Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Rahul Gandhi Criticizes Central Government Over Inflation During Raebareli Visit

“महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले!” रायबरेली दौऱ्यावर राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल; ‘या’ मुद्द्यांवरून घेरले

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रायबरेली दौऱ्यात केंद्र सरकारवर जोरदार प्रहार केला आहे. महागाई आणि इंधन दरवाढीमुळे शेतकरी, तरुण आणि व्यापारी देशोधडीला लागल्याचा आरोप त्यांनी केला.

Updated On: May 19, 2026 | 04:34 PM
“महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले!” रायबरेली दौऱ्यावर राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल; ‘या’ मुद्द्यांवरून घेरले
Follow Us:
Follow Us:

  • “महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले!”
  • रायबरेली दौऱ्यावर राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
  • ‘या’ मुद्द्यांवरून घेरले
रायबरेली: काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी मंगळवार (१९ मे) रोजी आपल्या रायबरेली दौऱ्यादरम्यान केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर आणि वाढत्या महागाईवर कडाडून टीका केली आहे. “पेट्रोल-डिझेलसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत असून, याचा थेट फटका देशातील आम जनतेला बसत आहे,” असा घणाघात त्यांनी यावेळी केला.

खासदार निधीतून उभारलेल्या ‘बारातघर’चे उद्घाटन

रायबरेली येथील बछरावा विधानसभा मतदारसंघातील ‘ठकुराईन खेडा’ गावात खासदार निधीतून बांधण्यात आलेल्या बारातघरचे (मंगल कार्यालय) उद्घाटन राहुल गांधी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमानंतर उपस्थितांशी संवाद साधताना त्यांनी देशातील सद्य आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य केले. “देशातील नागरिक सध्या प्रचंड आर्थिक दडपणाखाली आहेत, मात्र सरकार जनतेच्या या समस्या गांभीर्याने घेत नाहीये,” असा आरोप त्यांनी केला.

शेतकरी, तरुण आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान

भविष्यातील आर्थिक आव्हानांबद्दल इशारा देताना राहुल गांधी म्हणाले, “येणारा काळ आर्थिकदृष्ट्या अधिक आव्हानात्मक असू शकतो. याचा सर्वाधिक आणि थेट फटका शेतकरी, तरुण, मजूर आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना बसणार आहे. सध्याच्या धोरणांमुळे कष्टकरी वर्गाची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत चालली असून सरकारने त्यांना तातडीने दिलासा देणारे निर्णय घेण्याची गरज आहे.” तसेच, रायबरेलीच्या जनतेला दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

‘बड्या मंगळवार’निमित्त चुरुवा मंदिरात दर्शन

रायबरेलीत प्रवेश करण्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी प्रसिद्ध चुरुवा मंदिरात जाऊन संकटमोचन बजरंगबलीचे दर्शन घेतले. ‘बडा मंगळवार’ (Bada Mangal) असल्याने मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी होती. राहुल गांधी यांनी मंदिरात उपस्थित असलेल्या स्थानिक नागरिकांची आणि कार्यकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला.

लखनऊ विमानतळावर जंगी स्वागत

तत्पूर्वी, मंगळवारी सकाळी राहुल गांधी यांचे लखनऊ येथील चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आगमन झाले. तिथे उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अजय राय आणि ज्येष्ठ नेते प्रमोद तिवारी यांच्यासह शेकडो काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांचे जंगी स्वागत केले. त्यानंतर ते रस्ते मार्गाने रायबरेलीकडे रवाना झाले.

दोन दिवसीय दौऱ्यात रणनीतीवर भर

आपल्या या दोन दिवसीय दौऱ्यात राहुल गांधी जनसंवाद, महिला संवाद आणि काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत संघटनात्मक बैठकांमध्ये भाग घेणार आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी काळातील राजकीय रणनीती आणि उत्तर प्रदेशात काँग्रेस संघटना अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने राहुल गांधींचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

Web Title: Rahul gandhi criticizes central government over inflation during raebareli visit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 04:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा
1

Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक
2

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा
3

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन
4

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले!” रायबरेली दौऱ्यावर राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल; ‘या’ मुद्द्यांवरून घेरले

“महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले!” रायबरेली दौऱ्यावर राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल; ‘या’ मुद्द्यांवरून घेरले

May 19, 2026 | 04:34 PM
Vaduj News : वडूजमध्ये जल्लोषात धर्म ध्वजरोहण; पारंपरिक विधींनी मंडप उभारणीच्या कामाला सुरुवात

Vaduj News : वडूजमध्ये जल्लोषात धर्म ध्वजरोहण; पारंपरिक विधींनी मंडप उभारणीच्या कामाला सुरुवात

May 19, 2026 | 04:30 PM
नीट परिक्षेनंतर MH–CET मध्येही मोठा घोटाळा; सचिन सावंतांकडून चौकशीची मागणी

नीट परिक्षेनंतर MH–CET मध्येही मोठा घोटाळा; सचिन सावंतांकडून चौकशीची मागणी

May 19, 2026 | 04:28 PM
Medical Store : 20 मे रोजी औषध दुकाने बंद राहणार? साताऱ्यात प्रशासनाचे नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन

Medical Store : 20 मे रोजी औषध दुकाने बंद राहणार? साताऱ्यात प्रशासनाचे नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन

May 19, 2026 | 04:17 PM
‘Work From Home’ ला दिला थेट नकार, 24000 कर्मचारी असलेल्या ‘या’ कंपनीचा निर्णय; म्हणाली, “ऑफिसमध्ये जास्त…”

‘Work From Home’ ला दिला थेट नकार, 24000 कर्मचारी असलेल्या ‘या’ कंपनीचा निर्णय; म्हणाली, “ऑफिसमध्ये जास्त…”

May 19, 2026 | 04:09 PM
IPL 2026 Playoffs: असं कुठं असतंय व्हय? जागा एक अन् दावेदार अनेक; SRH च्या एका विजयाने मोठी उलथापालथ

IPL 2026 Playoffs: असं कुठं असतंय व्हय? जागा एक अन् दावेदार अनेक; SRH च्या एका विजयाने मोठी उलथापालथ

May 19, 2026 | 04:08 PM
सिटी ड्राइविंग आणि हाय मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत भारतातील टॉप ५ CNG कार्स

सिटी ड्राइविंग आणि हाय मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत भारतातील टॉप ५ CNG कार्स

May 19, 2026 | 04:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM