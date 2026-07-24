Rakhi Sawant : ‘विद्यार्थ्यांना त्रास देणाऱ्यांना हेच उत्तर’; सॅनिटरी पॅड हातात घेऊन राखी सावंतचा अनोखा विरोध चर्चेत

‘मला जबरदस्ती किस केलं अन्..’,करण कुंद्रावर सान्वी तलवारचा धक्कादायक आरोप, नेमकं काय घडलं?
एका पत्रकार परिषदेत राखी सावंतने सत्ताधारी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. तसेच सॅनिटरी पॅड हातात घेत सरकारच्या भूमिकेचा निषेध व्यक्त केला. यावेळी ती म्हणाली, “मला जंतर-मंतरवर जमलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वाईट वाटतं. देशभरातून विद्यार्थी मोठ्या संख्येने जंतर-मंतरवर जमत आहेत. मी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले आहे. मी त्यांना विनंती करू इच्छिते की, या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे.”
सॅनिटरी पॅड हातात घेऊन केला तीव्र निषेध!
इतकं बोलल्यानंतर राखीने हातात सॅनिटरी पॅड घेत माध्यमांसमोर दाखवत म्हटलं, “जे लोक विद्यार्थ्यांना मारत आहेत, त्यांच्यावर मी माझ्या पिरेडचं हे… तुम्ही लोकं एक चांगली शिक्षणव्यवस्था देऊ शकत नाही का? मी तुम्हाला वोट दिला आहे. मी हे तुमच्यावर फेकू इच्छिते.”
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राखीच्या या तीव्र निषेधाची चर्चा सर्व माध्यमांवर होत आहे. राखीने केलेल्या या धाडसी निषेधाचे कौतुक अनेकांनी केले आहे तर काही विरोधी प्रतिक्रियाही उमटताना दिसत आहेत.