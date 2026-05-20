Melodi: भारत-इटली संबंधांना मोदी- मेलोनींच्या मैत्रीचा नवा रंग; 8 व्या भेटीत होणार संरक्षण आणि 'AI' क्षेत्रातील 'हे' ऐतिहासिक करार

Strategic Modi Italy Visit: इटली दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि जॉर्जिया मेलोनी १.३ लाख कोटी रुपयांच्या सामरिक भागीदारी आणि व्यापारावर चर्चा करतील, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांना नवी चालना मिळेल.

Updated On: May 20, 2026 | 09:29 AM
Melodi: भारत-इटली संबंधांना मोदी- मेलोनींच्या मैत्रीचा नवा रंग; ८ व्या भेटीत होणार संरक्षण आणि 'AI' क्षेत्रातील 'हे' ऐतिहासिक करार

  • ऐतिहासिक द्विपक्षीय दौरा
  • १.३ लाख कोटींचा व्यापार अजेंडा
  • सामरिक भागीदारी आणि ‘G2-G3’ समीकरण

PM Modi Italy Visit May 2026 : जागतिक स्तरावर अमेरिका आणि चीन यांच्यात नव्या ‘G2’ समीकरणाची चर्चा रंगत असतानाच, भारताने युरोपच्या भूमीवर आपली सामरिक ताकद दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) त्यांच्या पाच देशांच्या महत्त्वपूर्ण युरोप दौऱ्याचा अंतिम आणि सर्वात हाय-प्रोफाइल टप्पा म्हणून इटलीची राजधानी रोममध्ये दाखल झाले आहेत. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांच्या विशेष निमंत्रणावरून आयोजित केलेला हा दौरा पंतप्रधान मोदींचा इटलीचा पहिला अधिकृत द्विपक्षीय दौरा आहे. मोदींचे विमान रोममध्ये उतरताच मेलोनी यांनी सोशल मीडियावर मोदींसोबतचा एक खास सेल्फी पोस्ट केला. “रोममध्ये स्वागत आहे, मित्रा,” असे कॅप्शन असलेल्या या सेल्फीने अवघ्या काही मिनिटांतच इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला असून, या दोन जागतिक नेत्यांमधील दृढ मैत्रीचे संकेत दिले आहेत.

मेलोनी-मोदींची ८ वी भेट आणि जागतिक महासत्तांचा दबाव

राजनैतिक वर्तुळात या भेटीकडे अत्यंत बारकाईने पाहिले जात आहे. २०२३ पासून पंतप्रधान मोदी आणि जॉर्जिया मेलोनी यांच्यातील ही तब्बल आठवी भेट आहे. जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था (अमेरिका आणि चीन) जेव्हा स्वतःचे वेगळे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा वेळी भारताचे युरोपमधील वाढते वजन अतिशय महत्त्वाचे ठरते. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, दोन्ही नेते ‘संयुक्त सामरिक कृती योजना २०२५-२९’ (Joint Strategic Action Plan) अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेणार आहेत. याशिवाय जागतिक दहशतवाद आणि दहशतवादाला होणाऱ्या आर्थिक पुरवठ्याविरुद्ध (Terror Funding) दोन्ही देश एकत्र येऊन एक कडक आंतरराष्ट्रीय भूमिका घेणार आहेत.

१.३ लाख कोटींचा व्यापार आणि २०२९ चे महा-लक्ष्य

इटली हा सध्या युरोपियन युनियनमध्ये (EU) भारताचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार २०२५ पर्यंत अंदाजे १.३ लाख कोटी रुपयांवर (१४.२५ अब्ज डॉलर) पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला गेला आहे. मात्र, दोन्ही नेत्यांचे उद्दिष्ट एवढ्यावरच मर्यादित नाही. २०२९ पर्यंत हा व्यापार २० अब्ज डॉलरच्या पार नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य या बैठकीत निश्चित केले जाणार आहे. इटालियन कंपन्यांनी आतापर्यंत भारतात ३.६६ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय ऑटोमोबाईल दिग्गज ‘टाटा मोटर्स’ने इटलीच्या ‘इव्हेको ग्रुप’चे (Iveco Group) केलेले यशस्वी अधिग्रहण हे भारतीय कंपन्यांची युरोपमधील वाढती ताकद अधोरेखित करते.

संरक्षण आणि हाय-टेक तंत्रज्ञानाचा नवा रोख

या दौऱ्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे संरक्षण आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य. भारत आणि इटली आता केवळ शस्त्र खरेदी-विक्रीपुरते मर्यादित न राहता, लष्करी उपकरणांचे भारतातच सह-विकास आणि सह-उत्पादन (Co-development and Co-production) करण्याच्या तयारीत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच इटलीचे संरक्षण मंत्री गुइडो क्रोसेटो यांनी भारताचा दौरा करून या संरक्षण कराराची मजबूत पायाभरणी केली होती. याशिवाय, ‘सहकार्य कार्यक्रम २०२५-२७’ अंतर्गत क्वांटम कॉम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर्स आणि ग्रीन हायड्रोजन यांसारख्या स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांवर दोन्ही देशांचे शास्त्रज्ञ एकत्र काम करणार आहेत.

इटलीतील ‘मिनी इंडिया’ आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी

इटलीमध्ये सध्या जवळपास पावणेदोन लाख ते अडीच लाख भारतीय नागरिक राहतात, जो युरोपियन युनियनमधील सर्वात मोठा भारतीय डायस्पोरा मानला जातो. भारत-इटली दरम्यान झालेल्या ‘स्थलांतर आणि गतिशीलता करारामुळे’ (Migration and Mobility Agreement) भारतीय व्यावसायिक, कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी इटलीचे दरवाजे अधिक सुलभ झाले आहेत. सध्या ५,१०० हून अधिक भारतीय विद्यार्थी इटलीतील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेत आहेत. मोदी आपल्या या दौऱ्यात इटलीचे राष्ट्राध्यक्ष सर्जिओ मॅटारेला यांची भेट घेणार असून, रोममधील प्रमुख डच आणि इटालियन उद्योगपतींशी संवाद साधतील. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (FAO) मुख्यालयाला भेट देऊन जागतिक अन्न सुरक्षेवर भारताची भूमिका मांडणार आहेत.

Published On: May 20, 2026 | 09:27 AM

May 20, 2026 | 09:27 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: शिवराज मोटेगावकरच्या अटकेनंतर नांदेडमधील कोचिंग क्लासेस बंद

धोकादायक श्वानांना द्या विषाचे इंजेक्शन! सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; आदेशात फेरबदलाच्या मागण्या फेटाळल्या

Akola Crime: प्रेमाचे नाटक, लग्नाचे खोटे आमिष अन् 2 वर्ष अत्याचार! मोबाईलमधील फोटोंनी उघड केला प्रियकराचं गुपित

मुलंही करू शकतील ऑनलाईन पेमेंट! Paytm घेऊन आलं भन्नाट फीचर, बँक अकाऊंटशिवाय होणार व्यवहार

RCC Nanded: शिवराज मोटेगावकर यांच्या अटकेनंतर नांदेडमधील नामांकित कोचिंग क्लासेस बंद; काय आहे पडद्यामागचे सत्य?

भारतातील एकमेव ठिकाण जिथे आहे पाण्यात तरंगणारी भगवान विष्णूंची मूर्ती, अद्भूत आहे दृष्य अन् पाहाच हा Viral Video

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

