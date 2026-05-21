Union Cabinet Meeting : मंत्र्यांना द्यावे लागणार आता ‘रिपोर्टकार्ड’; पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्त्वपूर्ण बैठक

पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीला सर्व कॅबिनेट मंत्री, स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री आणि इतर राज्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत.

Updated On: May 21, 2026 | 07:18 AM
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर गेले होते. या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत विविध मंत्रालयांचे कामकाज, घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय आणि त्यांचे परिणाम, तसेच भविष्यातील योजना यांसारख्या इतर मुद्द्यांवर चर्चा होईल.

पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीला सर्व कॅबिनेट मंत्री, स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री आणि इतर राज्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत. मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना, या वर्षातील ही पहिलीच पूर्ण मंत्रिमंडळ बैठक असेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत विविध मंत्रालये आणि विभागांचे कामकाज, अलीकडेच घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय आणि त्यांचे परिणाम, तसेच भविष्यातील योजनांवर चर्चा होईल. विविध सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांचे विविध पैलू, त्यांची जास्तीत जास्त यशस्वी अंमलबजावणी कशी करावी आणि इतर मुद्द्यांचाही आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान मोदी पश्चिम आशियातील सध्याचे संकट आणि त्याच्या आर्थिक परिणामांचा उल्लेख करण्याची शक्यता आहे आणि नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी पुढे कसे जायचे याबद्दल मंत्रालये आणि विभागांना निर्देश देऊ शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत ऊर्जा, कृषी, खते, विमान वाहतूक, जहाजबांधणी आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित होण्याची शक्यता आहे.

सर्वसामान्यांच्या लाभांवर चर्चा

सर्वसामान्यांच्या फायद्यासाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरही या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, पुढील १० वर्षांसाठी सुधारणांचा प्राधान्यक्रम सांगताना पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, त्यांच्या सरकारच्या ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ने व्यवस्थेमध्ये बदल घडवून आणले आहेत आणि सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा लक्षणीय फायदा झाला आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुदुचेरीमध्ये भाजपच्या प्रचंड विजयानंतर ही बैठक होत आहे.

Published On: May 21, 2026 | 07:09 AM

LPG Shortage Report : देशात गॅस सिलेंडरचा पुन्हा तुटवडा? व्हायरल रिपोर्टवर केंद्र सरकारची नेमकी काय भूमिका?

May 21, 2026 | 07:05 PM
May 21, 2026 | 07:04 PM
May 21, 2026 | 07:01 PM
May 21, 2026 | 06:55 PM
May 21, 2026 | 06:53 PM
May 21, 2026 | 06:47 PM
May 21, 2026 | 06:38 PM

May 21, 2026 | 02:55 PM
May 21, 2026 | 02:45 PM
May 20, 2026 | 03:57 PM
May 20, 2026 | 03:48 PM
May 19, 2026 | 07:37 PM
May 19, 2026 | 07:31 PM
May 19, 2026 | 07:25 PM