Salman Khan: ‘ज्या विद्यार्थ्यांना दुखापत झालीये…’, विद्यार्थी आंदोलनाला सलमान खानचा पाठिंबा, ‘तो’ फोटो शेअर करत म्हणाला…

Salman Khan On Student Protest : दिल्लीच्या जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पक्षाचे आंदोलन गेल्या महिन्याभरापासून सुरूच आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून 20 जुलैला या आंदोलनला हिंसक वळण लागलं. जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनात लाठीचार्ज करण्यात आला तसेत अश्रूधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या गेल्या, लाठीचार्जदरम्यान अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आहे.
या विद्यार्थी आंदोलनाला आता मराठीसह अनेक बॉलिवूड कलाकरांनी पाठिंबा दिला आहे. बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानने याच संदर्भात एक पोस्ट शएर केली आहे. सलमानने विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देत या प्रकरणावर त्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. या पोस्टसह त्याने स्वत:च्या बालपणीचा शालेय जीवनातील एक फोटो शेअर केला आहे.
सलमान खानने लिहिले, “हे एक अत्यंत शांततापूर्ण आंदोलन होते; त्याला हिंसक वळण लागले हे खूप दुःखद आहे. जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. पेपरफुटी हा एक खूप गंभीर मुद्दा आहे. मला आनंद आहे की आपल्या देशातील मुले एका चांगल्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी एकत्र आली आहेत आणि त्यांच्या पालकांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे.”
“मी त्यांच्या कृतीचे मनापासून कौतुक करतो. त्यांनी समर्पण, प्रामाणिकपणा आणि कठोर परिश्रमातून आपले भविष्य आणि एक उत्तम, सुशिक्षित भारत घडवण्याची आपली तळमळ दाखवून दिली आहे. हे आंदोलन किंवा निषेध योग्य मार्ग आहे आणि विद्यार्थ्यांनी ते शांततेने केले आहे. ते खूप धाडसी आणि शूर आहेत. शिक्षणाबद्दल प्रेरित आणि उत्कट असलेली ही पिढी भारताला गौरव मिळवून देईल.”
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अभिनेत्याने पुढे लिहिले, “हा मुद्दा विद्यार्थी आणि शिक्षण प्रणाली यांच्यातील आहे; त्याचे राजकारण केले जाऊ नये. याचे श्रेय पूर्णपणे आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांनाच जाते. मला खात्री आहे की सरकारही पूर्ण पाठिंबा देईल आणि शिक्षण प्रणाली अधिक मजबूत करेल. ही सर्वांसाठी फायदेशीर परिस्थिती आहे. मी सकारात्मक निर्णयासाठी आशा आणि प्रार्थना करतो. ज्यांना शिक्षण घ्यायचे आहे, त्या सर्वांवर देवाचा आशीर्वाद असो.”
सलमान खानने पुढे म्हटले, “शिक्षण हा पुढचा ट्रेंड आणि फॅशन असायला हवा, आणि ते दरवर्षी अधिक लोकप्रिय आणि आकर्षक व्हायला हवे, जेणेकरून इतर देशांतील लोक भारतात शिक्षणासाठी येतील आणि भारत एक शैक्षणिक केंद्र बनेल.”
सलमान खान व्यतिरिक्त, मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक प्रमुख व्यक्तींनी सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. यामध्ये झीनत अमान, अनुराग कश्यप, शबाना आझमी, रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, ओमी वैद्य आणि इतरांचा समावेश आहे.
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