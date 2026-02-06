Fire News: लखनौमधील हॉटेलला भीषण आग; बचावकार्यात अडचणी आल्याने…

लखनौमधील हॉटेलला भीषण आग
विभूती खंडजवळील बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीला आग
अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल
लखनौ: उत्तर प्रदेशमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. लखनौमधील एका हॉटेलला भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. विभूती खांड शेजारी बांधकाम सुरू असलेरल्या हॉटेलला दुपारच्या वेळेस भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. तातडीने अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले.
विभूती खांड येथे एका हॉटेलचे बांधकाम सुरू होते. त्या ठिकाणी हॉटेलला भीषण आग लागली. बांधकाम सुरू असलेल्या या इमारतीमधून अचानक धूर, येऊ लागला. आग लागल्याची माहिती मिळताच परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने अग्निशमन दलाला माहिती दिली.
घटनेची माहिती कळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या आणि त्यांनी बचावकार्य सुरू केले. मात्र इमारतीमधून येणाऱ्या धुराचे प्रमाण जास्त असल्याने बचावकार्य करण्यात मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण झाला . उत्तर परदेशी राजधानी लखनौ येथील विभूती खंड भागातील एका बांधकाम सुरू असलेल्या हॉटेलमध्ये हा प्रकार घडला.
ठाण्यातील १८ मजली इमारतीला भीषण आग
ठाणे येथील एका १८ मजली इमारतीला पहाटेच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत ७० हून अधिक लोक अडकले होते आणि त्यांना वाचवण्यात आले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेत दोन जण जखमी झाले आहेत. ही घटना ठाण्यातील शास्त्री नगरमधील मिलन हिल येथे घडली. पहाटे ४ वाजताच्या सुमारास एका विजेच्या पाईपमधून ठिणगी पडली आणि क्षणार्धात संपूर्ण इमारत आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. ठाणे येथे पहाटे ४:१४ वाजता एका १८ मजली निवासी इमारतीत (तळमजला आणि १८ मजले) भीषण आग लागली. मिलन हिल बिल्डिंग नावाची ही इमारत शास्त्री नगर नाका जवळील शास्त्री नगर परिसरात आहे. आग १० व्या मजल्यावरील विद्युत नलिकेत लागली, ज्यामुळे धूर वेगाने पसरला आणि वरच्या मजल्यावरील रहिवासी अडकले.
या घटनेची माहिती ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला आगीची माहिती दिली. ठाणे अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) आणि महानगर गॅस कंपनीच्या पथके घटनास्थळी पोहोचली. बचाव कार्यात अग्निशमन दल, बचाव वाहन आणि उपयुक्तता वाहनाचा वापर करण्यात आला.