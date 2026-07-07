Ethanol Policy: सरकारचा मोठा यू-टर्न? भूमिकेत बदल होणार… पेट्रोलमध्ये 25% इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय लांबणीवर?

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अलीकडच्या काळात, अनेक वाहन मालकांनी E20 पेट्रोलमुळे मायलेज कमी होणे, वाहनांचे नुकसान होणे आणि जुन्या वाहनांवर परिणाम होण्याबद्दल तक्रार केली आहे. याच कारणामुळे, E25 लागू करण्यापूर्वी सरकारला आता अधिक तपास, तांत्रिक अभ्यास आणि चर्चा करायची आहे.
सध्या, E20 पेट्रोल देशभरात उपलब्ध आहे. या पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल आणि ८०% पेट्रोल असते. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी इथेनॉलच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, E25 लागू करण्यापूर्वी वाहन कंपन्या, तेल विपणन कंपन्या आणि इतर सर्व एजन्सींनी पूर्णपणे तयार असावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. यासाठी वाहनांची पुनर्तपासणी आणि इंजिन कॅलिब्रेशनची आवश्यकता असणार आहे.
वाहन मालकांचे म्हणणे आहे की, काही वाहनांमध्ये E20 पेट्रोलमुळे इंधन कार्यक्षमता कमी झाली आहे. शिवाय, जुन्या वाहनांच्या इंजिन आणि इतर भागांचे नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पण वाहन कंपन्या आणि सरकारचा दावा आहे की, E20 ची अंमलबजावणी व्यापक चाचण्यांनंतर करण्यात आली आहे आणि ते नवीन वाहनांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
सरकारला भविष्यात इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलला अधिक प्रोत्साहन द्यायचे आहे, परंतु सध्या E25 लागू करण्याचा निर्णय घाईने घेतला जाणार नाही. प्रथम चाचण्या पूर्ण केल्या जातील आणि त्यानंतरच भविष्यातील धोरण ठरवले जाईल.
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