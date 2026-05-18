Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Vidhan Parishad Election 2026 : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत न झाल्यामुळे या मतदारसंघांतील आमदारांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही नव्या निवडणुका घेता आल्या नव्हत्या.

Updated On: May 18, 2026 | 12:25 PM
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

  • विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील १७ जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
  • राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत न झाल्यामुळे गेल्या अडीच वर्षांपासून या जागा रिक्त होत्या
  • निवडणुकीसाठी २५ मे रोजी अधिसूचना जारी होणार असून, १८ जून रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान, तर २२ जून रोजी अंतिम मतमोजणी
 

Vidhan Parishad Election 2026: केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये एका जागेसाठी पोटनिवडणूकही होणार आहे. १८ जून रोजी मतदान होणार असून २२ जून रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाआधी विधान परिषदेतील सदस्यसंख्या वाढणार असल्याने या निवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, चंद्रशेखर बावनकुळे आमदार राहिलेल्या नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठीही पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे.

अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत न झाल्यामुळे या मतदारसंघांतील आमदारांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही नव्या निवडणुका घेता आल्या नव्हत्या. त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षांपासून अनेक जागा रिक्त होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील एकूण मतदारसंख्येच्या किमान ७५ टक्के मतदार उपलब्ध असल्यास विधान परिषद निवडणूक घेता येते. विधान परिषदेच्या एकूण ७८ सदस्यांपैकी २२ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून येतात.

निवडणुकीचा कार्यक्रम

अधिसूचना जाहीर : २५ मे

उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख : १ जून

अर्ज छाननी : २ जून

अर्ज माघारीची अंतिम मुदत : ४ जून

मतदान : १८ जून (सकाळी ८ ते दुपारी ४)

मतमोजणी : २२ जून

या मतदारसंघांमध्ये होणार निवडणूक

सोलापूर, अहिल्यानगर, ठाणे, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, पुणे, भंडारा-गोंदिया, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, धाराशिव-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली-संभाजीनगर, जिल्ह्य़ा-जिल्ह्यातील गडचिरोली  आणि नागपूर  या मतदारसंघांचा समावेश आहे.

विधान परिषदेत सदस्य कसे निवडले जातात?

राज्य विधानपरिषदेत  एकूण सदस्यसंख्या ७८ आहे. त्यापैकी:

– ३० सदस्य आमदारांकडून निवडले जातात

– २२ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून

– ७ सदस्य पदवीधर मतदारसंघातून

– ७ सदस्य शिक्षक मतदारसंघातून

– १२ सदस्य राज्यपाल नियुक्त करतात

विधानसभेतील सध्याचे संख्याबळ

भारतीय जनता पक्ष – १३१
शिवसेना शिंदे गट – ५७
राष्ट्रवादी काँग्रेस – ४०
राष्ट्रीय काँग्रेस – १६
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट – १०
शिवसेना ठाकरे गट– २०

याशिवाय इतर लहान पक्ष आणि अपक्ष आमदारांचाही समावेश आहे. सध्या महायुतीकडे २३४ आमदारांचे संख्याबळ असून महाविकास आघाडीकडे ४९ आमदार आहेत.

 

Published On: May 18, 2026 | 12:25 PM

