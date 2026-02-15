Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Mahashivratri 2026 Devotees Rush To 12 Jyotirlingas Mahakal Temple In Ujjain Bhsama Arati Pooja Live

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रीनिमित्त 12 ज्योतिर्लिंगांना भक्तांची अलोट गर्दी; उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात पारंपरिक पूजा संपन्न

महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात पहाटे विशेष पूजा करण्यात आली. उज्जैनमध्ये बाबा महाकालसाठी विशेष भस्म आरती करण्यात आली. बाबा महाकाल मंदिराचे दरवाजे ४४ तास खुले राहणार आहेत.

Updated On: Feb 15, 2026 | 11:51 AM
Mahashivratri 2026 devotees rush to 12 Jyotirlingas Mahakal Temple in Ujjain Bhsama arati pooja live

महाशिवरात्री 2026 मुळे उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात पारंपरिक पूजा संपन्न झाली (फोटो - सोशल मीडिया)

  • संपूर्ण देशात महाशिवरात्रीचा मोठा उत्साह
  • 12 ज्योतिर्लिंगी तीर्थक्षेत्री मोठी गर्दी
  • उज्जैनमध्ये उसळला भक्तांचा समुदाय
Mahashivratri 2026 : उज्जैन : महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने शिवमंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. जागोजागी महादेवाच्या जयघोषाचा स्वर कानी येत आहे. (mahashivratri) सर्वत्र भक्तीमय वातावरण असून भगवान शिवाची आराधना केली जात आहे. दरम्यान, देशातील 12 ज्योतिर्लिंगी तीर्थक्षेत्री भाविकांची मोठी गर्दी उसळली आहे. दर्शनरांगा लागल्या असून भाविक मोठ्या भक्तीभावाने दर्शन घेत आहेत. तसेच उज्जैनच्या महाकाल (Mahakal Ujjain) मंदिरामध्ये देखील भक्तांची लाट उसलळी असून पारंपारिक भस्म पूजा आणि आरती पार पडली आहे.

महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात पहाटे विशेष पूजा करण्यात आली. उज्जैनमध्ये बाबा महाकालसाठी विशेष भस्म आरती करण्यात आली. बाबा महाकाल मंदिराचे दरवाजे ४४ तास खुले राहणार आहेत. या काळात १० लाख भाविक मंदिरात येण्याची अपेक्षा आहे. उज्जैनमधील महाकालेश्वर मंदिरात पहाटे ३ वाजता विशेष पंचामृत अभिषेक आणि भस्म आरती पूजा करण्यात आली. भस्म आरतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी देशभरातून भाविकांनी महाकाल मंदिरात गर्दी केली होती.

हे देखील वाचा : लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत

उज्जैनमध्ये महाशिवरात्रीला विशेष महत्त्व

बाबा महाकालांचे स्थान असलेल्या उज्जैनमध्ये महाशिवरात्रीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. पहाटे ३ वाजता बाबा महाकाल यांची भस्म आरती करण्यात आली. त्याआधी बाबांना पंचामृताने (दूध, दही, तूप, साखर आणि मध) स्नान घालण्यात आले. चंदनाचा लेप लावण्यात आला आणि सुगंधी पदार्थ अर्पण करण्यात आले. बाबांना त्यांच्या आवडत्या विजयाने (भांग) सजवण्यात आले. त्यानंतर बाबांना पांढऱ्या वस्त्रात गुंफण्यात आले आणि त्यांना राख लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. राखेने स्नान केल्यानंतर, बाबांची भस्म आरती झांजा, ढोलकी आणि शंखांच्या गजरात करण्यात आली.

हे देखील वाचा : ‘तो दावा निव्वळ मूर्खपणा’…; एपस्टीन प्रकरणावरून कपिल सिब्बल यांचा भाजपवर पलटवार

भीमाशंकर मंदिर महाशिवरात्रीला देखील बंद

12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले पुणे जिल्ह्यतील भीमाशंकर मंदिर हे मागील दोन महिन्यांपासून बंद आहे. या मंदिराच्या जिर्णाद्धाराच्या निमित्ताने मंदिर बंद ठेवण्यात आले आहे. मात्र महाशिवरात्रीपर्यंत काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती. मात्र काम पूर्ण न झाल्याने महाशिवरात्रीदिनी देखील मंदिर बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मंदिरात बांधकाम सुरु असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव मंदिर बंद ठेवण्याचा निर्णय ठेवण्यात आला आहे. याचा परिणाम मंदिराच्या आसपास असणाऱ्या व्यवसायावर देखील झाला आहे. याचा फटका व्यवसायिकांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे.

