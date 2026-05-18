Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : राज्यातर्फे महापुरुषांच्या नावाने विविध पुरस्कार दिले जातात. सामाजिक क्षेत्रात किंवा दुर्बल घटकांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती, क्रीडा क्षेत्रात विशेष प्राविण्य मिळवलेले खेळाडू आणि पत्रकार यांना हा पुरस्कार मिळतो.

Updated On: May 18, 2026 | 12:30 AM
  • महाराष्ट्र शासनाच्या विविध पुरस्कार विजेत्यांना एसटी प्रवासात १००% सवलत
  • पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
  • योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य
Maharashtra Govt Scheme : चंद्रकांत कांबळे : सामाजिक क्षेत्र, दुर्बल घटकांसाठी काम तसेच विविध क्षेत्रात विशेष प्राविण्य मिळवलेले खेळाडू, पत्रकार आणि पुरस्कार विजेत्यांच्या कार्यालयाची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनातर्फे राज्यात कुठेही प्रवास करण्यासाठी एसटीचा मोफत प्रवास पास दिला जातो. चालू आर्थिक वर्षात (१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६) पुणे एसटी विभागातून एकूण २०१ पुरस्कार विजेत्यांनी या पास सवलत योजनेचा लाभ घेतला आहे.

राज्य शासनाकडून उल्लेखनीय तसेच सामाजिक कार्यालयात मोलाची कामगिरी करणाऱ्यांना विविध पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येत असते.अशा पुरस्कार विजेत्यांना शासनाकडून शासकीय योजनांचा लाभ दिला जातो. त्याप्रमाणेच (एसटी) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडाळाच्या प्रवास १०० टक्के सवलत दिली जात आहे. त्याचा लाभा पुणे विभागातून तब्बल २०१ जणांकडून घेतला जात असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.

एमएसआरडीच्या पुणे विभागात पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली व सोलापूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या जिल्ह्यातील २०१ व्यक्तींना राज्य शासनाकडून महापुरुषांच्या नावाने विविध पुरस्कार दिले गेले आहेत. या पुरस्कार विजेत्यांना विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यात कुठेही प्रवास करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या’ (एसटी) बसेसमध्ये दरवर्षी मोफत वार्षिक पास देण्यात आला आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून पुरस्कार विजेत्यांना एसटीच्या साध्या आणि निमआराम, शिवनेरी, शिवाई इ.बसेसमधून वर्षभर १००% मोफत प्रवास करता येतो. विशेष म्हणजे, या पुरस्कार विजेत्या व्यक्तीसोबत असणाऱ्या एका सहप्रवाशाला देखील मोफत प्रवासाची सुविधा मिळते.

पास मिळण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे

  • आपल्याजवळच्या एसटी डेपोमध्ये (आगार) जाऊन अर्ज करावा लागतो.
  • पुरस्कार प्रमाणपत्र: संबंधित शासकीय विभाग किंवा क्रीडा मंत्रालयाने दिलेले अधिकृत मूळ पुरस्कार प्रमाणपत्र.
  • शासकीय आदेश/राजपत्र: पुरस्कार जाहीर झाल्याचा शासकीय आदेश अधिकृत यादीची प्रत.
  • ओळखपत्र: ओळख पडताळणीसाठी अधिकृत सरकारी ओळखपत्र.
  • पासपोर्ट साईझ फोटो: अर्जदाराचे दोन ते तीन नवीन रंगीत फोटो.
  • नूतनीकरण: या पासचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे.

पुरस्कार लाभार्थी

  • आदिवासी सेवक पुरस्कार : १२
  • लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुस्कार : २४
  • अर्जुन /द्रोणाचार्य /शिव छञपती /दादाजी कोंडदेव पुरस्कार : ९
  • दिव्यांग गुणवंत कामगार पुरस्कार : २१
  • डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार : ३५
  • स्वातंञ सैनिक पुरस्कार : ४
  • पत्रकार : ६७
  • महात्मा गांधी व्यसन मुक्ती पुरस्कार : ७
  • बाळासाहेब ठाकरे शहीद सन्मान योजना : २२
Published On: May 18, 2026 | 12:30 AM

May 18, 2026 | 07:17 PM
May 18, 2026 | 07:03 PM
May 18, 2026 | 07:01 PM
May 18, 2026 | 06:42 PM
May 18, 2026 | 06:34 PM
May 18, 2026 | 06:33 PM
May 18, 2026 | 06:27 PM

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM