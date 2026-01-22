Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेशातील हवामान बदलत आहे. तीव्र थंडीचा कालावधी आणि नंतर दिवसाच्या तापमानात वाढ झाल्यानंतर आता पावसाळा जवळ येत आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 07:18 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; 'या' जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; 'या' जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी (फोटो- istockphoto)

लखनौ : गेल्या काही महिन्यांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. त्यातच उत्तर प्रदेशातील हवामान बदलत आहे. तीव्र थंडीचा कालावधी आणि नंतर दिवसाच्या तापमानात वाढ झाल्यानंतर आता पावसाळा जवळ येत आहे. गुरुवारपासून पश्चिम उत्तर प्रदेशात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, ज्याचे परिणाम नंतर पूर्व आणि मध्य उत्तर प्रदेशात पसरतील. राज्यातील काही जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या काही भागात गारपीट देखील होण्याची शक्यता आहे. प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या माहितीनुसार, येणाऱ्या सक्रिय पश्चिमी विक्षोभाच्या प्रभावामुळे, २२ जानेवारीच्या संध्याकाळी किंवा रात्री पश्चिम उत्तर प्रदेशात पाऊस सुरू होण्याचा अंदाज आहे. २३ जानेवारी रोजी पूर्व उत्तर प्रदेशात व्यापक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. २४ जानेवारी रोजी पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यानंतर, २५ जानेवारी रोजी हवामान कोरडे होण्याची अपेक्षा आहे.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Weather : हवामान बदलणार! राज्यात थंडीचा जोर कमी, कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या सविस्तर अपडेट

२२ ते २४ जानेवारी दरम्यान किमान तापमानात लगेचच २-४ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे आणि पुढील ४८ तासांत अशीच वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुढील पश्चिमी विक्षोभाच्या प्रभावाखाली, २६ जानेवारी रोजी पश्चिम उत्तर प्रदेशात पावसाचा पुढचा टप्पा सुरू होईल, २७ जानेवारीपर्यंत पूर्व उत्तर प्रदेशात पोहोचेल आणि पुढील एक किंवा दोन दिवस हळूहळू वाढेल, असाही अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे.

थंडीची लाट येण्याची शक्यता

हवामान विभागाच्या मते, या हवामान परिस्थितीमुळे, २३ जानेवारी रोजी राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये ३०-५० किमी प्रति तास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या काही भागात गारपीट होण्याचीही शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

देशातील 9 राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा

कडाक्याच्या थंडीपासून आराम मिळण्याची आशा बाळगणाऱ्यांसाठी हवामान खात्याने पुन्हा एकदा चिंताजनक इशारा दिला आहे. आयएमडीच्या ताज्या अंदाजानुसार, २२ ते २५ जानेवारी दरम्यान नऊ राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळ येण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ४० ते ५० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो, ज्यामुळे तापमानात आणखी एक मोठी घट होऊ शकते.

हेदेखील वाचा : कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Published On: Jan 22, 2026 | 07:10 AM

