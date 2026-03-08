CM ममता बॅंनर्जींना राष्ट्रपतींचा अपमान भोवणार? पश्चिम बंगालमध्ये घटनेची गृह विभागाकडून दखल

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या पश्चिम बंगलामध्ये आल्यानंतर प्रोटोकॉलप्रमाणे त्यांचे स्वागत करण्यासाठी संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहणे अनिवार्य असते. मात्र ममता बॅनर्जी या विमानतळ किंवा कार्यक्रमस्थळी देखील उपस्थित नव्हत्या. ही बाब राष्ट्रपती मुर्मू यांनी मंचावर उपस्थित देखील केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी बागडोगरा विमानतळाजवळ झालेल्या आदिवासी समुदायाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीकडे लक्ष वेधले होते. तसेच त्यांनी कार्यक्रमाचे ठिकाण बदलण्याच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ममता यांना राष्ट्रपतींनी धाकटी बहीण म्हटले आणि त्यांचे स्वागत करण्यासाठी त्या न आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले.
हे देखील वाचा : “राजकारण शेकण्यासाठी व्हल्गर विधानं”; गिरीश महाजन यांनी रोहित पवारांना धरलं धारेवर
या अपमान प्रकरणावरुन वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रीय गृहसचिवांनी या प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावले आहे. राष्ट्रपतींच्या भेटीदरम्यान स्थापित प्रोटोकॉल का पाळले गेले नाहीत, असा प्रश्न विचारत त्यांना आज संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहसचिवांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना राष्ट्रपतींच्या भेटीशी संबंधित सुरक्षा आणि प्रोटोकॉल नियमांचे ब्लू बुक का पाळले गेले नाही असा प्रश्न विचारला आहे.
हे देखील वाचा : अविमुक्तेश्वरानंद विरुद्ध केस करणाऱ्या आशुतोष ब्रह्मचारींवर प्राणघातक हल्ला; हत्येचा प्रयत्न
बागडोगरा जवळील कार्यक्रमात तुलनेने कमी उपस्थितीबद्दल राष्ट्रपतींनीही नाराजी व्यक्त केली. हा कार्यक्रम मूळतः विधाननगर येथे होणार होता, परंतु नंतर स्थळ बदलण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच सभेमध्ये राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, “सामान्यत: जेव्हा राष्ट्रपती एखाद्या राज्याला भेट देतात तेव्हा मुख्यमंत्री त्यांचे स्वागत करतात आणि इतर मंत्री उपस्थित असतात. पण त्या (ममता बॅनर्जी) आल्या नाहीत. राज्यपाल बदलले आहेत, त्यामुळे तेही येऊ शकले नाहीत. तारीख आधीच निश्चित असल्याने मी येथे आलो आहे. आल्याबद्दल सर्वांचे आभार.” अशा शब्दांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.