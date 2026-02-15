Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रीनिमित्त 12 ज्योतिर्लिंगांना भक्तांची अलोट गर्दी; उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात पारंपरिक पूजा संपन्न

महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात पहाटे विशेष पूजा करण्यात आली. उज्जैनमध्ये बाबा महाकालसाठी विशेष भस्म आरती करण्यात आली. बाबा महाकाल मंदिराचे दरवाजे ४४ तास खुले राहणार आहेत. या काळात १० लाख भाविक मंदिरात येण्याची अपेक्षा आहे. उज्जैनमधील महाकालेश्वर मंदिरात पहाटे ३ वाजता विशेष पंचामृत अभिषेक आणि भस्म आरती पूजा करण्यात आली. भस्म आरतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी देशभरातून भाविकांनी महाकाल मंदिरात गर्दी केली होती.
#WATCH | Uttar Pradesh | Devotees continue to arrive in Varanasi to offer prayers at the Kashi Vishwanath Temple on the occasion of #Mahashivratri2026 pic.twitter.com/c0h1H2gtwB — ANI (@ANI) February 15, 2026
उज्जैनमध्ये महाशिवरात्रीला विशेष महत्त्व
बाबा महाकालांचे स्थान असलेल्या उज्जैनमध्ये महाशिवरात्रीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. पहाटे ३ वाजता बाबा महाकाल यांची भस्म आरती करण्यात आली. त्याआधी बाबांना पंचामृताने (दूध, दही, तूप, साखर आणि मध) स्नान घालण्यात आले. चंदनाचा लेप लावण्यात आला आणि सुगंधी पदार्थ अर्पण करण्यात आले. बाबांना त्यांच्या आवडत्या विजयाने (भांग) सजवण्यात आले. त्यानंतर बाबांना पांढऱ्या वस्त्रात गुंफण्यात आले आणि त्यांना राख लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. राखेने स्नान केल्यानंतर, बाबांची भस्म आरती झांजा, ढोलकी आणि शंखांच्या गजरात करण्यात आली.
भीमाशंकर मंदिर महाशिवरात्रीला देखील बंद
12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले पुणे जिल्ह्यतील भीमाशंकर मंदिर हे मागील दोन महिन्यांपासून बंद आहे. या मंदिराच्या जिर्णाद्धाराच्या निमित्ताने मंदिर बंद ठेवण्यात आले आहे. मात्र महाशिवरात्रीपर्यंत काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती. मात्र काम पूर्ण न झाल्याने महाशिवरात्रीदिनी देखील मंदिर बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मंदिरात बांधकाम सुरु असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव मंदिर बंद ठेवण्याचा निर्णय ठेवण्यात आला आहे. याचा परिणाम मंदिराच्या आसपास असणाऱ्या व्यवसायावर देखील झाला आहे. याचा फटका व्यवसायिकांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे.