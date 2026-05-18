Car Buying Tips: जुनी कार घेताना घाई नको! इंजिनपासून कागदपत्रांपर्यंत सर्व काही नीट तपासा

Second Hand Car buying Tips: जर तुम्ही देखील सेकंड हँड कार विकत घेताय मग या महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा.

Updated On: May 18, 2026 | 05:04 PM
  • सेंकड हॅंड कार विकत घेताय?
  • कारचे कागदपत्र चेक करा
  • कारची कंडिशन तपासा
भारतात सेकंड हँड कारचे मार्केट झपाट्याने वाढत आहे. सेकंड हँड कार विकत घेणे हा एक स्मार्ट निर्णय असला काही लोकांना सेकंड हँड कार खरेदी केल्याचा पश्चात्ताप होतो. कारण, कार विकत घेताना तरी योग्य काळजी न घेतल्यास नुकसान देखील होऊ शकते. एक चांगली सेकंड हँड कार विकत घ्यायची असेल तर फक्त कारच्या चकाकीकडे नव्हे तर इतर डिटेल्सवर देखील लक्ष दिले पाहिजे. जर तुम्ही सेकंड-हँड कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे अजिबात दुर्लक्ष करु नका.

कारची कंडिशन तपासा

कार विकत घेताना सर्वप्रथण कारची कंडिशन चेक करा. सीट फाटलेली किंवा त्यावर डाग आहेत का याची तपासणी करा. तसेच, कारमधले इलेक्ट्रॉनिक फिचर्स व्यवस्थित कार्यरत असल्याची खात्री करा. कारच्या बाहेरील भागावर गंज, रंगाचे नुकसान, डेंट  आणि अलाइनमेंट तपासा. भविष्यातील अलाइनमेंटच्या समस्या टाळण्यासाठी अंडरफ्रेमचे नुकसान आणि टायरची झीज तपासा. गळती, गंज आणि फ्लुइड स्थिती तपासण्यासाठी इंजिन चेक करा. इंजिन हे गाडीचे हृदय असते. हूड उघडून तेलाची गळती होत आहे का ते काळजीपूर्वक तपासा. इंजिन ऑइलचा रंग आणि लेव्हल तपासा. तसेच, कार सुरू करून इंजिनमधून काही असामान्य आवाज येत आहे का ते तपासा. सायलेंसरमधून येणाऱ्या धुराकडे लक्ष द्या. जर निळा किंवा काळा धूर येत असेल, तर ते इंजिनमधील बिघाडाचे लक्षण असू शकते.

टेस्ट ड्राइव्ह

टेस्ट ड्राइव्ह घेतल्याशिवाय कधीही कार खरेदी करू नका. गाडी किमान ५-१० किलोमीटर कार चालवून बघा, ब्रेक लावून बघा, गिअर बदलून बघा आणि कार चालवायला पूर्णपणे आरामदायक आहे याची खात्री करा.

कारचे कागदपत्र चेक करा

कारची कागदपत्रे व्यवस्थित असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कार सर्व्हिस रेकॉर्ड्स चेक करा. आरसी (RC) वर मालकाचे नाव आणि चेसिस नंबर तपासा. त्यानंतर, इंश्योंरस चालू आहे की नाही आणि त्यावर नो-क्लेम बोनस आहे का, हे पाहण्यासाठी विमा तपासा. याशिवाय, कारची देखभाल कशी केली गेली आहे हे पाहण्यासाठी सर्व्हिस हिस्ट्री तपासा. शेवटी, गाडीवर कोणतीही थकबाकी किंवा कर्ज नाही याची खात्री करण्यासाठी एनओसी (NOC) आणि पावत्या तपासा.खरेदीनंतर, आरसी (RC) तुमच्या नावावर झाल्याची खात्री करा. खरेदीचे बिल घ्यायला विसरू नका, ज्यामध्ये गाडीची मूळ किंमत आणि मालकीचा इतिहास कळतो.

इंटीरियर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स

कारमध्ये बसून एसी, म्युझिक सिस्टीम, पॉवर विंडोज आणि लाईट्स चेक करा. जेणेकरून सर्वकाही व्यवस्थित काम करत असल्याची खात्री होईल. तसेच डॅशबोर्डची स्वच्छता तपासा. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजचे ओडोमीटर चेक करा. कार किती चालली आहे हे पाहण्यासाठी ते तपासा. परंतु, आजकाल ते बदलले जाऊ शकते, म्हणून सर्व्हिस रेकॉर्डद्वारे याची पडताळणी करा.

