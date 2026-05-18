पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ

Updated On: May 18, 2026 | 05:09 PM
पुणे/गायत्री पवळे : कविता म्हणजे केवळ पुस्तकातील शब्द किंवा मंचावरील पारंपरिक काव्यवाचन एवढ्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’ अर्थात बोलकी कविता ही संकल्पना वेगाने लोकप्रिय होत असून, तरुणाईसाठी ती स्वतःच्या भावना, अनुभव आणि सामाजिक प्रश्न मांडण्याचे प्रभावी माध्यम ठरत आहे.

 

कॅफे संस्कृती, ओपन माईक कार्यक्रम आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे पुण्यात या नव्या काव्यप्रकाराला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. स्पोकन पोइट्रीमध्ये कवी केवळ कविता वाचत नाही, तर अभिनय, आवाजातील चढ-उतार, भावना आणि शरीरभाषेच्या माध्यमातून कविता सादर करतो. त्यामुळे श्रोत्यांशी थेट भावनिक संवाद साधला जातो. प्रेम, नातेसंबंध, मानसिक आरोग्य, स्त्रीवाद, शहरातील जीवनशैली, करिअरचा ताण, सामाजिक विषमता यांसारख्या विषयांवर तरुण कवी मुक्तपणे व्यक्त होत आहेत.

पुण्यात एफ.सी. रोड, कोरेगाव पार्क, बाणेर, कर्वेनगर या भागांतील विविध कॅफे आणि सांस्कृतिक स्थळांवर नियमित ओपन माईक कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी, आयटी क्षेत्रातील तरुण तसेच स्वतंत्र कलाकार या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत आहेत. विशेष म्हणजे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांमध्ये स्पोकन पोइट्रीला प्रतिसाद मिळत आहे. मराठीतील नव्या पिढीतील कवी आधुनिक विषयांसोबतच पुण्याच्या सांस्कृतिक ओळखीवरही कविता सादर करताना दिसतात.

राज्याबाहेरील कार्यक्रमांची संधी

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममुळे या काव्यप्रकाराला अधिक चालना मिळाली आहे. इंस्टाग्राम रील्स, युट्यूब व्हिडिओ आणि पॉडकास्टच्या माध्यमातून पुण्यातील अनेक तरुण कवी स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहेत. काही कलाकारांना राज्याबाहेरील कार्यक्रमांची संधीही मिळत आहे. स्पोकन पोइट्रीमुळे कविता अधिक लोकाभिमुख झाली आहे. पारंपरिक कविसंमेलनांपेक्षा हा प्रकार अधिक संवादात्मक आणि तरुणांना जवळचा वाटतो. त्यामुळे साहित्य आणि परफॉर्मिंग आर्ट यांचा सुंदर संगम या माध्यमातून घडताना दिसत आहे. पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहरात स्पोकन पोइट्रीचा वाढता प्रभाव ही केवळ कलात्मक चळवळ नसून, नव्या पिढीच्या विचारांना मिळालेला मुक्त आवाज मानला जात आहे.

कविता हाच जिवंत मनाचा उद्गार आहे आणि माणसाला नेहमीच आपल्या भावना पोहचवण्याची तीव्र इच्छा राहिली आहे. कवितेच्या माध्यमातून आपण आपल्या भावनांसहित थेट पोहचू शकतो आणि त्यातून आनंद मिळवू शकतो. त्याचवेळी समोर बसलेल्या लोकांकडून प्रतिसादही मिळू शकतो त्यामुळे स्टेजवरच्या कवितेला चांगले दिवस येताना दिसत आहेत. – विवेक वंजारी, नवोदित कवी.

Published On: May 18, 2026 | 01:26 PM

Car Buying Tips: जुनी कार घेताना घाई नको! इंजिनपासून कागदपत्रांपर्यंत सर्व काही नीट तपासा

Shivangi Joshi Facts : 'ये रिश्ता…' ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल 'या' खास गोष्टी माहितीयत का?

Narendra Modi : "भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…", युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, 'नाफेड'मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?' जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

