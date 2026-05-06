Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Not Only Alcohol But These Things In Daily Life Cause Liver Damage Be Careful In Time

केवळ दारूचं नाहीतर दैनंदिन जीवनातील ‘या’ गोष्टी लिव्हर खराब करण्यास ठरतात कारणीभूत, वेळीच व्हा सावध

लिव्हर निकामी करण्यास केवळ दारूचं नाहीतर जीवनशैलीतील हे बदल सुद्धा कारणीभूत ठरतात. यामुळे लिव्हरच्या गंभीर आजारांची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे लिव्हरच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 08:40 AM
केवळ दारूचं नाहीतर दैनंदिन जीवनातील 'या' गोष्टी लिव्हर खराब करण्यास ठरतात कारणीभूत, वेळीच व्हा सावध

केवळ दारूचं नाहीतर दैनंदिन जीवनातील 'या' गोष्टी लिव्हर खराब करण्यास ठरतात कारणीभूत, वेळीच व्हा सावध

Follow Us:
Follow Us:

लिव्हर निकामी होण्याची कारणे?
लिव्हर खराब करणारे पदार्थ कोणते?
लिव्हरच्या कार्यात अडथळे निर्माण झाल्यास उद्भवणारे आजार?

दीर्घकाळ निरोगी आणि आनंदी राहण्यासाठी शरीरातील सर्वच अवयव कायमच सक्रिय असणे फार आवश्यक आहे. त्यातील अतिशय महत्वाचा अवयव म्हणजे लिव्हर. लिव्हर शरीराची पन्नासपेक्षा जास्त कामे करतात. शरीरात पित्त तयार करणे, रक्त शुद्ध करणे, विषारी घटक बाहेर काढून टाकणे इत्यादी असंख्य कामे लिव्हर करते. पण धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता आणि जंक फूडचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यामुळे लिव्हरच्या कार्यावर परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे आरोग्याची योग्य काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. वारंवार जंक फूडचे सेवन, पोषक घटकांची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम लिव्हरच्या कार्यावर परिणाम दिसून येतो.(फोटो सौजन्य – istock)

कटकट वाजणारे सांधे होतील मजबूत! कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

लिव्हरचे आरोग्य बिघडल्यानंतर शरीरातील घाण बाहेर पडून जाण्याऐवजी शरीरात तशीच साचून राहते. यामुळे लिव्हरसबंधित आजारांचा धोका वाढतो. फॅटी लिव्हर, हिपॅटायटीस आणि सिरोसिस इत्यादी गंभीर आजारांची लागण होते. लिव्हरचे आजार जीवनशैलीत केलेल्या चुकांमुळे होण्याची जास्त शक्यता असते. दारूच्या सेवनामुळे लिव्हर खराब होते, असे सगळ्यांना कायमच वाटते. पण केवळ दारूचं नाहीतर जीवनशैलीत केलेल्या या चुकांमुळे लिव्हर खराब होण्याची जास्त शक्यता असते. धावपळीच्या जीवनशैलीत कळत नकळत घडलेल्या गोष्टी लिव्हरच्या गंभीर आजारांस कारणीभूत ठरतात. चला तर जाणून घेऊया लिव्हर खराब करण्यास दारुपेक्षा ही घातक ठरतात या गोष्टी.

लिव्हर खराब करणारे पदार्थ:

वारंवार डोकेदुखीची समस्या उद्भवल्यानंतर मेडिकलमधील गोळी आणून खाल्ली जाते. या गोळ्यांमुळे डोकेदुखीपासून आराम मिळतो आणि लिव्हरच्या कार्यावर गंभीर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते.डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वारंवार घेतलेल्या वेदनाशामक गोळ्या लिव्हरच्या आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहेत. पेनकिलरच्या गोळ्यांचे अतिसेवन केल्यामुळे लिव्हर फेल्युअरचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणत्याही गोळ्या घेऊ नयेत.

दैनंदिन आहारात अति साखर आणि हाय-फ्रुक्टोज पदार्थ, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पॅकेज्ड ज्यूस आणि कॅन्डीज इत्यादी पदार्थांचे मोठ्या प्रमाणावर सेवन केले जाते. हे पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. पण यामुळे शरीरावर गंभीर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते. ‘नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज’ झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाही. पण कालांतराने आजार वाढू लागतो आणि संपूर्ण आरोग्य बिघडते.

Mouth Ulcers म्हणजे काय? उष्णतेमुळे आलेले तोंड बरे करण्यासाठी करून पहा ‘हे’ घरगुती उपाय, तात्काळ मिळेल आराम

चुकीची सप्लिमेंट्स, आयुर्वेदिक औषधे किंवा वजन झपाट्याने कमी करण्यासाठी घेतलेल्या गोळ्या औषधांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. स्टेरॉईड्सचा वापर करून बनवलेल्या गोळ्या, सप्लिमेंट्स लिव्हरसाठी घातक ठरण्याची शक्यता असते. यामुळे लिव्हर कायमचे निकामी होऊन जाते. हिपॅटायटीस B आणि C यांसारख्या संसर्गाकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये. यावर वेळीच उपचार करून आरोग्याची काळजी घ्यावी, अन्यथा जीवावर बेतू शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: लिव्हर खराब होण्याची कारणे कोणती?

    Ans: दारूचे अति सेवन, जंक फूड, जास्त साखर, औषधांचा अति वापर, स्थूलता आणि चुकीची जीवनशैली यामुळे लिव्हर खराब होऊ शकते.

  • Que: दारूशिवाय लिव्हर कसे खराब होऊ शकते?

    Ans: फॅटी लिव्हर, जास्त तेलकट/प्रोसेस्ड अन्न, साखर आणि व्यायामाचा अभाव यामुळेही लिव्हरला नुकसान होते.

  • Que: कोणते पदार्थ लिव्हरसाठी चांगले असतात?

    Ans: हिरव्या भाज्या, फळे, हळद, लसूण, ग्रीन टी हे लिव्हरसाठी फायदेशीर असतात.

Web Title: Not only alcohol but these things in daily life cause liver damage be careful in time

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 08:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या
1

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक
2

Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम
3

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम

रक्तातील हिमोग्लोबीनची पातळी कमी झाल्यामुळे थकल्यासारखे वाटते? लोहाची पातळी भरून काढण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा करा सेवन
4

रक्तातील हिमोग्लोबीनची पातळी कमी झाल्यामुळे थकल्यासारखे वाटते? लोहाची पातळी भरून काढण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा करा सेवन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

May 18, 2026 | 03:40 PM
Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

May 18, 2026 | 03:40 PM
Car Buying Tips : सेकंड-हँड इलेक्ट्रिक कार खरेदी फायदेशीर की तोट्याची? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Car Buying Tips : सेकंड-हँड इलेक्ट्रिक कार खरेदी फायदेशीर की तोट्याची? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

May 18, 2026 | 03:40 PM
Cannes Festival 2026 मध्ये मराठीचा डंका, पैठणी, खण मराठमोळ्या संस्कृतीने इंग्रजांचेही दिपले डोळे

Cannes Festival 2026 मध्ये मराठीचा डंका, पैठणी, खण मराठमोळ्या संस्कृतीने इंग्रजांचेही दिपले डोळे

May 18, 2026 | 03:32 PM
IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम

IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम

May 18, 2026 | 03:32 PM
KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान रॉयल्सचे कंबरडे मोडले;’ही’ खेळी करत रचला नवा विक्रम

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान रॉयल्सचे कंबरडे मोडले;’ही’ खेळी करत रचला नवा विक्रम

May 18, 2026 | 03:20 PM
Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

May 18, 2026 | 03:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM