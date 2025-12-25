Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Karnataka Bus Accident : कर्नाटकमध्ये ट्रॅव्हल बसचा भीषण अपघात; आगीत होरपळून 10 प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू

Karnataka bus accident : कर्नाटकमध्ये ट्रॅव्हल बसचा आणि ट्रकचा भीषण अपघात झाला. महामार्गवर झालेल्या या अपघातामध्ये बसमधील 10 प्रवाशांचा मृत्यू झाला.

Updated On: Dec 25, 2025 | 10:44 AM
कर्नाटक ट्रॅव्हल बस आणि ट्रक भीषण अपघात आगीमध्ये 10 प्रवाशांचा मृत्यू झाला (फोटो - सोशल मीडिया)

  • कर्नाटकमध्ये प्रवासी बसचा भीषण अपघात
  • बसला लागलेल्या आगीमध्ये 10 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू
  • मृतांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरु
Karnataka bus accident : कर्नाटक : कर्नाटकातील चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील गोरलाथू गावाजवळ भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. आज (दि.25) गुरुवारी सकाळी राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वर एका खाजगी बसला ट्रकने धडक दिली. ट्रॅव्हल बसच्या झालेल्या अपघातानंतर बसला आग लागल्याने १० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला.

खाजगी स्लीपर कोच बस गोकर्णहून शिवमोगा येथे जात होती. धडकेनंतर बसने पेट घेतला, ज्यामध्ये अनेक प्रवाशांचा मृत्यू झाला, आत्तापर्यंत यामध्ये 10 लोकांचा मृत्यू झाल्याचे मानले जात आहे. प्राथमिक तपासानुसार, टँकर ट्रक दुभाजक ओलांडून बसला धडकला, ज्यामुळे बसला आग लागली.

हे देखील वाचा :युती झाली पण गळती…’; ठाकरेंच्या पक्षाला मोठा धक्का; ‘या’ नेत्याने सोडली साथ

ट्रक डिवाइडरला धडकला अन् पलटला

या अपघाताबाबत कर्नाटक पोलिसांनी माहिती दिली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, हिरीयुरहून बेंगळुरूला जाणाऱ्या कंटेनर ट्रकच्या चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाला. ट्रक दुभाजकावरून गेला आणि बसला धडकला. ही घटना हिरीयुर ग्रामीण पोलिस स्टेशन परिसरात घडली. कर्नाटक पोलिसांचे आयजीपी डॉ. बी.आर. रविकांते गौडा यांनी सांगितले की, या अपघातात टँकर ट्रक चालकाचाही मृत्यू झाला. बसमध्ये चालक आणि कंडक्टरसह एकूण ३२ जण होते. काही जणांना किरकोळ दुखापत झाली, परंतु एका जखमीला २० टक्के भाजलेल्या बेंगळुरूच्या व्हिक्टोरिया रुग्णालयात नेण्यात आले.

आयजीपी गौडा यांनी पुढे सांगितले की, जळत्या बसला शाळेची बसही धडकली. सुदैवाने, बसमधील ४८ विद्यार्थी जखमी झाले नाहीत. शाळेच्या बसचा चालक या घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी आहे आणि त्याचे बयान नोंदवले जात आहे. पोलिस तपास सुरू आहे आणि अपघाताचे कारण शोधले जात आहे.

हे देखील वाचा : 3 नव्या एअरलाइन्सना मोदी सरकारची मंजुरी, कसे करू शकता अर्ज?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दुःखद अपघाताबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांबद्दल शोक व्यक्त केला आहे आणि जखमींना लवकर बरे होण्याची शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) सांगितले की, अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (पीएमएनआरएफ) कडून २ लाख रुपये आणि जखमींना ५०,००० रुपये मदत दिली जाणार आहे.

Published On: Dec 25, 2025 | 10:41 AM

