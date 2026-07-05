राष्ट्रीय पुरुष आयोगाची स्थापना करा; केतन हत्याकांडानंतर भाजप खासदाराची मोठी मागणी

नवी दिल्ली : पुण्यातील चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांडानंतर देशभरात पुरुषांच्या हक्कांबाबत आणि त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अशोक कुमार मित्तल यांनी देशात ‘राष्ट्रीय पुरुष आयोग’ स्थापन करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. केतन अग्रवाल यांच्या हत्येप्रकरणी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाने देशभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
यापूर्वीच मुद्दा उपस्थित केला
शनिवारी खासदार अशोक मित्तल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर डिसेंबर २०२५ मधील राज्यसभा कामकाजाचा व्हिडीओ शेअर केला. यात त्यांनी ‘नॅशनल कमिशन फॉर मेन बिल’ या खासगी सदस्य विधेयकाद्वारे राष्ट्रीय पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणी केल्याची आठवण करून दिली. अशोक कुमार मित्तल हे पंजाबमधून राज्यसभेवर निवडून आले होते.
मित्तल यांनी काय म्हटले आहे?
मित्तल यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, पुण्यातील केतन अग्रवाल प्रकरण अत्यंत धक्कादायक आहे. केतन आणि त्यांच्या कुटुंबाला निष्पक्ष, सर्वंकष आणि कोणताही भेदभाव न करता तपास करावा, तसेच न्याय मिळावा. प्रत्येक पीडिताला समान कायदेशीर संरक्षण, मदत आणि न्याय मिळायला हवा. केतन प्रकरणातून पुरुषही अत्याचाराचे बळी ठरू शकतात, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी संस्थात्मक मदत, कायदेशीर संरक्षण आणि त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेणारे स्वतंत्र व्यासपीठ असणे आवश्यक आहे.
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खासगी विधेयक म्हणजे काय?
संसदेत सरकारव्यतिरिक्त इतर खासदारांनी मांडलेल्या विधेयकाला खासगी सदस्य विधेयक म्हटले जाते. अशी विधेयके कायद्यात रूपांतरित होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत केवळ १४ खासगी सदस्य विधेयके कायदा बनली असून, १९७० नंतर एकही खासगी सदस्य विधेयक संसदेत मंजूर झालेले नाही.
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