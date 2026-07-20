आता थांबायचं नाय…! आंदोलकांवरील लाठीचार्ज पाहून Sonam Wangchuk यांचा मोठा निर्णय; 23 व्या दिवशी उपोषण सुरु ठेवण्याचा मेसेज

रुग्णालयातील आपल्या खाटेवरून लिहिलेल्या चिठ्ठीत सोनम वांगचुक म्हणाले, “आज माझ्या उपोषणाचा २३ वा दिवस आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना ज्या क्रूरतेने वागवले जात आहे ते पाहून, जोपर्यंत युवा नेत्यांना संसद भवनात खासदारांना भेटण्याची परवानगी मिळत नाही किंवा मला रुग्णालयात त्यांची भेट घेण्याची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत मी माझे उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
Day #23
I’ll continue my fast……….. pic.twitter.com/rfohA8iMkx — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 20, 2026
त्यांनी पुढे लिहिले, “प्रक्षोभक घटना घडूनही तरुणांनी शांतता राखली, या गोष्टीने मी खूप प्रभावित झालो आहे. मी सरकार आणि पोलिसांना आवाहन करतो की, विद्यार्थ्यांना आज किंवा उद्या संसदेसमोर आपल्या मागण्या मांडण्याची संधी देऊन हा प्रश्न थेट सोडवावा.”
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संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, नीट-यूजी पेपरफुटीबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत हजारो आंदोलकांनी संसद भवनाकडे मोर्चा काढला. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रोखले. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अश्रुधूर आणि लाठीचार्ज केला. त्यानंतर, पोलिसांनी जंतर मंतर येथील आंदोलनस्थळ पूर्णपणे मोकळे केले आणि वांगचुक यांनी पूर्वी उपोषण केलेल्या ठिकाणचा मंच, गाद्या आणि इतर साहित्य हटवले.
या मोठ्या पोलीस कारवाईनंतरही आंदोलक मागे हटण्यास तयार नाहीत. विद्यार्थी आणि संघटनांचे सदस्य जंतर मंतर येथे पुन्हा एकत्र जमले आहेत आणि त्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. अभिजीत दीपके, जे या आंदोलनाच्या मुख्य आयोजकांपैकी एक आहेत… लाऊडस्पीकर लावलेल्या वाहनातून समर्थकांना संबोधित केले.
आंदोलनादरम्यान, सीजेपीच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान, शिष्टमंडळाने नड्डा यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या मागण्यांमध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, सोनम वांगचुक यांची सुटका आणि आत्महत्या केलेल्या नीट विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचा समावेश होता.
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