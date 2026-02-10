पेंग्विन रँडम हाऊस इंडियाने “फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” या आत्मचरित्रावर एक निवेदन जारी केले आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, “अलीकडील सार्वजनिक चर्चा आणि मीडिया रिपोर्ट्सच्या पार्श्वभूमीवर, पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया हे स्पष्ट करू इच्छिते की आमच्याकडे माजी भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लिहिलेल्या *फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी* या पुस्तकाचे प्रकाशन हक्क आहेत. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की हे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालेले नाही. पेंग्विन रँडम हाऊस इंडियाने पुस्तकाची कोणतीही प्रत—मुद्रित किंवा डिजिटल स्वरूपात—प्रकाशित, वितरित, विकली किंवा अन्यथा जनतेसाठी उपलब्ध करून दिलेली नाही.”
This is the status of the book. https://t.co/atLtwhJvl0 — Manoj Naravane (@ManojNaravane) February 10, 2026
माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक! दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल
पेंग्विन रँडम हाऊस इंडियाने पुढे म्हटले आहे की, “पुस्तकाची कोणतीही प्रत, पूर्ण किंवा आंशिक, प्रिंट, डिजिटल, पीडीएफ किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन, कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित करणे ही पीआरएचआयच्या कॉपीराइटचे उल्लंघन आहे आणि ती त्वरित थांबवली पाहिजे. पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया पुस्तकाच्या बेकायदेशीर आणि अनधिकृत प्रसारणाविरुद्ध कायदेशीररित्या उपलब्ध असलेले सर्व उपाय करेल. प्रकाशकाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी हे निवेदन जारी केले जात आहे.”
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या पुस्तकाची प्रत घेऊन प्रतिनिधी सभागृहात भेट दिली आणि भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, भाजपने या पुस्तकाबाबत राहुल गांधींच्या दाव्यांचे खंडन केले. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितले की हे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालेले नाही. दिल्ली पोलिसांना विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज फोरमद्वारे माहिती मिळाली की जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाची प्री-प्रिंट कॉपी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पुस्तकाला संबंधित लष्करी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अद्याप प्रकाशन मंजुरी मिळालेली नाही.
खरं तर, अलिकडच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या पुस्तकातील काही अंशांचा उल्लेख केला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर चर्चा करताना, राहुल गांधी यांनी एका मासिकाच्या लेखाचा उल्लेख केला जो जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकावर आधारित असल्याचे म्हटले जात होते. राहुल गांधींनी दावा केला की पुस्तकात २०२० च्या लडाख संघर्ष (गलवान आणि डोकलाम) आणि अग्निपथ प्रकल्पाबाबतची विधाने आहेत जी सरकारच्या दाव्यांच्या विरोधात आहेत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की ज्या पुस्तकाला अद्याप संरक्षण मंत्रालयाकडून मान्यता मिळालेली नाही आणि जे अधिकृतपणे प्रकाशित झालेले नाही, ते सभागृहाच्या मजल्यावर उद्धृत केले जाऊ शकत नाही.
Supreme Court on Missing Children: मुलांच्या अपहरणामागे मोठं रॅकेट? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला चपराक; म्हणाले…