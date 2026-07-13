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Quatar Former Emir Death : कतारचे माजी अमिर शेख हमद यांचे निधन; भारतात आज एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा, PM मोदींकडून श्रद्धांजली

Updated On: Jul 13, 2026 | 12:07 PM IST
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सारांश

Quatar Former Emir Death National Mourning India : कतारचे माजी अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांचे वयाच्या ७४ व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्यांच्या सन्मानार्थ भारतात आज, सोमवारी (१३ जुलै) एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे.

Quatar Former Emir Death National Mourning in India

Quatar Former Emir Death : कतारचे माजी अमिर शेख हमद यांचे निधन; भारतात आज एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा, PM मोदींकडून श्रद्धांजली (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  •  कतारचे माजी अमिर शेख हमद यांचे निधन
  • भारतात आज एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा
  • PM मोदींकडून श्रद्धांजली
Quatar Former Emir Death National Mourning in India : नवी दिल्ली/दोहा : कतारचे माजी अमिर आणि कतारला एक नवी ओळख निर्माण करुन देणारे शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या ७४ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनावर भारत सरकारने सोमवारी (१३ जुलै) एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने याची अधिकृत माहिती दिली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

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कतारच्या सर्वोच्च सरकारी संस्थेने शेख हमद यांच्या निधनाची अधिकृत पुष्टी केली. त्यांच्या निधनानंतर जगभरातील अनेक देशांच्या नेत्यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

PM मोदींकडून श्रद्धांजली

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, शेख हमद दूरदृष्टी असलेले नेते आणि भारताचे खरे मित्र होते.पंतप्रधान मोदींनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झालेल्या कतार दौऱ्याची आठवण काढली. तसेच त्यांनी कतारचे विद्यमान अमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, शाही कुटुंब आणि कतारच्या नागरिकांप्रती तीव्र संवेदनाही व्यक्त केल्या.

कोण होते शेख हमद बिन खलिफा अल थानी?

शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांनी १९९५ ते २०१३ च्या कालावधीत कतारचे नेतृत्व केले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजनैतिक क्षेत्रात अनेक सुधारणा केल्या. नैसर्गिक वायूच्या प्रचंड साठ्यांचा प्रभावी वापर करुन देशाला जगातील सर्वाधिक समृद्ध देशांपैकी एक बनवले.

त्यांनी उर्जा, शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, संस्कृती आणि परदेशी गुंतवणूकीलाही चालना दिली. त्यांच्या नेतृत्वात कतारची जागतिक स्तरावरील भूमिका अधिक बळकट झाली. यामुळे त्यांना कतारचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण कातरमध्ये शोककळा पसरली आहे.


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Web Title: Qatar former emir passes away india national mourning pm modi condolences

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Published On: Jul 13, 2026 | 12:06 PM

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