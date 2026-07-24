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Dharmendra Pradhan: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नाहीत? NEET आंदोलनादरम्यान मोठे कारण समोर

Updated On: Jul 24, 2026 | 06:06 PM IST
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सारांश

विद्यार्थी आंदोलन आणि NEET पेपरफुटी प्रकरणामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत असली, तरी ते सध्या राजीनामा देणार नसल्याचे संकेत आहेत. यामागील राजकीय आणि प्रशासकीय कारणांमुळे त्यांच्या भवितव्याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.

धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नाहीत? NEET आंदोलनादरम्यान मोठे कारण समोर

धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नाहीत? NEET आंदोलनादरम्यान मोठे कारण समोर

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विस्तार
  • NEET आंदोलनादरम्यान धर्मेंद्र प्रधान पदावर कायम
  • राजीनामा न देण्यामागचे ‘हे’ खास कारण
  • धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नाहीत?
Dharmendra Pradhan Resignation: गेल्या अनेक दिवसांपासून जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. कॉकरोच जनता पक्षाच्या (सीजेपी) नेतृत्वाखालील या आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी होत आहेत. सीजेपीने शुक्रवारी देशव्यापी आंदोलनाचे आवाहन केले आहे. विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. दोन सरकारी मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत सीजेपीने तीन मागण्या केल्या, त्यापैकी दोन मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

सरन्यायाधीशांच्या वतीने सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी शुक्रवारी दोन सरकारी मंत्री, जितेंद्र सिंह आणि जेपी नड्डा यांची भेट घेतली. या प्रदीर्घ बैठकीनंतर सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, त्यांनी सरकारसमोर तीन मागण्या ठेवल्या आहेत. पहिली मागणी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आहे. यापेक्षा कमी कोणत्याही गोष्टीवर तडजोड केली जाणार नाही, यावर सरकार उद्या उत्तर देईल असे म्हटले आहे. इतर दोन मागण्यांमध्ये मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई आणि कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कायदेशीर कारवाई न करणे यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा अपवाद वगळता सरकारने इतर दोन मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

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धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नाहीत?

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आपल्या पदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केल्याची माहिती समोर आली आहे. यामागे सरकारची एक ठाम भूमिका असल्याचे सांगितले जात आहे.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, राजीनामा देऊन जबाबदारीतून पळ काढणे हा सर्वात सोपा मार्ग आहे, मात्र सरकार त्या भूमिकेत नाही. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नसून, जनतेने दिलेला जनादेश पूर्ण करण्यासाठी ते आपल्या पदावर कायम राहतील, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.

सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकारच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत जबाबदारी स्वीकारून आवश्यक सुधारणा करणे हेच योग्य पाऊल आहे.

दरम्यान, NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP)चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यासह विरोधी पक्षांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली आहे. मात्र, सरकारी सूत्रांच्या दाव्यानुसार, सरकार सध्या राजीनाम्याच्या पर्यायावर विचार करत नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

वांगचुक यांचे उपोषण संपले

नीट पेपरफुटी प्रकरणी अनिश्चित काळासाठी उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर काल रात्री उशिरा आपले उपोषण संपवले. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी काल रात्री उशिरा मेदांता रुग्णालयात वांगचुक यांची भेट घेतली, त्यानंतर त्यांनी आपले उपोषण संपवले. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, वांगचुक यांनी आपला २६ दिवसांचा उपवास संपवल्याने त्यांना दिलासा आणि आनंद झाला आहे, परंतु केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देईपर्यंत दिल्लीच्या जंतर मंतरवरील त्यांचे शांततापूर्ण आंदोलन सुरूच राहील.

“पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा केला जाईल.”

यापूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी काल रात्री उशिरा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता, ज्यात त्यांनी सांगितले की केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पेपरफुटीविरोधात कठोर तरतुदी असलेले विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केले जाईल. त्यांनी सांगितले की, या विधेयकाच्या मसुद्यावर शुक्रवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. पंतप्रधान मोदींनी असेही सांगितले की, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांनंतर सरकारने जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासह अनेक पावले उचलली आहेत आणि जबाबदार असलेल्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या व्हिडिओला प्रत्युत्तर देताना, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

CJP Meeting Govt Meeting: धर्मेद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJPसोबत केंद्राची मिटींगबाबत मोठी अपडेट

Web Title: Why dharmendra pradhan will not resign amid student protests key reason revealed

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Published On: Jul 24, 2026 | 06:06 PM

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