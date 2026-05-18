Car Warranty Rules: नवीन कार घेताना ‘या’ चुका पडतील महागात! कंपनी थेट रद्द करू शकते कारची वॉरंटी; पाहा कोणते बदल आहेत धोकादायक?

Car Warranty Rules: स्थानिक गॅरेजमधून हॉर्न किंवा अतिरिक्त लाईट्स बसवल्याने कारची वॉरंटी कशी रद्द होते? इंजिन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी वाहन चालकांनी कोणती खबरदारी घेतली पाहिजे? जाणून घ्या सविस्तर..

Updated On: May 18, 2026 | 05:14 PM
Car Warranty Rules: नवीन कार खरेदी करणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र, काही वेळा गाडीची डिलीव्हरी घेताच अनेक जण कार अधिक स्टायलिश आणि प्रिमियम दिसावी, यासाठी बाजारातून वेगवेगळी ॲक्सेसरीज आणि मॉडिफिकेशन करून घेतात. परंतु, बऱ्याचदा हीच घाई मोठ्या नुकसानीचे कारण ठरू शकते. तसेच विशिष्ट बदलांमुळे कंपनी कारची वॉरंटी त्वरित रद्द करू शकते. ही अत्यंत महत्त्वाची बाब अनेक कार मालकांना माहित नसते.

वॉरंटी रद्द झाल्यास, भविष्यात इंजिन इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा इतर मोठ्या भागात बिघाड झाल्यास कंपनी दुरुस्त करून देण्यास स्पष्ट नकार देते. काही जण किरकोळ बिघाड समजून स्थानिक गॅरेजमध्ये कारची छेडछाड करतात, ज्यामुळे त्यांना अर्थिक फटकाही सहन करावा लागतो. म्हणूनच कार खरेदी केल्यानंतर कोणते बदल सुरक्षित आहेत आणि कोणत्या बदलामुळे कारची वॉरंटी धोक्यात येऊ शकते हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

कारमधील कोणते बदल वॉरंटी रद्द करू शकतात?

  • कार कंपन्या त्याच भागांची आणि प्रणालीची जबाबदारी घेतात. जे कंपनीच्या अधिकृत मानकांनुसार वापरले जातात. त्यामुळे खालील बदलांमुळे कारची वॉरंटी थेट रद्द होऊ शकते.
  • स्थानिक गॅरेजमध्ये जाऊन कारची मूळ वायरिंग कापून कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बसवणे, अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.
  • कारच्या मूळ रचनेत बदल करून बाजारातील मोठ्या आवाजांचे हॉर्न, अतिरिक्त एलईटी लाईट्स किंवा महागडे म्युझिक सिस्टम बसवणे यामुळे कारच्या इलेक्ट्रिकल सिस्टिमवर ताण येतो.
  • कंपनीव्यतिरिक्त इतर अनधिकृत सीएनजी किट बसवल्यास इंजिनची वॉरंटी थेट संपुष्टात येते.
  • वेळेवर सर्व्हिसिंग न करणे किंवा अधिकृत केंद्राऐवजी बाहेरून चुकीचे इंजिन ऑइल वापरल्यास वॉरंटी रद्द होऊ शकते.
कारची वॉरंटी सुरक्षित ठेवण्याचे सोपे उपाय

  • जर तुम्हाला तुमच्या कारची वॉरंटी दीर्घकाळासाठी सुरक्षित ठेवायची असेल तर खालील बाबीचे काटेकोरपणे पालन करा.
  • कारचे कोणतेही काम किंवा सर्व्हिसिंग नेहमी कंपनीच्या अधिकृत केंद्रातून करून घ्या.
  • कारमध्ये काही बदल करायचे असल्यास कंपनी प्रमाणित केलेल्या ॲक्सेसरीजचा वापर करा, ज्यामुळे कंपनी वॉरंटीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
  • कारची सर्व्हिसिंग नेहमी वेळेवर करा. कारण वॉरंटी क्लेम करतेवेळी कंपनी तुमचा सर्व्हिस रेकॉर्ड तपासते.
  • नवीन कारमध्ये सुरुवातीच्या काळात कोणतेही अंतर्गत किंवा बाह्य बदल करणे टाळा.

