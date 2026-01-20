Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Updated On: Jan 20, 2026 | 07:41 PM
पुण्यात थंडी वाढणार (फोटो- istockphoto)

शहरात पुढील दोन दिवस गारठा कायम
हवामान स्थिर राहण्याचा अंदाज
तापमानात झाली लक्षणीय घट

पुणे: गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात किमान तापमानात लक्षणीय घट नोंदविण्यात येत असून त्यामुळे गारठा वाढला आहे. पुढील दोन दिवस किमान व कमाल तापमानात फारसा बदल होणार नसल्याने हवामान स्थिर राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केली आहे. परिणामी पुणे शहर आणि परिसरात गारठा पुढील दोन दिवस कायम राहणार आहे.

शहर व परिसरात मागील काही दिवसांत कमाल तापमानात वाढ दिसून येत असली, तरी किमान तापमानात सातत्याने घट होत आहे. मंगळवारी (दि.२०) शहराचे किमान तापमान १२.५ अंश सेल्सिअस, तर कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले. पहाटे व सायंकाळी हवेतील गारवा जाणवत असून दुपारच्या वेळी मात्र वाढलेल्या कमाल तापमानामुळे कडक उन्हाचा चटका बसत आहे. त्यामुळे पुणेकरांना सध्या थंड व उष्ण अशा संमिश्र हवामानाचा अनुभव येत आहे.

हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, बुधवारी (ता. २१) किमान तापमान १३ अंश सेल्सिअस इतके स्थिर राहणार असून कमाल तापमानात एक अंशांची घट होऊन ते ३० अंश सेल्सिअसपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील, तर सकाळच्या वेळेत विरळ धुके पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

Maharashtra Weather : हवामान बदलणार! राज्यात थंडीचा जोर कमी, कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या सविस्तर अपडेट

दरम्यान, गुरुवारपासून (ता. २२) किमान व कमाल तापमानात हळूहळू किंचित वाढ होण्याचा अंदाज आहे. कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअसपर्यंत, तर किमान तापमान १५ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याची शक्यता असून आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील. सायंकाळच्या वेळी अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यात थंडीचा जोर कमी?

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात बोचरी थंडी ही सामान्य बाब असली तरीही मुंबईकरांना मात्र या थंडीचा अनुभव क्वचितच येतो, परंतु, रविवारी रात्रीपासूनच मुंबईचा पारा कमालीचा घसरल्यामुळे मुंबईकरांनीही बोचरी थंडीचा अनुभव घेतला. रविवारी रात्री कुलाबा येथे किमान १९ तर सांताक्रुझ येथे १५.९ अंश तापमानाची नोंद झाली, जे की या मोसमातील निच्चांकी तापमान ठरले. कुलाबा येथे २८.० अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदविण्यात आले, जे सरासरीपेक्षा २.१ अंश सेल्सिअसने कमी होते. तर सांताक्रूझ येथे २७.५ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदले गेले, जे सरासरीपेक्षा ३.४ अंश सेल्सिअसने कमी होते. किमान आणि कमाल तापमानाच्या एकत्रित नीचांकी नोंदीमुळे मुंबईतील थंडी बोचरी ठरली.

Published On: Jan 20, 2026 | 07:14 PM

