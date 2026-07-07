मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ethanol Policy: सरकारचा मोठा यू-टर्न? भूमिकेत बदल होणार… पेट्रोलमध्ये 25% इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय लांबणीवर?

Updated On: Jul 07, 2026 | 01:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

: भारतात पेट्रोलमध्ये २५% इथेनॉल मिश्रणाच्या E25 प्रस्तावित निर्णयाला वाहनधारक आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडून होणारा विरोध पाहता, सरकारने हा निर्णय तूर्तास पुढे ढकलण्याचे संकेत दिले आहेत. नुकत्याच समोर आलेल्या E20 पेट्रोलच्या सर्व्हेमधील ग्राहकांच्या तीव्र नाराजीनंतर सरकारने हा पाऊल मागे घेतल्याची चर्चा आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सरकारचा मोठा यू-टर्न?
  • भूमिकेत बदल होणार…
  • 25% इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय लांबणीवर?
Ethanol Policy: वाहन मालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. पेट्रोलमध्ये २५% इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. देशभरात E20 बाबत सुरू असलेल्या चर्चेच्या आणि वाहनधारकांकडून सुरु असलेला विरोध त्याचबरोबर ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडून सुरु असलेल्या तक्रारी येतच होत्या. विविध व्हिडीओ व्हायरल होत होते. त्यामुळे, केंद्र सरकार सध्या E25, म्हणजेच २५% इथेनॉल असलेले पेट्रोल, लागू करण्याची घाई करत नसल्याचं समोर येत आहे. इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, जनतेची चिंता आणि वाढता विरोध लक्षात घेता, सरकार हा निर्णय काही काळासाठी पुढे ढकलू शकतं असं सांगण्यात येत आहे.

गुंतवणकूदारांनो लक्ष द्या! शेअर बाजारात धमाका होणार, येतोय IPO… US पासून London पर्यंत बैठका, ‘या’ दिवशी डेब्यू

हा निर्णय का पुढे ढकलला जाईल?

अलीकडच्या काळात, अनेक वाहन मालकांनी E20 पेट्रोलमुळे मायलेज कमी होणे, वाहनांचे नुकसान होणे आणि जुन्या वाहनांवर परिणाम होण्याबद्दल तक्रार केली आहे. याच कारणामुळे, E25 लागू करण्यापूर्वी सरकारला आता अधिक तपास, तांत्रिक अभ्यास आणि चर्चा करायची आहे.

सध्याची परिस्थिती काय?

सध्या, E20 पेट्रोल देशभरात उपलब्ध आहे. या पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल आणि ८०% पेट्रोल असते. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी इथेनॉलच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

E25 लागू करण्यापूर्वी तयारी

इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, E25 लागू करण्यापूर्वी वाहन कंपन्या, तेल विपणन कंपन्या आणि इतर सर्व एजन्सींनी पूर्णपणे तयार असावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. यासाठी वाहनांची पुनर्तपासणी आणि इंजिन कॅलिब्रेशनची आवश्यकता असणार आहे.

लोकांच्या तक्रारी का?

वाहन मालकांचे म्हणणे आहे की, काही वाहनांमध्ये E20 पेट्रोलमुळे इंधन कार्यक्षमता कमी झाली आहे. शिवाय, जुन्या वाहनांच्या इंजिन आणि इतर भागांचे नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पण वाहन कंपन्या आणि सरकारचा दावा आहे की, E20 ची अंमलबजावणी व्यापक चाचण्यांनंतर करण्यात आली आहे आणि ते नवीन वाहनांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे.

सरकारला काय हवंय?

सरकारला भविष्यात इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलला अधिक प्रोत्साहन द्यायचे आहे, परंतु सध्या E25 लागू करण्याचा निर्णय घाईने घेतला जाणार नाही. प्रथम चाचण्या पूर्ण केल्या जातील आणि त्यानंतरच भविष्यातील धोरण ठरवले जाईल.

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Web Title: Government may delay 25 percent ethanol blending petrol marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 01:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira Bhayandar News: मुसळधार पावसामुळे मिरा-भाईंदरमध्ये पूरसदृश परिस्थिती; पर्यटनस्थळे बंद, आदेश मोडणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई
1

Mira Bhayandar News: मुसळधार पावसामुळे मिरा-भाईंदरमध्ये पूरसदृश परिस्थिती; पर्यटनस्थळे बंद, आदेश मोडणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई

गुंतवणकूदारांनो लक्ष द्या! शेअर बाजारात धमाका होणार, येतोय IPO… US पासून London पर्यंत बैठका, ‘या’ दिवशी डेब्यू
2

गुंतवणकूदारांनो लक्ष द्या! शेअर बाजारात धमाका होणार, येतोय IPO… US पासून London पर्यंत बैठका, ‘या’ दिवशी डेब्यू

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंक पुन्हा सुरू; दरड हटवल्यानंतर वाहतुकीला हिरवा कंदील
3

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंक पुन्हा सुरू; दरड हटवल्यानंतर वाहतुकीला हिरवा कंदील

SBI खातेदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! रिवॉर्ड पॉइंट्सबाबत मोठा नियम; त्वरित करा ‘हे’ काम
4

SBI खातेदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! रिवॉर्ड पॉइंट्सबाबत मोठा नियम; त्वरित करा ‘हे’ काम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ethanol Policy: सरकारचा मोठा यू-टर्न? भूमिकेत बदल होणार… पेट्रोलमध्ये 25% इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय लांबणीवर?

Ethanol Policy: सरकारचा मोठा यू-टर्न? भूमिकेत बदल होणार… पेट्रोलमध्ये 25% इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय लांबणीवर?

Jul 07, 2026 | 01:40 PM
PM Modi Indonesia Visit : पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान; संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवर महत्त्वपूर्ण चर्चा

PM Modi Indonesia Visit : पंतप्रधान मोदींना इंडोनेशियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान; संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवर महत्त्वपूर्ण चर्चा

Jul 07, 2026 | 01:35 PM
‘RTO विभागातील गैरव्यवहारांची SIT मार्फत होणार चौकशी’; मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

‘RTO विभागातील गैरव्यवहारांची SIT मार्फत होणार चौकशी’; मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

Jul 07, 2026 | 01:28 PM
रक्षकच बनले भक्षक, लोणावळा हायवेवर पोलिसांकडून पर्यटकांचे अपहरण; स्मार्ट वॉचमुळे झाला पर्दाफाश

रक्षकच बनले भक्षक, लोणावळा हायवेवर पोलिसांकडून पर्यटकांचे अपहरण; स्मार्ट वॉचमुळे झाला पर्दाफाश

Jul 07, 2026 | 01:18 PM
Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप? राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याची भाजप नेत्यासोबत गुप्त बैठक

Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप? राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याची भाजप नेत्यासोबत गुप्त बैठक

Jul 07, 2026 | 01:13 PM
Astro: 7 जुलैपासून वरूण ग्रहाची उलटी चाल, 4 राशीच्या व्यक्तींचे करिअर पोहचणार अमाप उंचीवर, गाठणार यशाचं शिखर!

Astro: 7 जुलैपासून वरूण ग्रहाची उलटी चाल, 4 राशीच्या व्यक्तींचे करिअर पोहचणार अमाप उंचीवर, गाठणार यशाचं शिखर!

Jul 07, 2026 | 01:10 PM
Air Force Recruitment: भारतीय वायुसेनेत ‘अग्निवीर’ होण्याची सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अटी वाचा एका क्लिकवर..

Air Force Recruitment: भारतीय वायुसेनेत ‘अग्निवीर’ होण्याची सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अटी वाचा एका क्लिकवर..

Jul 07, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा