‘१२ वर्षांपूर्वी मंत्रालये एकमेकांपासून वेगळी चालायची, पीएम मोदींनी…’, नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये अनुप्रिया पटेल यांचे मोठे विधान

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, १२ वर्षांपूर्वी जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाची धुरा सांभाळली, तेव्हा विविध मंत्रालये आणि विभाग एकमेकांपासून अलिप्त राहून केवळ आपापल्या विशिष्ट उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करून काम करत असत. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी ही कार्यपद्धती बदलली. त्यांनी सरकारमधील सर्वांच्या मनावर हे ठसवले की, आपण शेवटी देशातील १.४६ अब्ज लोकांसाठी काम करत आहोत आपण राष्ट्राचा कायापालट करण्यासाठी काम करत आहोत. त्यामुळे, जरी आपले मार्ग वेगळे असले तरी आपले ध्येय एकच आहे. याचा परिणाम म्हणून प्रत्येक क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडून आले.
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केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदींच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा करताना अनुप्रिया पटेल यांनी टिप्पणी केली की, जनसहभागाशिवाय कोणतेही राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करणे अशक्य आहे. हाच आमच्या सरकारचा दृष्टिकोन आहे. परिणामी, आम्ही असा निर्णय घेतला की नागरिकांचे प्रयत्न सरकारच्या उपक्रमांना पूरक असले पाहिजेत. आज जेव्हा आपण ‘विकसित भारता’बद्दल बोलतो, तेव्हा ते केवळ एक सामान्य उद्दिष्ट नसते. आपण स्वातंत्र्याची १०० वर्षे पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत आणि आपल्याला जगातील विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत स्थान मिळवायचे आहे.
अनुप्रिया पटेल यांनी पुढे सांगितले की, सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने याचा विचारही केला नव्हता; आपण केवळ ‘विकसनशील अर्थव्यवस्था’ किंवा ‘विकसनशील देश’ म्हणून ओळखले जाण्यातच समाधानी होतो. परिणामी, आपण यापुढे प्रगती करण्याचे ध्येय कधीच ठेवले नव्हते… परंतु आज आपल्या आकांक्षा भव्य आहेत. जगातील कोणत्याही देशाच्या मागे राहण्याची आपली इच्छा नाही. अलीकडच्या काळात भारताची जागतिक प्रतिष्ठा ज्या प्रकारे उंचावली आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, कोणत्याही परिस्थितीत इतर देशांच्या मागे राहण्याची या देशाला मुळीच इच्छा नाही.
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