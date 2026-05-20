MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

केकेआरचे गोलंदाज आज मुंबईच्या फलंदाजीचा अभ्यास करूनच मैदानात उतरले असल्याचे पाहायला मिळाले. कॅमेरून ग्रीनने रियान रिकल्टनला आउट केले. सौरभ दुबेने रोहित शर्माची विकेट पटकावली.

Updated On: May 20, 2026 | 10:25 PM
KKR Vs MI Live Streaming (फोटो- ट्विटर)

केकेआरचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 
मुंबईने पॉवर प्लेमध्ये गमावले 4 विकेट्स
केकेआरच्या गोलंदाजांनी उडवला मुंबईचा धुव्वा 

Tata IPL 2026  KKR Vs MI Live Updates: आज ईडन गार्डन्सवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यात महत्वाचा सामना सुरू आहे. केकेआरच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा सामना सुरू आहे. केकेआरने (IPL 2026) टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. सामना सुरू झाल्यावर पावसामुळे काही वेळ सामना थांबला होता. अखेर मुंबईने केकेआरला विजयासाठी 148 रन्सचे टार्गेट दिले आहे.

मुंबई इंडियन्सची फलंदाजी

इडन गार्डन्स हे स्टेडियम रोहित शर्माचे आवडते स्टेडियम आहे. या ठिकाणी त्याने अनेक मोठे रेकॉर्ड रचले आहेत. केकेआरने फलंदाजीसाठी आमंत्रित केल्यावर रियान रिकल्टन आणि रोहित शर्मा खेळण्यासाठी मैदानात उतरले. मात्र मुंबईची सुरूवात चांगली झाली नाही. मुंबईने पॉवर प्लेमध्ये 4 विकेट्स गमावल्या.

रियान रिकल्टन 6 रन्स करून आउट झाला. तसेच रोहित शर्मा केवळ 15 रन्स करून आउट झाला. आजच्या सामन्यात नमन धीर चांगली खेळी करू शकला नाही. तो शून्यावर आउट झाला. सूर्यकुमार यादवने आल्या आल्या फोर मारून खेळीला सुरूवात केली. मात्र केवळ 15 रन्स करून तो आउट झाला. तिलक वर्माने 20 टर कर्णधार हार्दिक पंड्याने 26 रन्सची खेळी केली. विल जॅक 14 रन्सवर असताना रन आउट झाला.  कॉर्बिन बॉशने 19 व्या आणि 20 ओव्हर्समध्ये तुफानी खेळी करत मुंबईला एक सन्मानजनक स्कोअर उभा करून दिला.

केकेआरची गोलंदाजी

केकेआरचे गोलंदाज आज मुंबईच्या फलंदाजीचा अभ्यास करूनच मैदानात उतरले असल्याचे पाहायला मिळाले. कॅमेरून ग्रीनने रियान रिकल्टनला आउट केले. सौरभ दुबेने रोहित शर्माची विकेट पटकावली. कॅमेरून ग्रीनने नमन धीरला शून्यावर आउट केले. सौरभ दुबेने सूर्यकुमारला आउट केले. कार्तिक त्यागीने तिलक वर्माला आउट केले. तर सुनील नरेनने पंड्याची विकेट पटकावली.


कोलकाता नाइट रायडर्स : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कॅमेरून ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी.

मुंबई इंडियन्स : रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा

Published On: May 20, 2026 | 10:22 PM

