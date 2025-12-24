3 नव्या एअरलाइन्सना मोदी सरकारची मंजुरी, कसे करू शकता अर्ज?

भारत आधीच जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक आहे आणि सरकारला दुहेरी धोरणाची जागा घेण्यासाठी एक मजबूत बहु-विमान व्यवस्था हवी आहे. म्हणूनच नवीन कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही तुमची स्वतःची विमान कंपनी देखील सुरू करू शकता. प्रक्रियेबद्दल जाणून घ्या.
कोणत्या तीन विमान कंपन्यांना मान्यता मिळाली?
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सांगितले की त्यांनी अलीकडेच तीन प्रस्तावित विमान कंपन्यांच्या टीमशी भेट घेतली. शंख एअरला मंत्रालयाकडून आधीच NOC मिळाली आहे, तर अल हिंद एअर आणि फ्लाय एक्सप्रेसला या आठवड्यात मान्यता देण्यात आली आहे. या विमान कंपन्या आता DGCA प्रक्रियेअंतर्गत पुढील टप्पा पूर्ण करतील.
विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू म्हणाले की, मंत्रालयाचे ध्येय शक्य तितक्या नवीन विमान कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आहे. यामुळे तिकिटांच्या किमती संतुलित होतील आणि लहान शहरांमध्ये कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल. उडान योजनेने स्टार एअर, इंडियावन एअर आणि फ्लाय ९१ सारख्या लहान विमान कंपन्यांना आधीच बळकटी दिली आहे. आता, नवीन कंपन्या हे नेटवर्क आणखी वाढवतील.
Adani Airports Investment: अदानी समूहाची मोठी झेप; पुढील ५ वर्षांत विमानतळ क्षेत्रात करणार तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींची गुंतवणूक
तुम्ही तुमची स्वतःची विमान कंपनी कशी सुरू करू शकता?
जर एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी भारतात विमान कंपनी सुरू करू इच्छित असेल, तर त्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया आहे. प्रथम, त्यांना नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून एनओसीसाठी अर्ज करावा लागेल. यासाठी कंपनी भारतीय असणे, निश्चित किमान भांडवल असणे आणि फ्लीट प्लॅन असणे आवश्यक आहे. पुढे, त्यांना डीजीसीएकडून एअर ऑपरेटर प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल, जे सुरक्षा, देखभाल, पायलट प्रशिक्षण आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमता पुनरावलोकन करते.
सरकारचे लक्ष आता स्थानिक कनेक्टिव्हिटीवर आहे. म्हणूनच, लहान मार्गांवर आणि टियर-टू शहरांमध्ये कार्यरत असलेल्या विमान कंपन्यांना विशेष प्रोत्साहन मिळत आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशस्थित शंख एअर सुरुवातीला लखनौ ते वाराणसी, गोरखपूर, अयोध्या, चित्रकूट, इंदूर आणि देहरादून अशी सेवा चालवेल. यावरून असे दिसून येते की योग्य नियोजनाने, नवीन विमान कंपन्यांच्या संधी सतत वाढत आहेत. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही स्वतःची विमान कंपनी सुरू करू शकता.
शंख एअरने काय सांगितले?
शंख एअरने त्यांच्या वेबसाइटवर म्हटले आहे की, नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून पूर्ण-सेवा विमानसेवा म्हणून काम करण्याची एअरलाइनची योजना आहे. अल हिंद ग्रुपच्या पाठिंब्याने अल हिंद एअर, एटीआर ७२-६०० टर्बोप्रॉप विमानांच्या ताफ्यासह प्रादेशिक प्रवासी विमानसेवा म्हणून सुरू करण्याची योजना आखत आहे, सुरुवातीला दक्षिण भारतातील देशांतर्गत मार्गांवर लक्ष केंद्रित करेल.
Over the last one week, pleased to have met teams from new airlines aspiring to take wings in Indian skies—Shankh Air, Al Hind Air and FlyExpress. While Shankh Air has already got the NOC from Ministry, Al Hind Air and FlyExpress have received their NOCs in this week. It has… pic.twitter.com/oLWXqBfSFU — Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 23, 2025
शंख एअर २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत उड्डाणे सुरू करणार
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळाल्यानंतर शंख एअर २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत उड्डाण सेवा सुरू करण्याची योजना आखत आहे. बुधवारी एका निवेदनात, शंख एव्हिएशनने सांगितले की त्यांचे विमान सध्या तांत्रिक पुनरावलोकनाधीन आहेत आणि ते भारतात पोहोचवण्यासाठी तयार आहेत.
उत्तर प्रदेशस्थित शंख एव्हिएशन शंख एअर चालवेल. शंख एव्हिएशनचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्रवण कुमार विश्वकर्मा यांनी सोमवारी नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांची भेट घेतली आणि त्यांना एअरलाइनच्या योजनांची माहिती दिली. विश्वकर्मा यांच्या मते, २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत विमानसेवा सुरू करण्याची कंपनीची योजना आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांत कंपनीचा ताफा २०-२५ विमानांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
PM Narendra Modi News: पंतप्रधान मोदींकडून सफ्रान एअरक्राफ्ट सेवा केंद्राचे उद्घाटन; LEAP इंजिनसाठी भारत बनेल मोठे मेंटेनन्स हब