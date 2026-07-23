शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Salman Khan Breaks Silence On Paper Leak Row Dont Politicise It Says Actor In Post On Student Protest

Salman Khan: ‘ज्या विद्यार्थ्यांना दुखापत झालीये…’, विद्यार्थी आंदोलनाला सलमान खानचा पाठिंबा, ‘तो’ फोटो शेअर करत म्हणाला…

Updated On: Jul 23, 2026 | 08:40 AM IST
जाहिरात
सारांश

Salman Khan On Student Protest : विद्यार्थी आंदोलन आणि पेपरफुटी प्रकरणावर सलमान खानने पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली. पोस्ट शेअर करत विद्यार्थ्यांच्या जखमी होण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Salman Khan On Student Protest : दिल्लीच्या जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पक्षाचे आंदोलन गेल्या महिन्याभरापासून सुरूच आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून 20 जुलैला या आंदोलनला हिंसक वळण लागलं. जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनात लाठीचार्ज करण्यात आला तसेत अश्रूधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या गेल्या, लाठीचार्जदरम्यान अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आहे.

या विद्यार्थी आंदोलनाला आता मराठीसह अनेक बॉलिवूड कलाकरांनी पाठिंबा दिला आहे. बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानने याच संदर्भात एक पोस्ट शएर केली आहे. सलमानने विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देत या प्रकरणावर त्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. या पोस्टसह त्याने स्वत:च्या बालपणीचा शालेय जीवनातील एक फोटो शेअर केला आहे.

सलमान खानने लिहिले, “हे एक अत्यंत शांततापूर्ण आंदोलन होते; त्याला हिंसक वळण लागले हे खूप दुःखद आहे. जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. पेपरफुटी हा एक खूप गंभीर मुद्दा आहे. मला आनंद आहे की आपल्या देशातील मुले एका चांगल्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी एकत्र आली आहेत आणि त्यांच्या पालकांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे.”

“मी त्यांच्या कृतीचे मनापासून कौतुक करतो. त्यांनी समर्पण, प्रामाणिकपणा आणि कठोर परिश्रमातून आपले भविष्य आणि एक उत्तम, सुशिक्षित भारत घडवण्याची आपली तळमळ दाखवून दिली आहे. हे आंदोलन किंवा निषेध योग्य मार्ग आहे आणि विद्यार्थ्यांनी ते शांततेने केले आहे. ते खूप धाडसी आणि शूर आहेत. शिक्षणाबद्दल प्रेरित आणि उत्कट असलेली ही पिढी भारताला गौरव मिळवून देईल.”

 

View this post on Instagram

 

Ayesha Khan : रस्त्यावर राहिली उभी, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात! धुरंधर 2 फेम अभिनेत्रीने पोस्ट शेअर करत दिली माहिती

अभिनेत्याने पुढे लिहिले, “हा मुद्दा विद्यार्थी आणि शिक्षण प्रणाली यांच्यातील आहे; त्याचे राजकारण केले जाऊ नये. याचे श्रेय पूर्णपणे आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांनाच जाते. मला खात्री आहे की सरकारही पूर्ण पाठिंबा देईल आणि शिक्षण प्रणाली अधिक मजबूत करेल. ही सर्वांसाठी फायदेशीर परिस्थिती आहे. मी सकारात्मक निर्णयासाठी आशा आणि प्रार्थना करतो. ज्यांना शिक्षण घ्यायचे आहे, त्या सर्वांवर देवाचा आशीर्वाद असो.”

सलमान खानने पुढे म्हटले, “शिक्षण हा पुढचा ट्रेंड आणि फॅशन असायला हवा, आणि ते दरवर्षी अधिक लोकप्रिय आणि आकर्षक व्हायला हवे, जेणेकरून इतर देशांतील लोक भारतात शिक्षणासाठी येतील आणि भारत एक शैक्षणिक केंद्र बनेल.”

सलमान खान व्यतिरिक्त, मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक प्रमुख व्यक्तींनी सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. यामध्ये झीनत अमान, अनुराग कश्यप, शबाना आझमी, रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, ओमी वैद्य आणि इतरांचा समावेश आहे.

