रामटेक राम मंदिराचे ‘श्री राम मंदिर देवस्थान’ म्हणून पुनर्गठन; विधानसभा मंजूर विधेयकामुळे बदलणार व्यवस्थापन

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विधेयकाची उद्दिष्टे व कारणे
विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ‘श्री रामा मंदिर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्था, रामटेक विधेयका’ वर अयोध्येतील राम मंदिराचा संदर्भ देत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील आणि काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. मंदिर ट्रस्टमध्ये राजकीय व्यक्तींना स्थान देण्यास विरोध करत हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्याची मागणी दोन्ही नेत्यांनी केली.
जयंत पाटील यांनी अयोध्येच्या राम मंदिर ट्रस्टवर लोकप्रतिनिधी नसल्याचे उदाहरण देत, रामटेक मंदिर ट्रस्टवरही राजकीय व्यक्तींना स्थान देऊ नये, असे सांगितले. राजकारणामुळे मंदिर व्यवस्थापनात भ्रष्टाचार वाढण्याची भीती व्यक्त केली.
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पारदर्शकता आवश्यक
विजय वडेट्टीवार यांनी अयोध्येतील राम मंदिरातील कवित आर्थिक गैरव्यवहारांचा संदर्भ देत श्रद्धास्थानांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक असल्याचे म्हटले. मंदिर ट्रस्टमध्ये लोकप्रतिनिधी किया राजकीय व्यक्तीऐवजी सेवाभावी, निष्कलंक आणि श्रद्धेने काम करणाऱ्या व्यक्तीना संधी द्यावी, अशी त्यांची भूमिका होती. विद्यमान समितीवर कोणतेही आरोप नसताना नवीन ट्रस्टची आवश्यकता काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. रामटेक मंदिराची पवित्रता, भाविकांचा विश्वास आणि पारदर्शक कारभार सुनिश्चित करण्यासाठी हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवून सखोल विचारांतीच मंजूर करावे, अशी मागणी दोन्ही नेत्यांनी केली.
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