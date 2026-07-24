शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Gondiya: काँक्रिटच्या रस्त्यावर डांबराची मलमपट्टी! राज्यमार्गाची समस्या; ७५ कोटींच्या रस्त्यावर ‘थातूरमातूर’ काम

Updated On: Jul 24, 2026 | 06:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील ७५ कोटींच्या चिचोली ते देव्हाडी सिमेंट रस्त्याची दुरवस्था झाली असून, कंत्राटदाराने केलेल्या डांबराच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीमुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे.

Gondiya: काँक्रिटच्या रस्त्यावर डांबराची मलमपट्टी! राज्यमार्गाची समस्या; ७५ कोटींच्या रस्त्यावर ‘थातूरमातूर’ काम
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चिचोली ते देव्हाडी सिमेंट रस्त्याची दुरवस्था लपवण्यासाठी कंत्राटदाराने शास्त्रीय दुरुस्तीऐवजी डांबराची तात्पुरती ‘मलमपट्टी’ केली.
  • तुमसर तहसील ते सुभाषचंद्र बोस चौक दरम्यान दर पावसाळ्यात पाणी साचत असून, पादचारी व विद्यार्थ्यांवर चिखल उडाल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे.
  • १० वर्षांची देखभालीची जबाबदारी असतानाही दुर्लक्ष करणाऱ्या कंत्राटदारावर व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी मुख्य अभियंत्यांकडे तक्रार दाखल.

तालुक्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या चिचोली ते देव्हाडी या २१ किलोमीटरच्या राज्यमार्गावर कंत्राटदाराचा मनमानी कारभार आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष आजही कायम आहे. शासनाच्या हायब्रिड अॅन्यूटी योजनेंतर्गत सुमारे ७५ कोटी रुपयांच्या भरभक्कम निधीतून तयार करण्यात आलेल्या या सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यावर आपले अपयश झाकण्यासाठी बांधकाम कंपनीने एक वर्षांपूर्वी चक्क डांबराचे पट्टे मारून थातूरमातूर दुरुस्ती केली होती. मात्र, वर्षभराचा कालावधी उलटूनही ही समस्या ‘जैसे थे’ असून नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

सदर रस्ता भंडारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो. या रस्त्याचे आरसीसी काँक्रीटीकरण २०२० मध्ये पूर्ण झाले असून, ‘शिवालय भंडारा-नागपूर महामार्ग कन्स्ट्रक्शन’ कंपनीला या रस्त्याची १० वर्षे देखभाल व दुरुस्ती करायची आहे. बावनकर चौक ते महावितरण कार्यालयापर्यंतच्या भागात खराब झालेल्या काँक्रिटवर नव्याने काँक्रिटीकरण करण्याऐवजी कंत्राटदाराने वर्षभरापूर्वी डांबराचे थर देऊन तात्पुरती मलमपट्टी केली होती. परंतु, या चुकीच्या दुरुस्तीमुळे रस्ता पूर्ववत होण्याऐवजी त्याची

Neral Power Outage: तीन दिवसांपासून नेरळचा वीजपुरवठा खंडित; महेंद्र थोरवे मैदानात, अधिकाऱ्यांना फटकारले

दर पावसाळ्यात पाण्याचे डबके

विशेषतः, तुमसर तहसील कार्यालय ते सुभाषचंद्र बोस चौकादरम्यान पावसाळ्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहते. या समस्येबाबत १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे रीतसर तक्रार करण्यात आली होती. त्यानतर प्रशासनाने केवळ डांबराचा लेप लावून मोकळे होण्याचे काम केले. मात्र, आज एक वर्ष उलटूनही या ठिकाणी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात आलेला नाही.

दुरवस्था अधिकच वाढली आहे.

