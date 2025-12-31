Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Rajnath Singh in Ayodhya : ‘ऑपरेशन सिंदूरवेळी, भारताने भगवान रामाच्या प्रतिष्ठेचे पालन केले…’, संरक्षण मंत्री नेमकं म्हणाले काय?

Rajnath Singh in Ayodhya : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख केला. तसेच भारताने दाखवलेल्या संयमाबद्दल कौतुक केले.

Updated On: Dec 31, 2025 | 05:21 PM
Defence Minister Rajnath Singh visited Ayodhya and commented on Operation Sindoor

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अयोध्या दौरा करुन ऑपरेशन सिंदूरवर भाष्य केले (फोटो - सोशल मीडिया)

  • राजनाथ सिंह अयोध्येमध्ये दाखल
  • संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रमाला केले संबोधित
  • रामायणाचा केला उल्लेख
Rajnath Singh in Ayodhya : अयोध्या : आज (दि. ३१ डिसेंबर २०२५) रोजी रामजन्मभूमी असलेल्या अयोध्येत श्री राम लल्ला यांच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रतिष्ठा द्वादशी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या खास प्रसंगी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह उपस्थित होते. दोघांनीही हनुमानगढी आणि श्री राम लल्ला मंदिरात पूजाविधी केली. पूजेनंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा उल्लेख केला. तसेच भारताने दाखवलेल्या संयमाबद्दल कौतुक केले.

अयोध्येमधील कार्यक्रमामध्ये संरक्षण मंत्री ऑपरेशन सिंदूरबद्दल म्हणाले, ‘शत्रूशी लढतानाही राम आपल्या मर्यादा ओलांडत नाही. त्याचप्रमाणे भारतानेही कधीही आपल्या मर्यादा ओलांडल्या नाहीत. भारताने मर्यादेत राहून प्रत्युत्तर दिले आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, भारताने भगवान रामाच्या तत्त्वांचे पालन केले. ज्याप्रमाणे रामाचे ध्येय रावणाला मारणे नव्हते, तर अधर्माचा अंत करणे होते, तसेच आमचे ध्येयही तेच होते: दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या मालकांना धडा शिकवणे आणि आम्ही तेच केले.”असे मत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केले.

भारत हा रामाच्या प्रतिष्ठेचा खरा उत्तराधिकारी – राजनाथ सिंह
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रामाच्या प्रतिष्ठेबद्दल आणि ऑपरेशन सिंदूरबद्दल सांगितले की, “आम्ही अविवेकी प्रतिक्रिया दिली नाही, तर मर्यादित, नियंत्रित आणि उद्देशपूर्ण कृती केली. रामाची प्रतिष्ठा आपल्याला शिकवते की युद्धातही मूल्ये टिकून राहिली पाहिजेत. ऑपरेशन सिंदूरने हे देखील सिद्ध केले की आधुनिक भारत रामाच्या प्रतिष्ठेचा खरा उत्तराधिकारी आहे.” असे मत राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केले.

“भारताने फक्त दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट केले.”
ऑपरेशन सिंदूरचा संदर्भ देत राजनाथ सिंह यांनी राम आणि रावण यांच्यातील युद्धाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, “युद्धाच्या वेळीही राम आपला सन्मान सोडत नाही. जेव्हा रावण निःशस्त्र असतो तेव्हा राम युद्ध थांबवतो. रामाला माहित आहे की जर प्रतिष्ठा तुटली तर विजय देखील पराभवात बदलतो.” तुम्हाला माहिती असेलच की पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला आणि त्यांना ठार मारले. भारताने प्रत्युत्तर दिले आणि ऑपरेशन सिंदूरद्वारे दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट केले, असे मत राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केले आहे.

Published On: Dec 31, 2025 | 05:21 PM

