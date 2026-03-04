Rajysabha Election 2026: राज्यसभेसाठी भाजपचा ‘मास्टर प्लॅन’! महाविकास आघाडीतील फुटीचा फायदा घेणार; ५ जागा लढवण्याच्या तयारीत

नवी दिल्लीतील भाजपच्या (BJP) केंद्रीय कार्यालयाने जारी केलेल्या पक्षाच्या प्रेस विज्ञप्तीनुसार, पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने राज्यसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भाजपचे सरचिटणीस विनोद तावडे, माया चिंतामण इवनाते आणि रामराव वडकुते यांच्या उमेदवारीला मान्यता दिली आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) चे नेते आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री आठवले हे एनडीएचे दीर्घकालीन सहयोगी आणि सध्या राज्यसभेचे खासदार आहेत. महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तावडे यांचाही नामांकित उमेदवारांमध्ये समावेश आहे.
१. रामदास आठवले (RPI-A): केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना भाजपने पुन्हा संधी दिली आहे. दलित मतांचे समीकरण लक्षात घेऊन त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
२. विनोद तावडे: पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांचे संसदेत पुनरागमन होत आहे. त्यांच्या संघटनात्मक कौशल्याचा फायदा घेण्यासाठी पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली आहे.
३. माया इवनाते: नागपूरच्या माजी महापौर आणि आदिवासी महिला नेत्या माया इवनाते यांना संधी देऊन भाजपने आदिवासी समाजाला मोठे प्रतिनिधित्व दिले आहे.
४. रामराव वडकुते: धनगर समाजाचे नेते आणि माजी आमदार रामराव वडकुते यांच्या रूपाने ओबीसी चेहरा समोर आणण्यात आला आहे.
१० राज्यांमधील ३७ रिक्त राज्यसभेच्या जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. संबंधित सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपत आहे, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. उमेदवार ५ मार्चपर्यंत नामांकन दाखल करू शकतात, तर १६ मार्च रोजी मतदान होईल. महाराष्ट्रात, संख्यात्मक ताकदीच्या आधारे, महायुती (महायुती) सहा जागा जिंकू शकते, तर महाविकास आघाडी (एमव्हीए) एक जागा जिंकणे जवळजवळ निश्चित मानले जाते. (Rajyasabha Election 2026)
मंगळवारी (३ मार्च) भाजपने द्वैवार्षिक राज्यसभा निवडणुकीसाठी त्यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्यासह नऊ उमेदवारांची यादी जाहीर केली. पक्षाने बिहारमधून नितीन नवीन आणि शिवेश कुमार, आसाममधून तेरेश गोवाला आणि जोगेन मोहन, छत्तीसगडमधून लक्ष्मी वर्मा, हरियाणातून संजय भाटिया, ओडिशातून मनमोहन सामल आणि सुजीत कुमार आणि पश्चिम बंगालमधून राहुल सिन्हा यांची नावे जाहीर केली.
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, १६ मार्च रोजी सकाळी ९:०० ते दुपारी ४:०० वाजेपर्यंत मतदान होईल आणि त्याच दिवशी सायंकाळी ५:०० वाजता मतमोजणी होईल. १० राज्यांमधून निवडून आलेल्या राज्य परिषदेच्या ३७ सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिल २०२६ मध्ये संपणार आहे. ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपत आहे ते महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात.