Mumbai Climate Week 2026 : नागरिकांना 'अग्नि रक्षक' प्रशिक्षण; शहराची अग्नी आपत्कालीन सज्जता होणार  मजबूत

मुंबई अग्निशमन दलाने प्रोजेक्ट मुंबईच्या भागीदारीत, ‘अग्नि रक्षक, मेकिंग मुंबई फायर सेफ’ हा एक अनोखा नागरिक स्वयंसेवक कार्यक्रम सुरू केला आहे. य़ामध्ये मुंबईकरांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 04:30 PM
'Mumbai Climate Week 2025 fire news

‘मुंबई क्लाइमेट वीक २०२५’ अंतर्गत मुंबई अग्निशमन दलाकडून नागरिकांना प्रशिक्षण देण्यात आले (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

  • ‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२६’ या उपक्रमाचे आयोजन
  • नागरिकांसाठी मोफत अग्निसुरक्षा प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन
  • अग्निसुरक्षेबद्दल जागरूकता आणि प्रथमोपचारासाठी सज्जतेचे प्रशिक्षण
Mumbai Climate Week 2026 : मुंबई : मुंबईची आपत्कालीन सज्जता आणि सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, मुंबई (Mumbai News) अग्निशमन दलाने प्रोजेक्ट मुंबईच्या भागीदारीत, ‘अग्नि रक्षक, मेकिंग मुंबई फायर सेफ’ हा एक अनोखा नागरिक स्वयंसेवक कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश मुंबईकरांना अग्निसुरक्षेबद्दल (Fire News) जागरूकता आणि प्रथमोपचारासाठी सज्जतेचे प्रशिक्षण देणे आहे.

‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२६’ या उपक्रमांतर्गत नागरिकांसाठी मोफत अग्निसुरक्षा प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. ही सत्रे मुंबई अग्निशमन दलाच्या भायखळा येथील मुख्यालयात ‘एडीएफओ’ विष्णू सांगळे आणि अनुभवी अग्निसुरक्षा प्रशिक्षकांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली. त्यामध्ये नागरिकांना थेट आघाडीच्या तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाले. सहभागींना आग प्रतिबंध, सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपत्कालीन प्रतिसादाची मूलभूत माहिती आणि सज्जतेच्या उपायांवर संरचित प्रशिक्षण देण्यात आले.

हे देखील वाचा : उत्पन्न वाढीसाठी एसटी बसेस फेऱ्यांचा वक्तशीरपणा वाढवा : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

हवामान बदलामुळे उष्णतेच्या लाटा, विजेचा वाढता भार आणि तीव्र हवामानासारख्या घटना वाढत असल्याने मुंबईसारख्या शहरांमध्ये शहरी आगीचा धोका वाढत आहे. त्यामुळे समुदाय-स्तरीय सज्जता हा हवामान अनुकूलन आणि आपत्ती जोखीम कमी करण्याचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनला आहे.

शहरी लवचिकता आणि शाश्वततेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या ‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२६’ (एमसीडब्ल्यू) च्या व्यापक संकल्पनेशी सुसंगत, अग्नि रक्षक हा कार्यक्रम व्यापक शहरी लवचिकतेच्या चौकटीत येतो—जो बदलत्या हवामानात आगीशी संबंधित आपत्कालीन परिस्थितीला प्रतिबंध करणे, प्रतिसाद देणे आणि त्यातून सावरण्याची शहराची क्षमता मजबूत करतो. या कार्यक्रमाचा उद्देश नागरिकांना आगीच्या आपत्कालीन परिस्थितीत प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि व्यावहारिक कौशल्ये देऊन सक्षम करणे आणि आपत्ती टाळण्यास मदत करणे आहे.

हे देखील वाचा : RSS ला आले ग्लॅमर? संघाच्या कार्यक्रमातील सलमान खानची उपस्थिती चर्चेत; मुस्लीमांबाबत राऊतांचा रोखठोक सवाल

यामध्ये नागरिक स्वयंसेवक, गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी, कॉर्पोरेट स्वयंसेवक, विद्यार्थी आणि समुदाय नेते व गट यांचा सहभाग होता. या प्रसंगी बोलताना प्रोजेक्ट मुंबईचे सीईओ आणि सह-संस्थापक तसेच मुंबई क्लायमेट वीकचे संस्थापक शिशिर जोशी म्हणाले, “आगीची आपत्कालीन परिस्थिती तुम्हाला दुसरी संधी देत ​​नाही, ती तुम्हाला फक्त पहिली काही मिनिटे देते. अग्नि रक्षक हे सुनिश्चित करते की नागरिक असहाय्य प्रेक्षक न राहता, प्रशिक्षित प्रथम प्रतिसादक बनतील, ज्यांना काय करायचे, कोणाला सतर्क करायचे आणि जबाबदारीने कसे वागायचे हे माहित असेल. मुंबई क्लायमेट वीक दरम्यान हा उपक्रम अधिकच समर्पक ठरतो, कारण खऱ्या अर्थाने लवचिक मुंबई तीच आहे जिथे सज्जता ही संस्कृती बनते, केवळ प्रतिक्रिया नाही.” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

पुढे ते म्हणाले की, “मुंबईला अनेकदा भारताची ‘दयाळूपणाची राजधानी’ म्हणून ओळखले जाते, जिथे नागरिक संकटाच्या वेळी वारंवार मदतीसाठी पुढे येतात. अग्नि रक्षक ही भावना एका संघटित सज्जता चळवळीत रूपांतरित करते – ज्यामुळे हे सुनिश्चित होते की नागरिक आपत्कालीन परिस्थितीत केवळ प्रतिक्रिया देणारे नसून, प्रशिक्षित, जागरूक आणि प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असताना अर्थपूर्ण योगदान देण्यासाठी सुसज्ज असतील. “

