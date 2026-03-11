Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
रेल्वे प्रवाशांच्या जेवणावर गॅस टंचाईचे सावट! स्थानकांवरील स्टॉल्समध्ये आता ‘नो गॅस’; IRCTC ने सुचवला आधुनिक पर्याय

देशातील एलपीजी संकटामुळे IRCTC ने रेल्वे स्थानकांवरील कॅटरिंग युनिट्ससाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. आता गॅसऐवजी मायक्रोवेव्ह आणि इंडक्शनवर अन्न शिजवले जाणार.

Updated On: Mar 11, 2026 | 03:55 PM
  • रेल्वे प्रवाशांच्या जेवणावर गॅस टंचाईचे सावट!
  • स्थानकांवरील स्टॉल्समध्ये आता ‘नो गॅस’
  • IRCTC ने सुचवला आधुनिक पर्याय
देशात सध्या उद्भवलेल्या एलपीजी (LPG) गॅसच्या तुटवड्याचा फटका आता रेल्वे प्रवाशांच्या खाण्यापिण्याला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन’ने (IRCTC) रेल्वे स्थानकांवरील खान-पान सुविधांबाबत एक महत्त्वाची एडव्हायजरी जारी केली आहे. गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यास प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी कॅटरिंग संचालकांनी मायक्रोवेव्ह आणि इंडक्शन यांसारख्या वीज उपकरणांचा वापर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

केवळ स्थानकांवरील स्टॉल्सना लागू असणार नियम

IRCTC ने स्पष्ट केले आहे की, ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ रेल्वे स्थानकांवर असलेल्या दुकानांसाठी आणि कॅटरिंग युनिट्ससाठी आहेत. चालत्या गाड्यांमधील (Pantry Car) खाद्यपदार्थ निर्मितीसाठी हे नियम सध्या लागू करण्यात आलेले नाहीत. स्थानकांवरील स्टॉल चालकांना गॅसच्या टंचाईमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी आपल्या कार्यप्रणालीत तातडीने बदल करण्यास सांगण्यात आले आहे.

‘रेडी टू ईट’ (RTE) जेवणाचा साठा ठेवणे अनिवार्य

गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे जर ताजे अन्न शिजवणे शक्य नसेल, तर प्रवाशांना उपाशी राहावे लागू नये, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे. सर्व स्टॉल संचालकांना मोठ्या प्रमाणात ‘रेडी टू ईट’ (RTE) म्हणजेच थेट खाण्यायोग्य पदार्थांचा साठा ठेवण्याची सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. यामुळे गॅसअभावी स्वयंपाक बंद असला, तरी प्रवाशांना जेवणाची पाकिटे सहज उपलब्ध होऊ शकतील.

विभागाला माहिती देणे बंधनकारक

IRCTC ने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे की, प्रवाशांच्या सेवेवर कोणताही परिणाम होता कामा नये. जर एखाद्या कॅटरिंग युनिटमध्ये गॅसच्या तुटवड्यामुळे स्वयंपाक पूर्णपणे बंद झाला असेल, तर त्याची माहिती त्वरित संबंधित विभागाला देणे अनिवार्य आहे. अशा परिस्थितीत, पर्यायी व्यवस्था म्हणून मायक्रोवेव्ह आणि इंडक्शनचा वापर करून सेवा अखंडित राखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रवाशांच्या सुविधेसाठी रेल्वे सज्ज

ऊर्जा संकटामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन आधीच सज्ज झाले आहे. स्थानकांवर अन्नपदार्थांची कमतरता भासू नये, यासाठी इन्व्हेंटरी लेव्हलवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. गॅस सिलिंडरच्या किल्लतीमुळे निर्माण होणारा संभाव्य धोका ओळखून, आधुनिक पर्यायांकडे वळणे हा एकमेव मार्ग सध्या कॅटरिंग संचालकांकडे उरला आहे.

Published On: Mar 11, 2026 | 03:55 PM

