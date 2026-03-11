रेल्वे प्रवाशांच्या जेवणावर गॅस टंचाईचे सावट! स्थानकांवरील स्टॉल्समध्ये आता ‘नो गॅस’; IRCTC ने सुचवला आधुनिक पर्याय

IRCTC ने स्पष्ट केले आहे की, ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ रेल्वे स्थानकांवर असलेल्या दुकानांसाठी आणि कॅटरिंग युनिट्ससाठी आहेत. चालत्या गाड्यांमधील (Pantry Car) खाद्यपदार्थ निर्मितीसाठी हे नियम सध्या लागू करण्यात आलेले नाहीत. स्थानकांवरील स्टॉल चालकांना गॅसच्या टंचाईमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी आपल्या कार्यप्रणालीत तातडीने बदल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे जर ताजे अन्न शिजवणे शक्य नसेल, तर प्रवाशांना उपाशी राहावे लागू नये, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे. सर्व स्टॉल संचालकांना मोठ्या प्रमाणात ‘रेडी टू ईट’ (RTE) म्हणजेच थेट खाण्यायोग्य पदार्थांचा साठा ठेवण्याची सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. यामुळे गॅसअभावी स्वयंपाक बंद असला, तरी प्रवाशांना जेवणाची पाकिटे सहज उपलब्ध होऊ शकतील.
IRCTC ने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे की, प्रवाशांच्या सेवेवर कोणताही परिणाम होता कामा नये. जर एखाद्या कॅटरिंग युनिटमध्ये गॅसच्या तुटवड्यामुळे स्वयंपाक पूर्णपणे बंद झाला असेल, तर त्याची माहिती त्वरित संबंधित विभागाला देणे अनिवार्य आहे. अशा परिस्थितीत, पर्यायी व्यवस्था म्हणून मायक्रोवेव्ह आणि इंडक्शनचा वापर करून सेवा अखंडित राखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ऊर्जा संकटामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन आधीच सज्ज झाले आहे. स्थानकांवर अन्नपदार्थांची कमतरता भासू नये, यासाठी इन्व्हेंटरी लेव्हलवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. गॅस सिलिंडरच्या किल्लतीमुळे निर्माण होणारा संभाव्य धोका ओळखून, आधुनिक पर्यायांकडे वळणे हा एकमेव मार्ग सध्या कॅटरिंग संचालकांकडे उरला आहे.
