‘विकसित भारत’साठी आज राजधानीत महामंथन; केंद्रीय मंत्र्यांसह असणार दिग्गजांची उपस्थिती, नवभारत कॉन्क्लेवकडे सर्वांचे लक्ष

Modi Cabinet Expansion: मोदी मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्राची लॉटरी? ३ खाती राज्याच्या वाट्याला
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, स्मार्ट शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे या विषयांवर त्यांचे मत मांडणार आहेत. तर गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हे शहरी विकास, स्मार्ट शहरे आणि विमान वाहतूक क्षेत्राचा विस्तार यावर आपले मत मांडणार आहेत. (फोटो सौजन्य: Navbharat)
सकाळच्या सत्रात, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी पुढील पिढीच्या कनेक्टिव्हिटीचा आराखडा सादर करतील. ते देशातील द्रुतगती मार्ग, हरित महामार्ग आणि लॉजिस्टिक्स हब, तसेच भविष्यातील इंधनाच्या पर्यायांवर त्यांचे मत मांडणार आहेत.
माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी महिला नेतृत्व आणि सामाजिक समस्यांवर मार्गदर्शन करणार आहेत. त्या महिला सक्षमीकरणापासून ते शिक्षण आणि उद्योजकतेमधील महिलांच्या भूमिकेपर्यंतच्या विविध विषयांवर आपले विचार मांडतील. त्या गेल्या १२ वर्षांत राबविण्यात आलेल्या महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांची माहिती देणार आहेत.
केंद्रीय राज्यमंत्री अनुपप्रिया पटेल, प्रतापराव जाधव आणि मुरलीधर मोहोळ हे देखील ‘मन की बात’ मध्ये आपापल्या विभागांशी संबंधित कामगिरी आणि भविष्यातील योजनांबद्दल त्यांचे मत मांडणार आहेत.
राजधानी दिल्लीच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हे राजधानीतील पायाभूत सुविधा, वाहतूक, स्वच्छता आणि सुशासन या क्षेत्रांतील सुरू असलेल्या कामांची आणि भविष्यातील योजनांची माहिती देतील.
जनधन योजनेबाबत धक्कादायक वास्तव! देशातील १५.७७ कोटी बँक खाती ‘निष्क्रीय
बॉलिवूड अभिनेत्री भूमी पेडणेकर या महत्त्वपूर्ण चर्चेचे प्रमुख आकर्षण ठरणार असून, त्या महिलांच्या आरोग्यावर उपस्थितांना संबोधित करतील. नवभारत मीडिया नेटवर्कचा विश्वास आहे की, अशा संवादांमुळे धोरणकर्ते, उद्योग आणि सामान्य जनता यांच्यात थेट संवाद प्रस्थापित होईल. हे विचारमंथन सत्र ‘विकसित भारता’चा अजेंडा राबवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.