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IND W vs ENG W: यास्तिका भाटियाने रचला इतिहास, पहिल्यांदाच Lord’s Test जिंकण्याच्या तयारीत; इंग्लंडला नमवणार

Updated On: Jul 13, 2026 | 12:08 PM IST
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सारांश

लॉर्ड्स कसोटीच्या तिसऱ्या दिवशी भारतीय महिला संघाने इंग्लंडवर आपली पकड घट्ट केली आहे. यास्तिका भाटियाच्या ऐतिहासिक ११३ धावांच्या जोरावर कमालीचा डाव खेळला आहे.

यास्तिका भाटियाने झळकावले शतक (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

यास्तिका भाटियाने झळकावले शतक (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • यास्तिका भाटिया आणि रिचा घोषच्या नाबाद अर्धशतकाच्या जोरावर भारताने आपला दुसरा डाव ३४१/७ धावांवर घोषित करून इंग्लंडसमोर ४५७ धावांचे लक्ष्य ठेवले
  • प्रत्युत्तरात, भारतीय गोलंदाजांसमोर इंग्लंडचा डाव कोसळला आणि त्यांनी १३० धावांत सहा गडी गमावले
  • भारतीय महिलांची क्रिकेट टीम इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर 
भारतीय महिला क्रिकेट संघ लंडनच्या लॉर्ड्सवर आपला पहिला ऐतिहासिक कसोटी विजय मिळवण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी, भारतीय संघाने खेळाच्या प्रत्येक पैलूवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले. स्टार फलंदाज यास्तिका भाटियाच्या विक्रमी पहिल्या कसोटी शतकामुळे आणि गोलंदाजांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे भारताने इंग्लंडसमोर विजयासाठी ४५७ धावांचे अशक्य लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात, भारतीय गोलंदाजांनी दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत इंग्लंडला १३० धावांवर ६ गडी बाद केले. हरमनप्रीत कौरचा संघ आता क्रिकेटच्या मक्कामध्ये इतिहास रचण्यापासून फक्त चार गडी दूर आहे.

यास्तिका भाटियाचे ऐतिहासिक शतक

तिसऱ्या दिवशी, भारताने आपला दुसरा डाव पुन्हा सुरू केला. तथापि, सकाळच्या सत्रात इंग्लंडने चांगली गोलंदाजी केली. वेगवान गोलंदाज लॉरेन बेलने संयमी खेळणाऱ्या स्मृती मंधाना आणि जेमिमा रॉड्रिग्स यांना लवकर बाद करून भारताला धक्का दिला. त्यानंतर सोफी एक्लेस्टोनने कर्णधार हरमनप्रीत कौरला पायचीत (lbw) बाद करून इंग्लंडला सामन्यात परत आणण्याचा प्रयत्न केला. 

इंग्लंडची फिरकी गोलंदाज सोफी एक्लेस्टोनने आक्रमक गोलंदाजी करत कसोटी क्रिकेटमधील आपली चौथी पाच बळींची कामगिरी नोंदवली. मात्र, दुसऱ्या टोकाला यास्तिका भाटिया खंबीरपणे उभी राहिली. या डावखुऱ्या फलंदाजाने विलक्षण संयम दाखवत ११३ धावांची एक संस्मरणीय खेळी केली. लॉर्ड्सवर कसोटी शतक झळकावणारी ती पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली. तिची १५८ चेंडूंतील खेळी ही कसोटीच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या डावात कोणत्याही भारतीय महिला फलंदाजाने केलेली सर्वोच्च धावसंख्या ठरली.

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रिचा घोषचे झंझटकेबाजीचे अर्धशतक आणि हरमनप्रीतने केला डाव घोषित 

यास्तिका बाद झाल्यानंतर, यष्टीरक्षक-फलंदाज रिचा घोषने मैदानात येताच धावगती वाढवली. रिचाने इंग्लिश गोलंदाजांवर प्रतिहल्ला करत केवळ ५२ चेंडूंमध्ये नाबाद ५० धावा केल्या. भारताची आघाडी ४५० धावांच्या पुढे नेल्यानंतर, कर्णधार हरमनप्रीत कौरने आपला दुसरा डाव ३४१/७ धावांवर घोषित केला आणि इंग्लंडसमोर ४५७ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले. 

या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. आपला पहिलाच सामना खेळणाऱ्या क्रांती गौर आणि सायली सातघरे यांनी नव्या चेंडूने भेदक गोलंदाजी करत पहिल्या चार षटकांतच इंग्लंडच्या दोन्ही सलामीवीर, टॅमी ब्यूमोंट आणि माया बुशिर यांना बाद केले. त्यानंतर क्रांती गौरने आपला शेवटचा कसोटी सामना खेळणाऱ्या माजी कर्णधार हेदर नाईटला बाद केले. नाईट मैदान सोडत असताना, भारतीय संघाने तिला ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देऊन सन्मानित केले. लवकरच, स्नेह राणाने एका सुंदर चेंडूवर नॅट सायव्हर-ब्रंटला त्रिफळाचीत केले, तर सायलीने ॲलिस कॅप्सीचा बचाव भेदून इंग्लंडला ५९ धावांवर ५ गडी बाद अशी स्थिती आणली.

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एमी जोन्स आणि मॅडी व्हिलियर्स यांचा झुंजार संघर्ष

तिसऱ्या दिवसाच्या संध्याकाळी जेव्हा असे वाटत होते की भारतीय संघ सामना सहज जिंकेल, तेव्हा एमी जोन्स आणि मॅडी व्हिलियर्स यांनी सामन्याची सूत्रे हाती घेतली. सहाव्या विकेटसाठी ६७ धावांची धडाकेबाज आणि जिद्दी भागीदारी करून त्यांनी भारतीय गोलंदाजांना दिलासा दिला. स्नेह राणा आणि रिचा घोष यांनी ही धोकादायक जोडी मोडून काढली. 

सिली पॉइंटवर सतर्क असलेल्या रिचा घोषने स्नेह राणाच्या गोलंदाजीवर एक अप्रतिम आणि आश्चर्यकारक झेल घेत मॅडी व्हिलियर्सला बाद केले. मात्र, दुसऱ्या टोकावर एमी जोन्सने आपली जागा टिकवून ठेवली आणि आपले अर्धशतक पूर्ण केले. दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत इंग्लंडने १३० धावांत सहा विकेट गमावल्या होत्या आणि विजयासाठी त्यांना अजून ३२७ धावांची गरज होती, तर भारत इतिहास रचण्यापासून फक्त चार विकेट दूर होता.

Web Title: Women s indian cricket team historic moment yastika bhatia century against england lords test winning

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Published On: Jul 13, 2026 | 12:08 PM

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