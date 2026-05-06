‘नसरापूरमध्ये अमानवी कृत्य करणाऱ्या नराधमाला फाशी द्या’; वाईकरांची मागणी

Updated On: May 06, 2026 | 09:05 AM
वाई : नसरापूर येथे अल्पवयीन बालिकेवर झालेल्या अमानवीय अत्याचार व निर्दयी खूनप्रकरणी संपूर्ण वाई शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. त्या नराधमाला फाशीची शिक्षा द्यावी, यासाठी वाईकर एकत्र येऊन तहसीलदार सोनाली मेटकरी व पोलीस निरीक्षक यांना लेखी निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली आहे. तसेच त्वरित शिक्षेची अमलबजावणी न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

समस्त वाईकर नागरिकांच्या वतीने या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील आरोपीने यापूर्वीही अशी अमानवी कृत्य केलेली आहेत. मात्र, पुराव्याअभावी त्याला शिक्षा झाली नाही आणि त्याचाच गैरफायदा घेत पुन्हा त्याने हे क्रूर कृत्य केले. ही बाब अत्यंत संतापजनक व समाजासाठी धोकादायक असल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे. समस्त वाईकर नागरिकांची ठाम मागणी आहे की असे अमानवी कृत्य करणाऱ्या नराधमांना तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. अशा प्रकरणांची जलदगती न्यायालयांत सुनावणी करून त्वरित निकाल द्यावा.

याशिवाय, अल्पवयीन मुली, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायदे अधिक कडक व प्रभावी करण्यात यावेत. तसेच, नसरापूर प्रकरणातील आरोपीस लवकरात लवकर मृत्युदंडाची शिक्षा व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. समस्त वाईकर नागरिकांच्या तीव्र भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवून या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी वाईकारांनी निषेध मोर्चा काढून आपला संताप व्यक्त केला आहे.

महागणपती घाटावरून मोर्चाला सुरुवात

वाईच्या महागणपती घाटावरून मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. तसेच वाईच्या किसनवीर चौकात मानवी साखळी तयार करून काही काळ रस्ता रोको करण्यात आला. त्यानंतर मोर्चा पोलीस स्टेशनच्या आवारात येऊन वाई पोलिसांना निवेदन दिले गेले. त्यानंतर तहसीलदार सोनाली मेटकरी यांनाही निवेदन देण्यात आले.

यावेळी निवेदनावर नगराध्यक्ष अनिल सावंत, काशिनाथ शेलार चरण गायकवाड, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अरुणादेवी पिसाळ, देवानंद शेलार स्वप्निल भिलारे, शुभदा नागपूरकर, डॉ. अस्मिता जैन, डॉ. जागृती पोरे, तनुजा मालुसरे, अपर्णा जमदाडे, ज्योती गांधी, केतकी पाटणे, दीपाली सावंत, प्रीती वखारकर, माया अभ्यंगकर, रश्मी शेवडे, विजय ढेकाणे, संतोष जमदाडे, सचिन सावंत, प्रशांत नागपूरकर, अजित वनारसे अमित वनारसे, सुनील साठे, अमित सोहनी, प्रा.समीर पवार, गिरीश जाधव यांच्या सह्या आहेत.

