Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

लोककल्याणकारी राजा राजर्षी शाहू महाराज यांची पुण्यतिथी ; जाणून घ्या ०६ मे रोजीचा इतिहास

आज राजर्षी शाहू महाराज यांची पुण्यतिथी आहे. शाहू महाराजांनी आपले संपूर्ण आयुष्य भारतातील लोकांच्या कल्याणासाठी वेचले. त्यांनी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक यांसारख्या क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणल्या.

Updated On: May 06, 2026 | 08:44 AM
Dinvishesh

(फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

Follow Us:
Follow Us:

आज राजा राजर्षी शाहू महाराज यांची पुण्यतिथी आहे. ज्यांनी आपेल संपूर्ण जीवन लोककल्याणाचा व समाजाचा उद्धार करण्यासाठी अर्पण केले. ज्यांच्या कार्यामुळे त्यांना लोककल्याणकारी राजा म्हणून संबोधले जाते. त्यांचा जन्म २६ डून १८७४ मध्ये कागलच्या जहागीर घाटगे घराण्यात जयसिंगराव आणि राधाबाई या दांपत्यांच्या पोटी झाली होता. शाहू महाराजांचे विचारे हे महात्मा फुले यांच्या विचारांनी प्ररिते होते. त्यांनी सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची गरज समाजाला पटवून दिली आणि कोल्हापूर संस्थेंत शिक्षणासाठी सवलती जाहीर केल्या. त्यांना शेतकऱ्यांचा खरा राजा म्हणूनही गौरवले जाते.

06 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

1542 : सेंट फ्रान्सिस झेवियरने गोव्याची तत्कालीन पोर्तुगीज राजधानी ओल्ड गोवा गाठला.
1632 : शाहजहान, बादशहा आणि आदिलशाह यांच्यात शहाजींचा पराभव करण्यासाठी तह झाला.
1818 : राजधानी रायगड लढवत असताना शेवटच्या बाजीरावाची पत्‍नी वाराणशीबाई इंग्रजांकडून पराभूत झाल्या.
1840 : पेनी ब्लॅकचे जगातील पहिले टपाल तिकीट प्रसिध्द करण्यात आले.
1889 : पॅरिसमधील युनिव्हर्सल एक्स्पोझिशनमध्ये आयफेल टॉवर अधिकृतपणे लोकांसाठी खुला करण्यात आला आहे.
1949 : EDSAC, पहिले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहित संगणक सॉफ्टवेअर सुरू झाले.
1954 : रॉजर बॅनिस्टर चार मिनिटांत मैल धावणारा पहिला व्यक्ती ठरला.
1994: इंग्लिश बे चॅनेल आणि इंग्लंडला फ्रान्सशी जोडणाऱ्या युरोटनेलचे उद्घाटन इंग्लंडच्या राणी एलिझाबेथ II आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रँकोइस मित्रा यांच्या हस्ते झाले.
1997: बँक ऑफ इंग्लंडला स्वायत्तता दिली.
1999 : महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांमध्ये महिलांसाठी तीस टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला.
2001 : पोप जॉन पॉल (दुसरे) यांनी सिरीयातील एका मशिदीला भेट दिली. मशिदीला भेट देणारे ते पहिलेच पोप होते.
2002: भूपिंदर नाथ किरपाल यांनी भारताचे 31 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.

06 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

1856 : ‘सिग्मंड फ्रॉइड’ – ऑस्ट्रियन मानसशास्त्रज्ञ, आधुनिक मानसशास्त्राचे जनक यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 सप्टेंबर 1939)
1861 : ‘मोतीलाल गंगाधर नेहरु’ – भारतीय राजनीतीज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 6 फेब्रुवारी 1931)
1920 : ‘बुलो सी. रानी’ – संगीतकार गायक यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 मे 1993)
1940 : ‘अबन मिस्त्री’ – प्रसिद्ध महिला तबलावादक, गायिका आणि संगीतज्ञ यांचा जन्म.
1943 : ‘वीणा चंद्रकांत गावाणकर’ – लेखिका यांचा जन्म.
1951 : ‘लीला सॅमसन’ – भरतनाट्यम नर्तिका, नृत्यदिग्दर्शिका यांचा जन्म.
1953 : ‘टोनी ब्लेअर’ – ब्रिटनचे पंतप्रधान आणि मजूर पक्षाचे अध्यक्ष यांचा जन्म.

06 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष

1589 : रामतनू पांडे ऊर्फ मोहमाद आट्टा खान तथा संगीतसम्राट तानसेन – अकबराच्या दरबारातील एक नवरत्‍न यांचे निधन.
1862 : ‘हेन्‍री थोरो’ – अमेरिकन लेखक व विचारवंत यांचे निधन. (जन्म: 12 जुलै 1817)
1922 : ‘छत्रपती शाहू महाराज’ – सामाजिक सुधारणांचे कृतिशील पुरस्कर्ते यांचे निधन.
1946 : ‘भुलाभाई देसाई’ – राजनीतीज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 13 ऑक्टोबर 1877)
1952 : ‘मारिया माँटेसरी’ – इटालियन डॉक्टर शिक्षणतज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 31 ऑगस्ट 1870)
1966 : ‘रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे’ – उदारमतवादी समाजसुधारक, नेमस्त पुढारी आणि शिक्षणज्ज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 16 फेब्रुवारी 1876)
1995 : ‘आचार्य गोविंदराव गोसावी’ – प्रवचनकार, संत वाङ्‍मयाचे गाढे अभ्यासक, हैदराबाद मुक्तीसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिक यांचे निधन.
1999 : ‘कृष्णाजी शंकर हिंगवे’ – पुणे विद्यापीठातील जयकर ग्रंथालयाचे पहिले ग्रंथपाल व संस्थापक सदस्य यांचे निधन.
2001 : ‘मालतीबाई बेडेकर’ – विख्यात मराठी कादंबरीकार, लेखिका यांचे पुणे यांचे निधन.

Web Title: Death anniversary rajarshi shahu maharaj know the history of 6th may marathi dinvishesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 08:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वारकरी संप्रदायातील एक महान संत आणि कवयित्री संत जनाबाई यांची पुण्यतिथी; १५ मे चा इतिहास
1

वारकरी संप्रदायातील एक महान संत आणि कवयित्री संत जनाबाई यांची पुण्यतिथी; १५ मे चा इतिहास

‘स्वराज्यरक्षक’ छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती; जाणून घ्या १४ मे चा इतिहास
2

‘स्वराज्यरक्षक’ छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती; जाणून घ्या १४ मे चा इतिहास

स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास
3

स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास

भारतीय वंशाचे ब्रिटिश राजकारणी ऋषी सुनक यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १२ मे चा इतिहास
4

भारतीय वंशाचे ब्रिटिश राजकारणी ऋषी सुनक यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १२ मे चा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

May 16, 2026 | 04:15 AM
पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

May 16, 2026 | 02:35 AM
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM