्षे झाली तरी क्लबहाऊसचं बांधकाम पूर्ण नाहीच! MahaRERA चा बिल्डरला मोठा दणका, पैसे रिफंड करण्याचे आदेश

Jul 24, 2026 | 06:05 PM
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर रवि लांडगे यांचा दिल्ली दौरा; केंद्र सरकारकडे केला महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा पाठपुरावा

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर रवि लांडगे यांचा दिल्ली दौरा; केंद्र सरकारकडे केला महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा पाठपुरावा

Jul 24, 2026 | 06:04 PM
Gondiya: काँक्रिटच्या रस्त्यावर डांबराची मलमपट्टी! राज्यमार्गाची समस्या; ७५ कोटींच्या रस्त्यावर ‘थातूरमातूर’ काम

Gondiya: काँक्रिटच्या रस्त्यावर डांबराची मलमपट्टी! राज्यमार्गाची समस्या; ७५ कोटींच्या रस्त्यावर ‘थातूरमातूर’ काम

Jul 24, 2026 | 06:02 PM
Bangladesh : बांगलादेशचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांचा तडकाफडकी राजीनामा; राजकीय वर्तुळात खळबळ, ‘हे’ ठरले मुख्य कारण

Bangladesh : बांगलादेशचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांचा तडकाफडकी राजीनामा; राजकीय वर्तुळात खळबळ, ‘हे’ ठरले मुख्य कारण

Jul 24, 2026 | 06:00 PM
एकदम आक्रमक अन् खळबळजनक! ‘ज्या प्रकारे त्याने…’; श्रेयसचे Vaibhav Suryavanshi च्या खेळीवर भाष्य

एकदम आक्रमक अन् खळबळजनक! ‘ज्या प्रकारे त्याने…’; श्रेयसचे Vaibhav Suryavanshi च्या खेळीवर भाष्य

Jul 24, 2026 | 05:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा