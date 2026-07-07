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PM Modi Indonesia Visit : पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान; संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवर महत्त्वपूर्ण चर्चा

Updated On: Jul 07, 2026 | 01:38 PM IST
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सारांश

PM Modi Indonesia Visit Update : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इंडोनेशियाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनी हा सन्मान प्रदान केला.

PM Modi honored with Indonesia's highest Civilian Award

PM Modi Indonesia Visit : पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान; संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवर महत्त्वपूर्ण चर्चा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान
  • संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवर महत्त्वपूर्ण चर्चा
  • अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा
PM Modi Indonesia Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या सहा दिवस तीन देशांच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात इंडोनेशियात ते पोहोचले असून तिथे त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियंतो यांनी सुरक्षा प्रोटोकॉल तोडत स्वत:त पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. दरम्यान या दौऱ्यात पंतप्रधानांना इंडोनेशियाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

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पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाच्या बिंतांग आदिपुर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनी हा सन्मान प्रदान केला. हा सन्मान स्वीकारताना पंतप्रधान मोदींनी तो १४० कोटी भारतीयांना आणि भारत-इंडोनेशिया मैत्रीला समर्पित केला.

भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय चर्चा

या सन्मानानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये भारत-इंडोनेशियातील द्विपक्षीय संबंधावर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी दोन्ही देशांचे संबंधांना नवी दिशा मिळत असल्याचे सांगितले. तसेच दोन्ही देशांतील व्यापक धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला.

संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवर अधिक भर

या भेटीत दोन्ही देशांतील संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावरही भर देण्यात आला. तसेच सागरी सुरक्षा, महत्त्वाची खनिजे, अन्नसुरक्षा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर सविस्तर चर्चा झाली. हिंद महासागरात क्षेत्राक सुरक्षितता वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांचे कोस्ट गार्ड संयुक्तपणे कार्य करती अशी सहमती देण्यात आली.

हा दौरा दोन्ही देशांच्या हिंद महासागरातील महत्त्वाची भागीदारी मानली  जाते. २०१८ पासूव दोन्ही देशांमध्ये धोरणात्मक भागीदारी आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यानंतर आता, संरक्षण, व्यापार, सागरी सुरक्षा, आणि आर्थिक सहकार्याला ही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या भेटीत पंतप्रधान मोदी इंडोनेशियातील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक असलेल्या प्रंबनन मंदिरालाही भेट देणार आहे. इंडोनेशियातील हे सर्वात मोठे हिंदू मंदिर आहे. हे मंदिर युनेस्कोच्या वारसा स्थळांच्या यादीतही आहे.

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Web Title: Pm modi indonesia visit highest civilian honour defence maritime security talks

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Published On: Jul 07, 2026 | 01:35 PM

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