Shabana Azmi: CJP आंदोलनात शबाना आझमींची बिघडली तब्येत; अश्रुधुरामुळे अस्थमाचा अटॅक आल्याचा आरोप

Web Title: Salman khan breaks silence on paper leak row dont politicise it says actor in post on student protest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 08:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Salman Khan : मोदींवर भाईजानचा मोठा विश्वास! ‘ते सगळं ठीक करतील…’ सोनम यांना घरचं जेवण पाठवणार भाईजान?
1

Salman Khan : मोदींवर भाईजानचा मोठा विश्वास! ‘ते सगळं ठीक करतील…’ सोनम यांना घरचं जेवण पाठवणार भाईजान?

Protest Day 34: जंतरमंतरवरील रात्रीच्या राड्यानंतर आता कशी आहे परिस्थिती? रात्री नेमकं काय घडलं?
2

Protest Day 34: जंतरमंतरवरील रात्रीच्या राड्यानंतर आता कशी आहे परिस्थिती? रात्री नेमकं काय घडलं?

Megha Dhade Oppose CJP: सीजेपीच्या आंदोलनाला मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेचा तीव्र विरोध, आक्रमक विरोधी पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली..
3

Megha Dhade Oppose CJP: सीजेपीच्या आंदोलनाला मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेचा तीव्र विरोध, आक्रमक विरोधी पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली..

NEET Paper Leak: गेल्या १० वर्षात १५२ पेपर लीक; पंतप्रधान माफी मागणार का? राहुल गांधींचा थेट प्रश्न!
4

NEET Paper Leak: गेल्या १० वर्षात १५२ पेपर लीक; पंतप्रधान माफी मागणार का? राहुल गांधींचा थेट प्रश्न!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पावसाळ्यातील थंडगार वातावरणात प्या गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप; सर्दी खोकल्यापासून मिळेल आराम, राहाल कायमच फ्रेश

पावसाळ्यातील थंडगार वातावरणात प्या गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप; सर्दी खोकल्यापासून मिळेल आराम, राहाल कायमच फ्रेश

Jul 24, 2026 | 05:30 AM
सोनम वांगचुक यांनी सोडले उपोषण! केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची रुग्णालयात भेट; आंदोलनातील मुद्द्यांवर चर्चेची शक्यता

सोनम वांगचुक यांनी सोडले उपोषण! केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची रुग्णालयात भेट; आंदोलनातील मुद्द्यांवर चर्चेची शक्यता

Jul 24, 2026 | 02:41 AM
Pune Coffee Culture: कटिंग चहा ते कोल्ड ब्रू… पुण्यात रंगतंय ‘कॉफी कल्चर’!

Pune Coffee Culture: कटिंग चहा ते कोल्ड ब्रू… पुण्यात रंगतंय ‘कॉफी कल्चर’!

Jul 24, 2026 | 02:35 AM
PM Modi On NEET Paper Leak: प्रधानमंत्रींचे NEET पेपरफुटीवर पहिले जाहिर वक्तव्य! ‘गुन्हेगार ताब्यात! आज कॅबिनेटमध्ये होणार चर्चा

PM Modi On NEET Paper Leak: प्रधानमंत्रींचे NEET पेपरफुटीवर पहिले जाहिर वक्तव्य! ‘गुन्हेगार ताब्यात! आज कॅबिनेटमध्ये होणार चर्चा

Jul 24, 2026 | 02:06 AM
वाखरीत भक्तीचा महासागर, माऊलींच्या गोल रिंगणात लाखो वारकरी तल्लीन; ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या जयघोषाने दुमदुमला परिसर

वाखरीत भक्तीचा महासागर, माऊलींच्या गोल रिंगणात लाखो वारकरी तल्लीन; ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या जयघोषाने दुमदुमला परिसर

Jul 23, 2026 | 10:19 PM
जंतरमंतर प्रकरणी टेंभुर्णीत भव्य निषेध मोर्चा; वंचित बहुजन आघाडी व वडार परिवर्तन सेनेची केंद्र सरकारवर टीका

जंतरमंतर प्रकरणी टेंभुर्णीत भव्य निषेध मोर्चा; वंचित बहुजन आघाडी व वडार परिवर्तन सेनेची केंद्र सरकारवर टीका

Jul 23, 2026 | 10:02 PM
केडीएमसी महासभेतील गदारोळानंतर मनसे-भाजप आमनेसामने; ‘सत्तेसाठी भाजपा लाचार, अभिमान असेल तर…’ मनसेकडून भाजपावर हल्लाबोल

केडीएमसी महासभेतील गदारोळानंतर मनसे-भाजप आमनेसामने; ‘सत्तेसाठी भाजपा लाचार, अभिमान असेल तर…’ मनसेकडून भाजपावर हल्लाबोल

Jul 23, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा