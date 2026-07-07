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‘विकसित भारत’साठी आज राजधानीत महामंथन; केंद्रीय मंत्र्यांसह असणार दिग्गजांची उपस्थिती, नवभारत कॉन्क्लेवकडे सर्वांचे लक्ष

Updated On: Jul 07, 2026 | 09:03 AM IST
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सारांश

Navbharat Viksit Bharat Leadership Conclave: देशातील अग्रगण्य माध्यम समूह 'नवभारत'तर्फे आज राजधानी दिल्लीत विकसित भारताच्या आराखड्यावर प्रख्यात नेते आणि तज्ञांच्या विचारमंथन सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. नितीन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, हरदीप सिंह पुरी यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.

'विकसित भारत'साठी आज राजधानीत महामंथन; केंद्रीय मंत्र्यांसह असणार दिग्गजांची उपस्थिती, नवभारत कॉन्क्लेवकडे सर्वांचे लक्ष

'विकसित भारत'साठी आज राजधानीत महामंथन; केंद्रीय मंत्र्यांसह असणार दिग्गजांची उपस्थिती, नवभारत कॉन्क्लेवकडे सर्वांचे लक्ष

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विस्तार
  • ‘विकसित भारत’च्या रोडमॅपवर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत नवभारत कॉन्क्लेवचे आयोजन करण्यात आले आहे.
  • नितीन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
  • पायाभूत सुविधा, कृषी, शहरी विकास, महिला सक्षमीकरण आणि दिल्लीच्या विकासावर विशेष चर्चा होणार आहे.
Navbharat Viksit Bharat Leadership Conclave 2026: देशातील अग्रगण्य माध्यम समूह ‘नवभारत’ मंगळवारी राजधानी दिल्लीत विकसित भारताच्या आराखड्यावर प्रख्यात नेते आणि तज्ञांच्या विचारमंथन सत्राचे आयोजन करणार आहे. सकाळी १० वाजल्यापासून ‘हयात रीजन्सी’ या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये या कार्यक्रमाची सुरुवात होणार आहे. या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि हरदीप सिंग पुरी यांच्यासह अनेक मंत्री सहभागी होणार आहेत. नवभारतद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या या विचारमंथन सत्राचा विशेष भर पायाभूत सुविधा, कृषी, शहरी विकास, महिला सक्षमीकरण आणि राजधानी दिल्लीच्या परिवर्तनावर असणार आहे.

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कृषीपासून ते शहरी विकासापर्यंत होणार चर्चा

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, स्मार्ट शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे या विषयांवर त्यांचे मत मांडणार आहेत. तर गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हे शहरी विकास, स्मार्ट शहरे आणि विमान वाहतूक क्षेत्राचा विस्तार यावर आपले मत मांडणार आहेत.  (फोटो सौजन्य: Navbharat)

गडकरी कनेक्टिव्हिटीच्या भविष्याबद्दल देणार स्पष्टीकरण

सकाळच्या सत्रात, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी पुढील पिढीच्या कनेक्टिव्हिटीचा आराखडा सादर करतील. ते देशातील द्रुतगती मार्ग, हरित महामार्ग आणि लॉजिस्टिक्स हब, तसेच भविष्यातील इंधनाच्या पर्यायांवर त्यांचे मत मांडणार आहेत.

स्मृती इराणी महिला सक्षमीकरणावर बोलतील

माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी महिला नेतृत्व आणि सामाजिक समस्यांवर मार्गदर्शन करणार आहेत. त्या महिला सक्षमीकरणापासून ते शिक्षण आणि उद्योजकतेमधील महिलांच्या भूमिकेपर्यंतच्या विविध विषयांवर आपले विचार मांडतील. त्या गेल्या १२ वर्षांत राबविण्यात आलेल्या महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांची माहिती देणार आहेत.

अनुप्रिया पटेल, प्रतापराव जाधव आणि मोहोळ करणार ‘मन की बात’

केंद्रीय राज्यमंत्री अनुपप्रिया पटेल, प्रतापराव जाधव आणि मुरलीधर मोहोळ हे देखील ‘मन की बात’ मध्ये आपापल्या विभागांशी संबंधित कामगिरी आणि भविष्यातील योजनांबद्दल त्यांचे मत मांडणार आहेत.

दिल्लीच्या बदलत्या चित्रावर लक्ष केंद्रित करा

राजधानी दिल्लीच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हे राजधानीतील पायाभूत सुविधा, वाहतूक, स्वच्छता आणि सुशासन या क्षेत्रांतील सुरू असलेल्या कामांची आणि भविष्यातील योजनांची माहिती देतील.

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भूमी पेडणेकर स्टार ठरणार चर्चेचे आकर्षण

बॉलिवूड अभिनेत्री भूमी पेडणेकर या महत्त्वपूर्ण चर्चेचे प्रमुख आकर्षण ठरणार असून, त्या महिलांच्या आरोग्यावर उपस्थितांना संबोधित करतील. नवभारत मीडिया नेटवर्कचा विश्वास आहे की, अशा संवादांमुळे धोरणकर्ते, उद्योग आणि सामान्य जनता यांच्यात थेट संवाद प्रस्थापित होईल. हे विचारमंथन सत्र ‘विकसित भारता’चा अजेंडा राबवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

Web Title: Navbharat viksit bharat leadership conclave 2026 top union ministers to discuss indias development roadmap in new delhi

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Published On: Jul 07, 2026 | 09:03 AM

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