पावसाळ्यात रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांमुळे शाळकरी विद्यार्थी व पादचाऱ्यांच्या अंगावर चिखल-पाणी उडत असल्याने दररोज नागरिक आणि वाहनचालकांमध्ये भांडणे होत असून अपघातांचा धोका वाढला आहे. वर्षभरापासून सुरू असलेल्या या अनास्थेविरोधात थेट सार्वजनिक बांधकाम

Dharashiv मध्ये कडकडीत बंद; दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ RPI, रिपब्लिकन सेना आणि वंचित आघाडी रस्त्यावर

प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. १ वर्षापूर्वी केलेल्या त्या थातूरमातूर दुरुस्तीचा तीव्र निषेध नोंदवत, रस्त्याची नियमानुसार शास्त्रीय पद्धतीने दुरुस्ती करण्याची, पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी कायमस्वरूपी ड्रेनेज लाईन उभारण्याची आणि कंत्राटदाराला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आहे.

Web Title: Chicholi devhadi state highway pwd complaint

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 06:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

८.६८ लाख पशुधनाला लसीकरणाचे कवच! पशुसंवर्धन विभागाची मोहीम; घटसर्प, एकटांग्या, आंत्रविकार आजारावर उपचार
1

८.६८ लाख पशुधनाला लसीकरणाचे कवच! पशुसंवर्धन विभागाची मोहीम; घटसर्प, एकटांग्या, आंत्रविकार आजारावर उपचार

भीमाशंकर मार्ग पहिल्याच पावसात उखडला, साडेतीन कोटी रुपये खर्चुनही रस्त्याची दुरवस्था; अधिकाऱ्यांवर आरोप
2

भीमाशंकर मार्ग पहिल्याच पावसात उखडला, साडेतीन कोटी रुपये खर्चुनही रस्त्याची दुरवस्था; अधिकाऱ्यांवर आरोप

‘अजितदादा पवार कृषी समृद्धी कर्ज योजने’चा धुमधडाक्यात शुभारंभ; आदरणीय शेतकरी सन्मान सोहळाही उत्साहात संपन्न
3

‘अजितदादा पवार कृषी समृद्धी कर्ज योजने’चा धुमधडाक्यात शुभारंभ; आदरणीय शेतकरी सन्मान सोहळाही उत्साहात संपन्न

ताबा मिळून 6 वर्षे झाली तरी क्लबहाऊसचं बांधकाम पूर्ण नाहीच! MahaRERA चा बिल्डरला मोठा दणका, पैसे रिफंड करण्याचे आदेश
4

ताबा मिळून 6 वर्षे झाली तरी क्लबहाऊसचं बांधकाम पूर्ण नाहीच! MahaRERA चा बिल्डरला मोठा दणका, पैसे रिफंड करण्याचे आदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा

Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा

Jul 25, 2026 | 12:28 PM
Mumbai Police Viral Video: …ते मनाने वाईट नव्हते!; ५० ग्रॅम पावडर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पोलिसाच्या समर्थनार्थ तोच तरुण मैदानात

Mumbai Police Viral Video: …ते मनाने वाईट नव्हते!; ५० ग्रॅम पावडर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पोलिसाच्या समर्थनार्थ तोच तरुण मैदानात

Jul 25, 2026 | 12:17 PM
आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

आयटी पार्कची वाहतूक कोंडी फुटणार ! पुणे मेट्रो मार्गिका-3 च्या ‘माण ते बालेवाडी’ टप्प्याला सुरक्षा मंजुरी

Jul 25, 2026 | 12:14 PM
नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

Jul 25, 2026 | 12:11 PM
सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर

सावधान! लपून-छपून लोकांचे व्हिडीओ बनवताय? डिलीट होऊ शकतं तुमचं Instagram अकाऊंट… काय आहे नवीन नियम? वाचा सविस्तर

Jul 25, 2026 | 12:09 PM
Akanksha Puri On CJP Protest: “आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत,” अभिनेत्रीच्या धक्कादायक दाव्याने देशभरात खळबळ

Akanksha Puri On CJP Protest: “आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत,” अभिनेत्रीच्या धक्कादायक दाव्याने देशभरात खळबळ

Jul 25, 2026 | 12:05 PM
CJP Protest साठी वाईट बातमी! आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांची तब्येत बिघडली,कोणता आजार झाला? जंतरमंतरवरील आंदोलनाच काय होणार?

CJP Protest साठी वाईट बातमी! आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांची तब्येत बिघडली,कोणता आजार झाला? जंतरमंतरवरील आंदोलनाच काय होणार?

Jul 25, 2026 | 12:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा