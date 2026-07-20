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आता थांबायचं नाय…! आंदोलकांवरील लाठीचार्ज पाहून Sonam Wangchuk यांचा मोठा निर्णय; 23 व्या दिवशी उपोषण सुरु ठेवण्याचा मेसेज

Updated On: Jul 20, 2026 | 09:00 PM IST
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सारांश

Sonam Wangchuk News: दिल्लीतील लाठीमारानंतर रुग्णालयात दाखल सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली. विद्यार्थ्यांची खासदारांशी भेट झाल्याशिवाय अन्नत्याग न सोडण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

आंदोलकांवरील लाठीचार्ज पाहून Sonam Wangchuk यांचा मोठा निर्णय (Photo Credit - X)

आंदोलकांवरील लाठीचार्ज पाहून Sonam Wangchuk यांचा मोठा निर्णय (Photo Credit - X)

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विस्तार
  • आता थांबायचं नाय!
  • आंदोलकांवरील लाठीचार्ज पाहून Sonam Wangchuk यांचा मोठा निर्णय
  • २३ व्या दिवशी उपोषण सुरु ठेवण्याचा मेसेज
नवी दिल्ली: सोमवारी झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनानंतर रुग्णालयात दाखल झालेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांनी आज संध्याकाळी घोषणा केली की, जोपर्यंत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी नेत्यांना खासदारांना भेटण्याची परवानगी मिळत नाही किंवा खासदार स्वतः रुग्णालयात त्यांची भेट घेत नाहीत, तोपर्यंत ते आपले अनिश्चित काळासाठीचे उपोषण सुरू ठेवतील. ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडियावर त्यांनी शेअर केलेल्या एका चिठ्ठीत, त्यांनी आंदोलकांप्रति आपली एकजूट व्यक्त केली आहे.

‘पोलिसांची क्रूरता पाहिल्यानंतर घेतलेला निर्णय’

रुग्णालयातील आपल्या खाटेवरून लिहिलेल्या चिठ्ठीत सोनम वांगचुक म्हणाले, “आज माझ्या उपोषणाचा २३ वा दिवस आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना ज्या क्रूरतेने वागवले जात आहे ते पाहून, जोपर्यंत युवा नेत्यांना संसद भवनात खासदारांना भेटण्याची परवानगी मिळत नाही किंवा मला रुग्णालयात त्यांची भेट घेण्याची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत मी माझे उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.”


त्यांनी पुढे लिहिले, “प्रक्षोभक घटना घडूनही तरुणांनी शांतता राखली, या गोष्टीने मी खूप प्रभावित झालो आहे. मी सरकार आणि पोलिसांना आवाहन करतो की, विद्यार्थ्यांना आज किंवा उद्या संसदेसमोर आपल्या मागण्या मांडण्याची संधी देऊन हा प्रश्न थेट सोडवावा.”

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दिल्लीच्या रस्त्यांवर संघर्ष

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, नीट-यूजी पेपरफुटीबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत हजारो आंदोलकांनी संसद भवनाकडे मोर्चा काढला. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रोखले. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अश्रुधूर आणि लाठीचार्ज केला. त्यानंतर, पोलिसांनी जंतर मंतर येथील आंदोलनस्थळ पूर्णपणे मोकळे केले आणि वांगचुक यांनी पूर्वी उपोषण केलेल्या ठिकाणचा मंच, गाद्या आणि इतर साहित्य हटवले.

दडपशाहीनंतरही विद्यार्थी ठाम

या मोठ्या पोलीस कारवाईनंतरही आंदोलक मागे हटण्यास तयार नाहीत. विद्यार्थी आणि संघटनांचे सदस्य जंतर मंतर येथे पुन्हा एकत्र जमले आहेत आणि त्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. अभिजीत दीपके, जे या आंदोलनाच्या मुख्य आयोजकांपैकी एक आहेत… लाऊडस्पीकर लावलेल्या वाहनातून समर्थकांना संबोधित केले.

जे.पी. नड्डा यांच्यासोबत भेट

आंदोलनादरम्यान, सीजेपीच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान, शिष्टमंडळाने नड्डा यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या मागण्यांमध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, सोनम वांगचुक यांची सुटका आणि आत्महत्या केलेल्या नीट विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचा समावेश होता.

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Web Title: Sonam wangchuks message to continue his hunger strike on the 23rd day after witnessing the lathi charge on protesters

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Published On: Jul 20, 2026 | 08:57 PM

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