Weather Update : अवकाळी पाऊस, गारपिटीनंतर आता पुन्हा उष्णतेची लाट येणार; येत्या 9 मे पासून…

Updated On: May 06, 2026 | 07:09 AM
अकोल्यानंतर आता नाशिक तापले; दोन वर्षांनंतर तापमानाचा पारा 42 अंशांवर, रस्त्यावर शुकशुकाट...

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी पाऊस आणि गारपिट झाल्याचे पाहिला मिळाले. यामुळे आधीच उकाड्याने झालेल्या नागरिकांना थोड्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. असे असताना आता पुन्हा एकदा उष्णतेची लाट येणार असल्याचा अंदाज आहे. तसेच काश्मीर आणि आसपासच्या भागातील सक्रिय पश्चिमी वाऱ्यांमुळे उत्तर भारतातील अनेक भागांमध्ये सोसाट्याचा वारा, मेघगर्जना, धुळीची वादळे, हलका पाऊस आणि गारपीट होण्याची शक्यता आहे.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, दिल्ली-एनसीआरसह उत्तर भारतात ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वाऱ्याचा अंदाज आहे, तर पूर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि ओडिशामध्ये मेघगर्जना आणि गारपीट होईल, अशी शक्यता आहे. देशाच्या अनेक भागांसाठी मुसळधार पावसाचा इशाराही देण्यात आला आहे. मात्र, या तात्पुरत्या दिलासानंतर तापमानात तीव्र वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत, ज्यामुळे उष्णतेचा पुन्हा उद्रेक होऊ शकतो. हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्ली-एनसीआरसह उत्तर भारतातील अनेक भागांमध्ये ताशी ४० ते ५० किमी वेगाच्या सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या काळात धुळीची वादळे आणि हलक्या पावसाची शक्यता असून, त्यामुळे अल्पकालीन दिलासा मिळेल. पूर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि ओडिशा येथे गारपिटीसह मेघगर्जनेचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये ताशी ५० ते ६० किमी वेगाचे सोसाट्याचे वारे वाहण्याचीही शक्यता आहे.

तापमानात तीव्र चढ-उताराची चिन्हे

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, ९ मे पर्यंत वायव्य भारतातील कमाल तापमानात ४ ते ६ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता असून, काही काळाच्या दिलासानंतर उष्णता पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मध्य भारतातील तापमान ६ मे पर्यंत २ ते ३ अंशांनी कमी होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर ते स्थिर राहील.

काही भागांमध्ये दमट हवामान

आंध्र प्रदेशच्या काही भागांमध्ये दमट हवामान कायम राहू शकते. सध्या देशाच्या बहुतांश भागांसाठी उष्णतेच्या लाटेचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला नसला तरी, तापमानातील हळूहळू होणाऱ्या वाढीमुळे येत्या काही दिवसांत उष्णता अधिक तीव्र होऊ शकते.

Published On: May 06, 2026 | 07:09 AM

पुणे महापालिकेचे ऐतिहासिक पाऊल, बाणेरमध्ये कॅन्सर सेंटर प्रकल्प; ‘या’ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

May 16, 2026 | 12:52 PM
