Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Amit Shah on Rahul Gandhi: जनतेला आवडणाऱ्या कामांना विरोध करता, मग मतं कुठून मिळणार? अमित शाह यांचा राहुल गांधींना सणसणीत टोला

Amit Shah News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला. मोदी सरकारच्या प्रत्येक कृतीला विरोध केल्यामुळे काँग्रेस वारंवार निवडणुका हरते, असे त्यांनी म्हटले.

Updated On: Dec 28, 2025 | 08:15 PM
अमित शाह यांचा राहुल गांधींना सणसणीत टोला (Photo Credit- X)

अमित शाह यांचा राहुल गांधींना सणसणीत टोला (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • राहुल गांधी विकासाचे राजकारण करत नाहीत
  • २०२९ मध्ये पुन्हा मोदी सरकारच येणार!
  • अमित शाह यांचा घणाघात
Amit Shah on Congress: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कधीच विकासाचे राजकारण करत नाहीत आणि जनतेच्या प्रश्नांपासून नेहमी दूर राहतात. म्हणूनच काँग्रेसला वारंवार पराभवाचा सामना करावा लागतो, अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी राहुल गांधींवर हल्लाबोल केला. अहमदाबाद येथे आयोजित ‘IMA नेटकॉन २०२५’ परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शाह यांनी २०२९ मध्ये पुन्हा एकदा मोदी सरकारच सत्तेवर येईल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला.

राहुल गांधींच्या ‘त्या’ प्रश्नाला शहांचे उत्तर

अमित शाह यांनी राहुल गांधींसोबत झालेल्या एका संवादाचा किस्सा सांगितला. ते म्हणाले, “राहुल गांधींनी मला एकदा विचारले की, आम्ही नेहमी निवडणूक का हरतो? त्यावर मी त्यांना सांगितले की, जोपर्यंत तुम्ही दोन गोष्टी समजून घेणार नाही, तोपर्यंत तुम्हाला पराभवाचे कारण कळणार नाही. मोदी सरकारने १९७३ पासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावले, तेही कोणत्याही आंदोलनाशिवाय. जनतेला जे हवंय, त्यालाच तुम्ही विरोध करता.”

काँग्रेसच्या विरोधाची लांबलचक यादी

काँग्रेसने मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला केवळ विरोधासाठी विरोध केला, असा आरोप शाह यांनी केला. ते म्हणाले: आम्ही राम मंदिर बांधले, तुम्ही विरोध केला. आम्ही कलम ३७० हटवले, तुम्ही विरोध केला. आम्ही सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईक केली, तुम्ही पुरावे मागितले आणि विरोध केला. तीन तलाक रद्द केला, यूसीसी (UCC) आणले, तरीही तुमचा विरोधच आहे. जर तुम्ही जनतेच्या पसंतीच्या कामांना विरोध करत असाल, तर तुम्हाला मतं कुठून मिळणार?” असा टोला त्यांनी लगावला.

हे देखील वाचा: Nagarpalika Election Results: महायुतीच्या विजयानंतर पंतप्रधान मोदींनी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी मानले जनतेचे आभार; म्हणाले…

२०२९ मध्ये पुन्हा मोदी सरकार; बंगाल-तामिळनाडूतही काँग्रेस हरणार!

राहुल गांधींना उद्देशून शाह म्हणाले, “राहुल बाबा, आताच हार मानून थकले असाल तर कसं होणार? अजून तर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्येही तुमचा पराभव होणं निश्चित आहे. २०२९ मध्ये पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचेच सरकार स्थापन होईल.” ज्यांना स्वतःचा पक्ष समजावू शकत नाही, त्यांना विरोधक काय समजावणार, अशी चपराकही त्यांनी लगावली.

आरोग्य क्षेत्रातील बदलांवर भाष्य

IMA च्या कार्यक्रमात शाह यांनी गेल्या ११ वर्षांतील आरोग्य व्यवस्थेवर प्रकाश टाकला. “आम्ही केवळ रुग्णालये बांधली नाहीत, तर स्वच्छ भारत मिशन, फिट इंडिया, खेलो इंडिया आणि योगाच्या माध्यमातून एक संपूर्ण ‘हेल्थ इकोसिस्टम’ तयार केली आहे. घरोघरी शौचालय पोहोचवल्यामुळे अनेक आजार मुळापासून संपवण्यास मदत झाली आहे,” असे शाह यांनी नमूद केले.

हे देखील वाचा: Amit Shah : नाशिकमधील २५ गावांतील ९,००० एकर जमिनीवर होणार वनीकरण, अमित शाहा यांची महत्त्वाची घोषणा

Web Title: Amit shah delivers a stinging blow to rahul gandhi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राजकीय हालचालींना वेग, पिंपरीत आता वेध महापौरपदाचे; कोणाला मिळणार मान?
1

राजकीय हालचालींना वेग, पिंपरीत आता वेध महापौरपदाचे; कोणाला मिळणार मान?

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा
2

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

पडद्यामागील हालचालींना वेग! कल्याण-डोंबिवलीत महापौरपदासाठी रस्सीखेच सुरु, महापौर नेमका कोणाचा होणार?
3

पडद्यामागील हालचालींना वेग! कल्याण-डोंबिवलीत महापौरपदासाठी रस्सीखेच सुरु, महापौर नेमका कोणाचा होणार?

Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली
4

Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सायलेंट बिडकर विरुद्ध आक्रमक धंगेकर; पुणे महापालिकेत रंगलेली हायव्होल्टेज लढत

सायलेंट बिडकर विरुद्ध आक्रमक धंगेकर; पुणे महापालिकेत रंगलेली हायव्होल्टेज लढत

Jan 19, 2026 | 12:15 PM
भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

Jan 19, 2026 | 11:57 AM
CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, ‘या’ तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, ‘या’ तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

Jan 19, 2026 | 11:57 AM
Sanjay Raut BMC Mayor 2026: भाजप-ठाकरेंमध्ये अंतर्गत खलबतं…; संजय राऊतांनी स्पष्टचं सांगितलं

Sanjay Raut BMC Mayor 2026: भाजप-ठाकरेंमध्ये अंतर्गत खलबतं…; संजय राऊतांनी स्पष्टचं सांगितलं

Jan 19, 2026 | 11:55 AM
Parbhani Crime: अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीचा विचारलं जाब, कुटुंबावर टोळक्याचा जीवघेणा हल्ला; 16 जणांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी

Parbhani Crime: अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीचा विचारलं जाब, कुटुंबावर टोळक्याचा जीवघेणा हल्ला; 16 जणांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी

Jan 19, 2026 | 11:55 AM
T20 World Cup 2026 आधी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची घोषणा! अनेक आश्चर्यकारक नावे…पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांना वगळले

T20 World Cup 2026 आधी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची घोषणा! अनेक आश्चर्यकारक नावे…पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांना वगळले

Jan 19, 2026 | 11:47 AM
BMC महापौर पदासाठी भाजपनेही खेळला डाव! सावध भूमिका घेत नगरसेवकांना दिल्या खास सूचना

BMC महापौर पदासाठी भाजपनेही खेळला डाव! सावध भूमिका घेत नगरसेवकांना दिल्या खास सूचना

Jan 19, 2026 | 11:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM