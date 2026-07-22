‘अहंकारी सरकारचा अंत जवळ आलाय…’, राहुल गांधींना ताब्यात घेताच मराठी अभिनेत्याची पोस्ट व्हायरल; सरकारवर साधला निशाणा

Hemant Dhome Reacts On Rahul Gandhi Detain:दिल्लीच्या जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पक्षाचे आंदोलन सुरूच आहे. या आंदोलनाला आता राजकीय वर्तुळातून देखील पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनात लाठीचार्ज करण्यात आला यावेळी अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याचे आपण पाहिले. पोलिसांनी तरूणांवर केलेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन केले. यावेळी राहुल गांधींना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होताना दिसत आहे. जंतरमंतर वरील आंदोलनाला पहिल्यापासून कलाकार मंडळींनी पाठिंबा दिला आहे. राहुल गांधीचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर मराठी अभिनेता व दिग्दर्शक हेमंत ढोमे याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. जी सध्या जोरदार व्हायरल होत असून त्याने संताप व्यक्त केला आहे.
हेमंत ढोमेची संतप्त पोस्ट
हेमंत ढोमेने त्याच्या स्टोरीवर राहुल गांधींचे फोटो शेअर करत लिहिले, ” भारताचा विरोधी पक्षनेता असा उचलून नेणाऱ्या अहंकारी सरकारचा अंत आता जवळ आला आहे. आता तरूण पोरं तुम्हाला उचलून फेकणार हे नक्की.”
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नेमकं काय घडलं?
नीट पेपरफुटी व गैरव्यवहाराविरोधात कॉक्रोच जनता पार्टी मागील अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन करत आहे. 20 जुलैला सुरू असलेल्या या मोर्चात तरूण आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. तरूण आंदोलकांना व विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीनंतर कॉंग्रेसने आक्रमक होत पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी आंदोलन केलं. विशेष म्हणजे या आंदोलनाबद्दल पोलिसांना कळू नये, ही काळजी कॉंग्रेसने घेतली होती. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी जात असल्याचे सांगून सर्वांना तेथे बोलावण्यात आले. त्यानंतर उपस्थितांना आंदोलनाची माहिती देण्यात आली आणि जवळपास दोन तास आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर पोलिसांनी राहुल गांधींसह इतर नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. काही वेळानंतर सर्वांची सुटका करण्यात आली.
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