Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?' जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

Rear-End Collisions: जर एखाद्या वर्दळीच्या रस्त्यावर किंवा वाहतूक कोंडीत गाडीला मागून धडक बसली, तर लोक अनेकदा असे गृहीत धरतात की नेहमी मागच्या चालकाचीच चूक असते, पण प्रत्यक्षात हे नेहमीच खरे नसते.

Updated On: May 18, 2026 | 04:30 PM
जर एखाद्या वर्दळीच्या रस्त्यावर किंवा वाहतूक कोंडीत गाडीला मागून धडक बसली, तर लोक अनेकदा असे गृहीत धरतात की नेहमी मागच्या चालकाचीच चूक असते, पण प्रत्यक्षात हे नेहमीच खरे नसते.

  •  एका वाहनाने दुसऱ्या वाहनाला मागून थेट धडक देणे (रियर-एंड कोलिजन) हा सर्वात सामान्य अपघात प्रकार
  • एकूण अपघातांपैकी अंदाजे ३० टक्के अपघात याच प्रकारातील असतात.
  • सर्वसाधारणपणे सुरक्षित अंतर न राखल्यामुळे मागच्या चालकाला जबाबदार धरले जाते
Rear End Car Accident Traffic Rules : रस्त्यांवर दररोज हजारो वाहने धावत असतात. वाढती वाहतूक, घाईगडबड आणि वाहतूक कोंडीमुळे लहान-मोठे अपघात घडणे आता सामान्य झाले आहे. विशेषतः, एखाद्या वाहनाला मागून धडक बसण्याच्या घटना सर्वाधिक पाहायला मिळतात. अनेकदा अशा वेळी मागील वाहनचालकच पूर्णपणे दोषी असल्याचे गृहीत धरले जाते. मात्र, वाहतुकीचे नियम आणि परिस्थिती पाहता प्रत्येक वेळी हेच सत्य असेल असे नाही. त्यामुळे अशा अपघातांमध्ये नेमकी चूक कोणाची असते, नुकसानभरपाईची जबाबदारी कोणावर येते आणि कायदेशीर नियम काय सांगतात, याबाबत जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

सर्वाधिक घडणारा रस्ते अपघात

वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, “रियर-एंड कोलिजन” म्हणजेच मागून धडक बसणे हा सर्वात सामान्य रस्ते अपघात मानला जातो. एखादे वाहन दुसऱ्या वाहनाला थेट मागून धडकते, तेव्हा हा अपघात घडतो. जागतिक आकडेवारीनुसार, एकूण रस्ते अपघातांपैकी सुमारे ३० टक्के अपघात हे मागून धडक बसण्याच्या प्रकारात मोडतात.

मागून धडक बसल्यास जास्त चूक कोणाची असते?

बहुतेक वेळा वाहतुकीच्या नियमांनुसार मागील वाहनचालकाने समोरच्या वाहनापासून सुरक्षित अंतर ठेवणे अपेक्षित असते. त्यामुळे मागून धडक झाल्यास प्राथमिक जबाबदारी मागच्या वाहनचालकावर येते. कारण अचानक ब्रेक लागल्यास वाहन नियंत्रणात ठेवणे ही त्याची जबाबदारी मानली जाते.

मात्र, काही परिस्थितींमध्ये समोरील वाहनचालकाचीही चूक असू शकते. उदा. अचानक कोणताही इशारा न देता ब्रेक मारणे, चुकीच्या पद्धतीने लेन बदलणे, रात्री वाहनाचे ब्रेक लाईट बंद असणे,वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करून वाहन थांबवणे, अशा अनेक कारणांमुळे अपघात होतात. अशा परिस्थितीत दोन्ही वाहनचालकांची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते.

कधीकधी पुढच्या गाडीने अचानक ब्रेक लावणे, ब्रेक लाईटमध्ये बिघाड असणे, सिग्नल न देता लेन बदलणे किंवा रस्त्यावर अचानक थांबणे यांसारख्या परिस्थितींमुळेही अपघात होऊ शकतो. शिवाय, जर मागून धडक देणारा चालक वेगाने गाडी चालवत असेल, खूप जवळ असेल किंवा त्याचे लक्ष नसेल, तर त्याचीही चूक असू शकते. त्यामुळे, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास पोलीस अहवाल, साक्षीदार आणि रस्त्याच्या परिस्थितीच्या आधारावर केला जातो.

नुकसान भरपाई कोण देईल?

मागून धडक बसल्यास नुकसान भरपाई कोण देईल हे पूर्णपणे यावर अवलंबून असते की जास्त जबाबदारी कोणाची होती. जर तुमच्या मागचा चालक निष्काळजी असेल, जसे की खूप जवळून गाडी चालवणे, अतिवेगाने गाडी चालवणे किंवा लक्ष न देणे, तर खबरदारीच्या उपायांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या चालकाला सहसा दंड भरावा लागतो.

जर पुढच्या चालकाने अचानक ब्रेक लावला, ब्रेक लाईटमध्ये बिघाड असेल किंवा गाडी बंद पडली आणि त्यामुळे अपघात झाला, तर पुढच्या चालकालाही जबाबदार धरले जाऊ शकते आणि त्याला दंड भरावा लागू शकतो. कधीकधी, दोन्ही चालक समान दोषी आढळतात. त्यामुळे, हे ठरवण्यासाठी पोलीस अहवाल, साक्षीदार, छायाचित्रे आणि रस्त्याची परिस्थिती तपासली जाते.

वाहतुकीचे नियम काय आहेत?

१. अचानक ब्रेक लावल्यास टक्कर टाळण्यासाठी पुढच्या वाहनापासून नेहमी सुरक्षित अंतर ठेवा.

२. रस्ता आणि भूभागाला योग्य असलेल्या वेगाने गाडी चालवा.

३. आपल्या लेनमध्येच रहा आणि सिग्नल दिल्याशिवाय लेन बदलू नका.

४. वाहतूक दिव्यांचे पालन करा आणि आपले ब्रेक लाईट्स व इंडिकेटर व्यवस्थित चालू ठेवा.

५. सीट बेल्ट लावणे आणि हेल्मेट वापरणे अत्यावश्यक आहे.

६. गाडी चालवताना मोबाईल फोन वापरणे किंवा विचलित होणे अत्यंत धोकादायक आहे.

७. मद्यपान करून गाडी चालवू नका आणि नेहमी वैध वाहन विमा पॉलिसी घ्या.

 

