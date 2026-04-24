IMD Weather : उत्तर भागात उष्णतेची लाट तर ईशान्य भारतात मुसळधार वादळाचा इशारा, जाणून घ्या तुमच्या राज्याची स्थिती

Today Weather News : अनेक राज्यात ही हवामान स्थिती एकसारखे नाही. काही ठिकाणी प्रचंड उष्णता आहे, तर इतर ठिकाणी हवामानात बदलाची चिन्हे दिसत आहेत.

Updated On: Apr 24, 2026 | 11:54 AM
भारतीय हवामान खात्याने महाराष्ट्रसह इतर राज्यातील हवामानाचा अंदाज व्यक्त केला (फोटो - ISTCOK)

IMD Weather : नवी दिल्ली : संपूर्ण देश सध्या तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा सामना करत आहे. अनेक राज्यांमध्ये कडक उन्हाळा असून उष्माघाताने बळी जात आहेत. उत्तर भारतापासून ते दक्षिण भारतापर्यंत, तापमान इतके वाढले आहे की घराबाहेर पडणेही कठीण झाले आहे. अनेक ठिकाणी, भाजून काढणाऱ्या उष्णतेने जनजीवनच ठप्प झाले आहे, अशी परिस्थिती जाणवत आहे. मात्र, अनेक राज्यात ही हवामान स्थिती एकसारखे नाही—काही ठिकाणी प्रचंड उष्णता आहे, तर इतर ठिकाणी हवामानात (Weather forecast) बदलाची चिन्हे दिसत आहेत. तुमच्या राज्यातील स्थिती आणि हवामान जाणून घेऊया…

उत्तर भारतात उष्णतेची लाट कायम असून, तापमान ४० ते ४५ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान आहे. दुपारच्या वेळी रस्ते ओस पडलेले दिसून येतात. प्रचंड उन्हाचा तडाखा वाढल्याने 11 ते 4 दरम्यान लोक घराबाहेर येणे टाळत आहेत. दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलासा मिळण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. विभागाच्या मते, येत्या काही दिवसांत हवामानात बदल होऊ शकतो. पश्चिमी वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे, विशेषतः रविवारपासून उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, उत्तर आणि मध्य भारतात पुढील तीन ते पाच दिवस उष्णतेची लाट कायम राहील. पूर्व भारतातही उष्णतेची लाट कायम राहील, परंतु त्यानंतर परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या पर्वतीय राज्यांमध्ये अधूनमधून पाऊस आणि हिमवृष्टी होऊ शकते. मैदानी प्रदेशात मेघगर्जनेसह पाऊस आणि हलक्या पावसाची शक्यता आहे. मात्र, बिहार, झारखंड आणि ओडिशामध्ये उष्णतेपासून तात्काळ दिलासा मिळणार नाही.

महाराष्ट्राला दुहेरी फटका

महाराष्ट्रात सध्या कडक उन्हाळा सुरू असून, अनेक भागांत तापमान 40 अंशाच्या पार गेले आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट आहे. काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्याची शक्यता आहे, तर हवामान विभागाने पुढील 4-5 दिवस सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे

उत्तर प्रदेशात लवकरच दिलासा
उत्तर प्रदेश सध्या तीव्र उष्णतेचा सामना करत आहे. बुंदेलखंड आणि पूर्वांचलच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४५ अंशांपर्यंत पोहोचले आहे. तथापि, २६ एप्रिलपासून पश्चिम उत्तर प्रदेशात हवामानात बदल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. २८ एप्रिलपर्यंत अनेक भागांमध्ये सोसाट्याचा वारा, मेघगर्जना आणि हलक्या पावसाची शक्यता असून, त्यामुळे तापमान कमी होईल.

बिहारमध्ये तीव्र उष्णता कायम
सध्या बिहारमध्ये दिलासा मिळण्याची फारशी आशा नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४० अंशांच्या वर गेले असून, उष्णतेची लाट कायम आहे. २४ आणि २५ एप्रिल रोजी काही ठिकाणी हलकी मेघगर्जना किंवा रिमझिम पाऊस पडण्याची शक्यता असली तरी, त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही.

झारखंडमध्ये पावसापासून दिलासा
झारखंडमधील हवामान २६ ते २९ एप्रिल दरम्यान बदलू शकते. रांची, जमशेदपूर आणि धनबादसारख्या भागांमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस आणि मेघगर्जनेची शक्यता आहे. काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता असून, त्यामुळे तापमानात घट होईल.

दिल्ली-एनसीआर: आधी उष्णता, नंतर बदल
दिल्ली-एनसीआरमध्ये तापमान ४३ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले असून, उष्णतेच्या लाटेमुळे लोकांना त्रास होत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, ही परिस्थिती काही दिवस कायम राहील, परंतु २६ एप्रिलनंतर अंशतः ढगाळ वातावरण आणि हलक्या पावसामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

राजस्थानमध्ये उष्णतेची लाट
राजस्थानमध्ये उष्णतेची लाट शिगेला पोहोचली आहे. जयपूर, जोधपूर आणि बिकानेरसारख्या शहरांमध्ये तापमान ४२ ते ४४ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान आहे. उष्णतेची लाट पुढील काही दिवस कायम राहील, परंतु नंतर मेघगर्जना आणि हलक्या पावसाची शक्यता आहे.

मध्य प्रदेशात उष्णतेची लाट वाढणार
मध्य प्रदेशातही तापमान वाढत आहे. भोपाळ, इंदूर आणि ग्वाल्हेरसारख्या शहरांमध्ये येत्या काही दिवसांत २-३ अंश सेल्सिअसने आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला असून, सध्या पावसाची शक्यता कमी आहे.

डोंगराळ राज्यांमध्ये हवामानात बदल
हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड पश्चिमी वाऱ्यांच्या प्रभावाखाली येतील. अनेक भागांमध्ये मेघगर्जना, पाऊस आणि गारपिटीचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे तापमान कमी होईल, परंतु हवामान आणखी बिघडण्यापासून सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

दक्षिण भारतात मान्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात
दक्षिण भारतात मान्सूनपूर्व पावसाला हळूहळू सुरुवात होत आहे. केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्येही मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे.

ईशान्य भारतात मुसळधार पावसाचा धोका
ईशान्येकडील आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मेघालय या राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळांचा धोका कायम आहे. ताशी ६०-७० किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असून, विजांचा कडकडाट आणि गारपिटीचाही इशारा देण्यात आला आहे. एकंदरीत, देशभरातील हवामान अत्यंत अस्थिर असून, काही ठिकाणी प्रचंड उष्णता आहे, तर इतर ठिकाणी दिलासादायक चिन्हे दिसत आहेत. हवामानाच्या दृष्टीने येणारे काही दिवस महत्त्वाचे असतील.

Published On: Apr 24, 2026 | 11:54 AM

