Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Election Commission Issues New Directives Strict Punishment For Evm Manipulation

EVM Manipulation: ईव्हीएममध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाई; निवडणूक आयोगाचे कडक नियम लागू

आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार, EVM च्या बटणांशी कोणतीही छेडछाड सहन केली जाणार नाही. यापूर्वी काही ठिकाणी विशिष्ट उमेदवाराच्या बटणावर गोंद, टेप किंवा इतर पदार्थ लावल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.

Updated On: Apr 22, 2026 | 03:55 PM
Election Commission, EVM, EVM Protection,ECI, Election Rules,

EVM Manipulation: ईव्हीएममध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाई; निवडणूक आयोगाचे कडक नियम लागू

Follow Us:
Follow Us:
  • निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे कडक नियम
  • बटणाशी छेडछाड केल्यास थेट फौजदारी गुन्हा
  • छेडछाड झाल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या केंद्रावरील मतदान रद्द करुन पुर्नमतदान घेणार
Election Commission New EVM Rules: पश्चिम बंगाल, तामिलनाडू या राज्यांच्या निवडणुकीच्या तारखा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूपासून पश्चिम बंगालपर्यंतच्या भागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था आणि नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या पर्वात मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठी भारत निवडणूक आयोग यावेळी अधिक सज्ज झाल्याचे दिसून येत आहे.

आयोगाचा मुख्य उद्देश प्रत्येक मतदाराचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवणे आणि प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होऊ न देणे हा आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणा म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) संदर्भात काही महत्त्वाचे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत.

West Bengal Election 2026 रक्ताचा सडा अन् किंकाळ्या! दांतनमध्ये भाजपच्या रॅलीवर शस्त्रसज्ज हल्ला; भाजप उमेदवार जखमी

EVM बटणाशी छेडछाड केल्यास गुन्हा

आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार, EVM च्या बटणांशी कोणतीही छेडछाड सहन केली जाणार नाही. यापूर्वी काही ठिकाणी विशिष्ट उमेदवाराच्या बटणावर गोंद, टेप किंवा इतर पदार्थ लावल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. आता जर कोणत्याही बटणावर शाई, इत्र किंवा इतर रासायनिक पदार्थ आढळल्यास तो थेट निवडणूक गुन्हा मानला जाईल. अशा प्रकारच्या कृत्यांमुळे मतदानाची गोपनीयता भंग होते तसेच मतदान प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होतो. संबंधितांवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

गडबड आढळल्यास पुनर्मतदानाची शक्यता

मतदानाची पारदर्शकता राखण्यासाठी आयोगाने पुनर्मतदानाचा पर्यायही खुला ठेवला आहे. पीठासीन अधिकाऱ्यांना EVM वर सतत लक्ष ठेवण्याचे आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल त्वरित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर एखाद्या मतदान केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात छेडछाड झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्या केंद्रावरील मतदान रद्द करून पुन्हा मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

Kedarnath Dham : ‘हर हर महादेव’च्या गजरात उघडले केदारनाथ धामचे द्वार; मोबाईल वापर अन् रिल्सवर बंदी

बाहेरील कार्यकर्त्यांवर निर्बंध

सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी काही राज्यांमध्ये कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, मतदान सुरू होण्याच्या ४८ तास आधी संबंधित मतदारसंघाबाहेरील राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी त्या भागातून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे मतदानाच्या दिवशी बाहेरील दबाव किंवा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता कमी होणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मतदारांसाठी विशेष सुविधा

सुरक्षेबरोबरच मतदारांना सोयीस्कर वातावरण मिळावे यासाठीही आयोगाने विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मतदान केंद्रांवर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, सावलीची व्यवस्था आणि प्रकाशाची सोय करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांसाठी रॅम्प, बसण्याची व्यवस्था आणि स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध असतील. तसेच प्रत्येक मतदान केंद्रावर ‘वोटर असिस्टन्स बूथ’ उभारण्यात आले असून, मतदारांना त्यांचा क्रमांक आणि केंद्राची माहिती सहज मिळू शकते. सुरक्षेच्या दृष्टीने मतदान केंद्रात मोबाईल फोन नेण्यास बंदी घालण्यात आली असून, बाहेर ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

 

Web Title: Election commission issues new directives strict punishment for evm manipulation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 03:55 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM